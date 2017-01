Preotul care demascat abuzurile din Biserică a câştigat procesul cu superiorii. El a povestit că preţul unei parohii este de 20.000 de euro

Preotul care s-a răzvrătit împotriva sistemului a câştigat procesul intentat Protopopiatului Bârlad, prin care solicita să îi fie restituite drepturile salariale pe ultimii doi ani, sume despre care Episcopia Huşilor susţinea că ar fi fost datorii ale fostului preotului Sorin Chirvase şi nici decum drepturi.

Tribunalul Vaslui a obligat Protopopiatul Bârlad să îi achite fostului preot paroh al Bisericii ”Sfântul Spiridon” din Bârlad toate salariile restante din ultimii ani.

”Obligă pârâtul Protopopiatul Bârlad, la plata sumei de 18039 lei net, cu titlul de salarii neachitate în perioada septembrie 2012 – mai 2015, suma de 4650 lei net, cu titlu de compensare în bani a concediului de odihnă neefectuat şi suma de 1516 lei net cu titlu de indemnizaţie de concediu de incapacitate temporară de muncă (concediu medical n.r.)”, se arată în hotărârea pronunţată de instanţa din Vaslui. În plus Protopopiatul a fost obligat să achite cheltuielile de judecată, inclusiv cele ale preotului Chirvasă.

Protopopiatul Bârlad a contestat hotărârea Tribunalului Vaslui, dosarul fiind înaintat Curţii de Apel Iaşi. Cum însă, decizia judecătorilor vasluieni este executorie, fostul preot Sorin Chirvasă s-a adresat instenţei din Bârlad în vedere recuperării sumelor de bani. Astfel, Judecătoria Bârlad i-a admis cererea şi a dispus executarea silită a Protopopiatului Bârlad.

Spovedania preotului

Fostul preot Sorin Chirvasă a rupt tăcerea în faţa enoriaşilor, după ce reprezentanţii Episcopiei Huşilor au dispus mutarea acestuia într-un sat izolat de la capătul judeţului, în comuna Voineşti. Mâhnit şi împovărat de birurile impuse de superiori, la ultima slujbă oficiată la Biserica Sfântul Spiridon din Bârlad, preotul Chirvasă făcut dezvăluiri în faţa enoriaşilor, vorbind despre lucrurile din culise:

“Aşa cum a spus Mântuitorul, adevărul te va elibera şi eu vreau să vă spun adevărul. Am fost mutat la parohia din Călimăneşti pentru că am datorii de 240 de milioane de lei (n.r. - lei vechi). Aceste datorii provin de la cărţile religioase care ne sunt băgate pe gât să le vindem, de la calendarele nevândute, de la Sfintele Vase şi Evanghelia care ne-au fost date de Episcopie, peste cele pe care le aveam deja, şi ni s-au cerut 150 de milioane de lei pe ele. Eu nu am spus că nu-mi plătesc datoriile, dar să fiu aşteptat să le plătesc, că parohia mea este săracă şi nu pot obliga pe nimeni să cumpere ce mi se dă şi să cer bani acolo unde nu-s. Vreau să vă spun de unde provine datoria mea. Fiecare parohie trebuie să plătească 1.000 de calendare, cu 15 lei calendarul. Vă daţi seama că sunt 150 de milioane până pe 10 ianuarie. Anul trecut abia am vândut 600. Nu mai spun de lumânări”.

Alungarea preotului Chirvasă de la Biserica Sfântul Spiridona a stârnit revoltă printre enoriaşi. Credincioşii au organizat acţiuni de protest, au înaintat memorii către Episcopia Huşilor, Mitropolia Moldovei, însă fără succes. În mai 2015, aflând că episcopul Huşilor va fi prezent la Bârlad, mai mulţi enoriaşi l-au aşteptat pentru a-i solicita direct să le fie readus preotul înapoi. Episcopul Corneliu s-a ales cu huiduieli după ce i-a ignorat pe enoriaşi, trecând pe lângă ei fără să le primească memoriul şi fără a le asculta păsurile. Reprezentanţii Episcopiei Huşilor au negat atunci toate acuzaţiile preotului, susţinând că sunt "nişte lucruri mincinoase şi calomnioase nu pot fi comentate". În plus, reprezentanţii Episcopiei, l-au acuzat pe preot de neascultare. Pentru "neascultate", în mai 2015, preotului Chirvasă i s-a desfăcut contractul de muncă de Protopopiatul Bârlad, ulterior fiind caterisit de Consistoriul Eparhial Huşi.





