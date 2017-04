Eleva de liceu care a pus pe picioare o afacere socială grozavă: procură hrană colegilor şi-i trimite pe copiii sarmani în excursii

Andreea Chiş este elevă în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Silvania“ din Zalău, unde studiază de doi ani, după ce pe primii doi i-a petrecut pe băncile unei şcoli britanice private din Jakarta. Perioada petrecută în Indonezia, abordarea educaţională a unităţii de învăţământ cu profil internaţional i-au lărgit orizonturile şi i-au creat o nouă perspectivă asupra viitorului ei.

Reîntoarsă acasă, la Zalău, Andreea Chiş a înţeles cât este de important să nu îşi irosească timpul, ci să pună accentul pe dezvoltarea personală, să fie deschisă oricăror provocări care ar putea-o ajuta în această direcţie, dar şi să se implice activ în folosul comunităţii.



„Obişnuiam să am o oarecare reticenţă faţă de nou, pentru că ieşea din paradigma cu care eram obişnuită. Acum am învăţat să mă provoc, să caut acel «nou», realizând că tocmai prin el evoluăm ca persoane. Am învăţat să împing, puţin câte puţin, elasticele care îmi împrejmuiesc zona de confort“, mărturiseşte Andreea. Mai mult decât atât, spune ea, cei doi ani petrecuţi pe pământ indonezian au făcut-o să-şi conştientizeze motivaţia intrinsecă, „acel motor care se regăseşte în fiecare dintre noi, dar care adeseori rugineşte uitat“.





Acest lucru a determinat-o să nu mai depindă nici de note, nici de admiraţiile profesorilor ori ale părinţilor, ci doar de propriile ei valori şi de obiectivele pe care şi le-a propus. De când a revenit în ţară, Andreea este în căutare permanentă de oportunităţi de dezvoltare, precum tabere, conferinţe, workshop-uri şi competiţii. „Ultimii ani mi-au demonstrat că după fiecare uşă deschisă, mai dai peste cel puţin alte trei“, susţine adolescenta care, numai în ultimul an, a participat la şapte astfel de conferinţe în ţară ori peste hotare.

Campanie de donaţii pentru cauze nobile

Pasionată de antreprenoriat, eleva s-a implicat în proiectul bazat pe o afacere socială intitulat „S.I.R.O.P. (Servicii cu IMPACT Rentabile Oferite cu Plăcere) pentru copii“. Proiectul a fost pus pe picioare de o echipă de voluntari ai Clubului Impact LEGO CNS, club căruia Andreea Chiş i s-a alăturat imediat după ce s-a întors în România. „Sesizând problema numărului insuficient de agenţi economici de la care elevii îşi pot procura hrana în timpul pauzelor, ne-am hotărât să venim cu o alternativă. Aşa s-a născut «S.I.R.O.P. pentru copii», o afacere socială al cărei profit a fost cheltuit pentru a organiza o excursie pentru copiii aflaţi într-o situaţie materială nefavorabilă“, explică ea.





Tinerii de la S.I.R.O.P. au venit în ajutorul elevilor care, având în vedere faptul că pauzele sunt scurte, nu reuşesc să-şi cumpere de mâncare. În acest sens, au creat un sistem de comandă-livrare a mâncării în şcoală: elevii liceului, în prima pauză, îşi prezintă comenzile la standul special amenajat acestei activităţi, plătind suma aferentă produsului plus donaţia recomandată de 50 de bani. Voluntarii transmit comenzile agenţilor economici parteneri, pentru ca în pauza mare, fiecare elev să-şi primească preparatul cald. „Este mai eficient, mai diversificat şi mai sănătos. Iar elevii au mâncarea la şcoală, fără să mai trebuiască să meargă la magazin“, spune Andreea Chiş.

În ceea ce priveşte banii strânşi din donaţii, aceştia sunt folosiţi în scopuri caritabile. Anul trecut, spre exemplu, când Andreea a coordonat proiectul şi echipa formată din 40 de voluntari, 20 de copii de la Centrul de Zi din Zalău au mers într-o excursie prin judeţ. „Cred că un astfel de rol m-a responsabilizat enorm, oferindu-mi, în acelaşi timp, oportunitatea de a-mi dezvolta numeroase abilităţi. Nu doar că m-a ajutat să mă dezvolt ca persoană, dar mi-a permis să contribui la o schimbare în bine în comunitate“, consideră Andreea.

Prea multă teorie, prea puţină practică

Având experienţa celor doi ani într-o şcoală britanică, liceana afirmă că sistemul educaţional din ţara noastră nu este unul performant şi eficient, lipsindu-i partea de aplicabilitate a informaţiei, iar dovadă stau notele scăzute de la examenele internaţionale.

PISA ale elevilor români. Problema s-ar putea rezolva prin introducerea de proiecte, dezbateri şi prezentări. Ea dă ca exemplu unele detalii aparent nesemnificative de la şcoala din Jakarta unde a studiat, cum ar fi confidenţialitatea notelor, pentru a nu se crea o competitivitate toxică între elevi. „Practic, fiecare elev luptă pentru o versiune mai bună a lui, e în competiţie doar cu el".

Un alt aspect care ar necesita îmbunătăţiri îl reprezintă dezvoltarea psihopedagogică a profesorilor, care ar trebui, spune Andreea, să realizeze că trebuie să se adapteze noii generaţii. Cât despre examenul de bacalaureat pe care se pregăteşte să îl susţină, Andreea consideră că „se bazează mult prea mult pe partea teoretică şi pe reproducerea de informaţie, ignorând alte abilităţi pe care un elev ar trebui să le aibă după 12 ani de şcoală, precum creativitatea, spiritul de analiză ori gândirea critică“.

Visează la o carieră în antreprenoriat social

Deşi va absolvi profilul uman, zălăuanca va opta pentru o facultate în domeniul businessului: „Nu văd antreprenoriatul şi profilul filologie ca fiind două extreme. Pe lângă aspectele esenţiale din economie sau matematică, pentru mine, antreprenoriatul înseamnă creativitate şi eliberare din rigiditate, care poate fi uneori indusă de ştiinţele exacte. Iar un antreprenor trebuie să îşi dezvolte abilităţi din domenii cât mai diverse“.

Pentru că îşi doreşte să se axeze pe domeniul antreprenoriatului social, zălăuanca va urma cursurile unei instituţii private de învăţământ superior din Bucureşti, unde va pune bazele propriului start-up încă din prima zi şi îl va administra sub îndrumarea profesorilor. „Afacerea mea se va concentra pe impactul pe care îl va avea în societate şi nu neapărat pe profit. Asta e pasiunea mea, ăsta e aspectul care îmi aduce motivaţie şi satisfacţie: să ajut, să simt că am contribuit la ceva".

Voluntar la „Fabrica de experimente“

Cu prilejul unei tabere a liceenilor performeri în diverse domenii, Andreea Chiş a întâlnit-o pe Alexandra Butmălai, fondatoarea „Fabricii de experimente“, o iniţiativă care propune o abordare a ştiinţelor exacte prin experimente, pentru a face totul mai accesibil şi mai uşor de înţeles. Au devenit partenere în proiect, iniţial Andreea ocupându-se de partea de design digital şi editare video, iar apoi preluând şi partea de marketing. Împreună au participat, în luna februarie a acestui an, la o tabără de antreprenoriat social în Tbilisi, Georgia, câştigând o finanţare de 2.000 de dolari pentru lansarea programului „Ştiinţa pentru toţi“, prin care vor să aducă ştiinţa mai aproape de copiii devaforizaţi. Finanţarea va fi destinată realizării, în luna mai, a unor demonstraţii de experimente în patru sate din România, printre care şi Meseşenii de Sus, din judeţul Sălaj.

Vă mai recomandăm:

Elev medaliat cu bronz la Concursul internaţional al Centrelor de Excelenţă

Elevele din Zalău care bat prin citit statistica neagră a celor 42% din români catalogaţi drept „analfabeţi funcţionali”

Secretul genialei din Zalău care bifează toate premiile la Olimpiada la Limba Română: „Nu te poţi considera un om întreg, dacă nu citeşti“