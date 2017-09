Complicii „teroristului“ care voia să atace cu bombă trupele MAI, eliberaţi din arest. Interceptări: „Te duci în vacanţă şi-ţi trag un şut în spate de pe stânci“

Curtea Supremă a admis contestaţiilor formulate de cei trei bărbaţi împotriva hotărârii Curţii de Apel Iaşi, prin care s-a dispus arestarea preventivă şi a înlocuit măsura cu controlul judiciar. Decizia este definitivă.

”Admite contestaţiile formulate de inculpaţii Pintilie Gabriel, Aştefănoaei Cristian, Mandache Constantin împotriva încheierii nr. 6/DLF din 13 septembrie 2017, pronunţată de Curtea de Apel Iaşi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori. Desfiinţează încheierea contestată în ceea ce-i priveşte pe aceştia. Reţine cauza spre rejudecare şi în fond: Respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Iaşi, în dosarul 117/D/P/2017. În temeiul art. 214 C.pr.penală dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar, faţă de cei 3 inculpaţi pe o durată de 30 de zile începând cu data de la 22 septembrie 2017 până la 21 octombrie 2017, inclusiv”, se menţionează în hotărârea pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Pe durata controlului judiciar, cei trei inculpaţi trebuie să respecte o serie de obligaţii, să nu depăşează limita teritorială a judeţului Vaslui decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale între ei şi nici cu inculpatul Bîrzu Cristian.

Prinşi întâmplător

Cei trei vasluieni, Gabriel Pintilie, Cristian Aştefănoaiei şi Constantin Mandache, îşi desfăşurau activitatea la o firmă de publicitate care funcţionează în incinta Centrului de Afaceri Vaslui, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Vaslui, acolo unde îşi are sediul şi Serviciul pentru Evidenţa Populaţiei Vaslui. Ei sunt acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat şi fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată. Ei au intrat în vizorul procurorilor DIICOT Iaşi, absolut întâmplător în timpul monitorizării bărbatului din judeţul Neamţ.

Constantin Mandache, zis „Roşu”, era expert în contrafaceri de documente, susţin procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). El a picat pe interceptări, în momentul în care vorbea la telefon cu „teroristul” Cristian Bîrzu, fără să ştie că acesta era monitorizat de DIICOT şi SRI. Iniţial, Bîrzu ar fi vrut să-şi rezolve o problemă personală, voia să plece în Siria, pentru a se alătura jihadiştilor, dar nu avea voie să părăsească ţara. „Ori apuc şi fug afară, şi scap afară şi să execut mandatu’ afară din România, ori aicea, în România la puşcărie, nu mai vin viu!”, spunea Bîrzu.

Astfel, a intrat în contact cu reţeaua de falsificatori din care făcea parte şi Mandache, să-l ajute cu un act. Potrivit anchetatorilor, acesta putea falsifica aproape orice document: cărţi de identitate, documente de călătorie, permise de conducere, adeverinţe medicale, contracte de muncă, asigurări auto, plăcuţe de înmatriculare auto, autorizaţii de transport etc.

Mandache a fost interceptat în timp ce se lăuda că are tot ce este nevoie pentru a falsifica actele, iar din acest motiv preţul său era piperat: „Nu, că ştii cum, am două categorii, la străini bag nasoale, la... Adică nasoale, tot bune, dar am originale, care am cumpărat treaba...”.

Certificat de deces, pentru o poliţă de asigurare

Pe 3 august 2017, Mandache, potrivit procurorilor DIICOT, ar fi fost contactat de un amic pentru a-i falsifica un certificat de deces, în vederea asigurării unei asigurări de viaţă.

„Să-mi faci un certificat de deces. Să umflu material. Că am fost azi şi mi-am făcut asigurare pe viaţă, ştii?”, explica clientul. „Şi ce?”. „Şi să mă dau.....«molău»”, vorbea codat amicul. „Păi şi te duci tu cu... şi zici că ai murit? Dar nu ai murit”, nu a înţeles din prima falsificatorul. Prietenul i-a explicat că poliţa de asigurare urma să fie încasată de rude: „Nu, frate. Că, familia, ăi. Familia e de gradul unu”. „A. Da, măi”, explic bărbatul la telefon.. Cei doi continuă discuţia punând la cale un plan:

Mandache: „Dar trebuie doveditor, se constată, da. Dar uite, putem să face o combinaţie, să faci o asigurare mare, mare, mare, mare de viaţă...”

Amicul: „Nu mi-am făcut!”.

Mandache: „Şi te omor, ăi. Te duci în vacanţă la San Remo şi îţi trag un şut în spate de pe stânci”, explica Mandache.

Cunoştinţa lui Mandache îi exlica însă că nu este uşor să înşele asiguratorii: „Da, şi aşa. Da, dar trebuie să pară acolo că... e simplu, a zis că, dacă mor de băutură nu se pune. Dacă mor de fumat nu se pune. Dacă eşti bolnav cu nu ştiu ce, dar nu am... Din cauze naturale, dacă mori. De exemplu, până la 70 de ani. Vorbesc serios, azi am fost şi mi-am făcut asigurare.”

Mandache: „Păi, da. Şi cum? Azi ţi-ai făcut-o şi mâine vrei să-ţi aduc certificatul de deces? Îl fac.”

Amicul: „Nu. Păi trebuie să-mi vină un act acasă în 14 zile şi trebuie să-l depun. Şi acolo să specifice cine vreau eu să ia banii în caz de mor.”

Mandache: „Da, îţi fac”

Amicul: „Bine. Hai că avem de-a treabă ...”,

Paşapoarte pentru pakistanezi

Din interceptări telefonice reiese că Cristian Bîrzu şi-a declarat de mai multe ori intenţia de a ajuta şi susţine persoane de origine musulmană sau persoane refugiate din ţările în care se desfăşoară conflicte armate, de a pătrunde în spaţiul european, prin punerea la dispoziţia acestora, contra cost, a documentelor de care aceştia au nevoie.

Practic, rolul acestuia era de a identifica clienţi în străinătate. Bîrzu, cel care se ocupa de „vânzări”, îi denumea, codat, pe arabi „cei cu barbă”. Anchetatorii au înterceptat o discuţie a lui Bîrzu cu un amic din Belgia, care întreba de permise de conducere valabile în Uniunea Europeană. „Alea de Albania merg acum în Europa, că nu-s în Europa, e albaneză de asta, ştii? Şi poţi să mergi cu ele... şi poţi să schimbi şi alea repede”, spunea acesta. Preţul era de 1.200 de euro/document.

„Dacă ai din ăia care-s din ăştia... cu barbă, ştii la ce mă refer“, spunea Bîrzu.Bărbatul a fost interceptat şi atunci când discutat preţul unor paşapoarte şi permise de conducere falsificate pentru mai mulţi cetăţeni pakistanezi, cu scopul de a le facilita intrarea în spaţiul european, destinaţia finală fiind Marea Britanie.

Clientul îi explica lui Bîrzu că persoana care cumpăra actele voia să vadă cum arată un document falsificat. „Dar omul tre’ să le vadă, ca să pot să iau măcar jumate din bani ca să pot... Ca să poată să vadă că-s făcute! El a zis să-i zic: «Băi, dă-mi jumate din bani să trimitem acum la oameni, şi jumate, dacă n-ai încredere, îi trimitem când...». Deci măgării nu are cum să facă omul! Nu se uită omul la tine, că omu-i miliardar!”, explica acesta. „Îţi fac! Dacă vrei din ăla îţi fac din ăla“, promitea Bîrzu. „El face chestiile astea pentru oamenii lui, cum ar veni! Să-i ajute, care au venit de acolo de la... Din Pakistan“, spunea intermediarul.

Cine este teroristul

Potrivit DIICOT, Cristian Bîrzu, domiciliat în Roman, judeţul Neamţ, cetăţean român convertit la islam şi identificat cu indicatori de radicalizare, după ce a executat o pedeapsă privativă de libertate în regim de penitenciar în Germania şi în Romania, „şi-a exprimat intenţia de a comite atacuri cu bombă la adresa trupelor speciale ale Ministerului Afacerilor Interne care ar încerca capturarea sa în vederea reîncarcerării, acesta aflându-se sub măsura controlului judiciar într-un dosar aflat pe rolul Curţii de Apel Bacău”.

În urma administrării materialului probator a rezultat faptul că, la sfârşitul lunii iulie 2017, Bîrzu ar fi identificat, prin intermediul unui prieten, un cetăţean sirian care se afla pe teritoriul Marii Britanii căruia, prin intermediul membrilor grupării infracţionale, i-a efectuat un buletin de identitate românesc pe care ulterior l-a expediat în Marea Britanie.

La data de 12.09.2017, procurorii D.I.I.C.O.T – S.T. Iaşi împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi au efectuat 9 percheziţii domiciliare pe raza municipiilor Vaslui şi Roman, ocazie cu care au fost ridicate obiecte de cult islamice, bani, 16 telefoane mobile, 14 hard-disk-uri, 15 laptopuri, 15 stick-uri, 4 imprimante, acte de identitate şi de altă natură falsificate.