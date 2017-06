Botanistul Casei Regale Britanice, uluit de biodiversitatea Ţării Silvaniei. „Zona are un potenţial agroturistic uriaş“

John Akeroyd şi Laura Chirilă, managerul ADI Sălaj Plus FOTO Andreea Vilcovschi

Aflat într-o vizită de o săptămână în România, John Akeroyd, cunoscut drept botanistul Prinţului Charles şi un apropiat al Casei Regale Britanice, a călătorit pe parcursul a două zile prin Ţara Silvaniei, pentru a observa îndeaproape flora acestor meleaguri. El a fost fascinat de biodiversitatea zonei şi a promis că va reveni în Sălaj, poate chiar însoţit de către moştenitorul coroanei britanice.

Botanistul a răspuns, astfel, invitaţiei lansate de către managerul Asociaţiei de Dezvoltare Intracomunitară Sălaj Plus, Laura Chirilă, şi a profitat de ocazie pentru a compara peisajele de aici cu cele pe care le-a explorat de atâtea ori în satele săseşti. "Am fost plăcut surprins să descoper peisaje bogate, comprabile cu cele din sudul Transilvaniei ori cu cele din Maramureş", a spus Akeroyd luni, 5 iunie, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Zalău.

Cu prilejul scurtei sale vizite, acesta a descoperit câteva locuri speciale, pe care le-a numit "hotspoturi ale biodiversităţii". Ghidat de specialiştii Centrului de Cercetări Biologice din Jibou, britanicul a ajuns duminică în zona Jebucu, acolo unde în urmă cu aproximativ trei ani a fost descoperită o zonă unică în România, în care cresc peste 400 de specii de plante. "Este o zonă deluroasă unde am întâlnit plante rare într-o concentraţie atât de mare cum nu am mai văzut nicăieri în România. Această ţară are foarte multe locuri frumoase, dar aceasta nu se compară cu niciuna".

Botanistul Prinţului Charles a militat pentru crearea unei legături între fermieri, agroturism şi bucatele tradiţionale, care ar veni în sprijinul celor dintâi, ajutându-i să îşi dezvolte gospodăria şi să obţină venituri suplimentare. Aceasta este, de altfel, una dintre ideile promovate de către Fundaţia ADEPT: "Am constatat că zona are o identitate regională bine definită, cu dealuri joase, dar abrupte, cu păduri, cu case tradiţionale şi biserici din lemn, motiv pentru care s-ar preta foarte bine la ideile promovate de ADEPT. Şi anume, să se creeze o legătură între fermieri, agroturism şi produse alimentare de calitate".

El a fost impresionat şi de bucatele tradiţionale, care, spune el, dau un plus de valoare acestor meleaguri: "Această zonă, care probabil nu este suficient de vizitată - cu siguranţă mulţi oameni din Marea Britanie nu au auzit de Sălaj - are un potenţial agroturistic imens. Cred că şi prinţul Charles ar fi impresionat". De altfel, botanistul britanic a precizat că îi va vorbi prinţului de Wales despre minunăţiile pe care le-a văzut în Ţara Silvaniei.

John Akeroyd lucrează cu reprezentanţi ai Fundaţiei ADEPT Transilvania în zona satelor săseşti, proiecte sprijinite şi de către Prinţul Charles, pentru păstrarea biodiversităţii în micile comunităţi rurale pentru a-i ajuta pe micii fermieri să obţină venituri necesare traiului. "Vrem să îi încurajăm pe micii producători să protejeze mediul înconjurător, pentru că un mediu sănătos le va asigura produse de calitate şi sustenabile pe termen lung. Deteriorând peisajele, vor pierde bogăţia pe care o implică agricultura. Biodiversitatea este cea mai de preţ resursă a României şi ar trebui conservată nu doar pentru că este frumoasă şi interesantă, ci şi pentru că este absolut vitală. Dacă se pierde diversitatea florei şi a faunei, aceste locuri ar fi mai sărace", a spus celebrul britanic.



Acesta a vizita zona Castrului Roman de la Porolissum, Grădina Botanică, Tămaşa, Jebucu-Sfăraş şi Ortelec.

