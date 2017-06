Joi începe a şasea ediţie Pelicam: proiecţii pentru cei mici şi cei mari. Programul complet al festivalului

Joi, 8 iunie, pregătim covorul roşu pentru cei mici. Unul dintre filmele din programul pentru copii este Ţestoasa roşie / La Tortue Rouge (r. Michael Dudok de Wit, Franţa/Belgia/Japonia, 2016), nominalizat la Premiul Oscar 2016 pentru cea mai bună animaţie. Prin intermediul istoriei unui naufragiu pe o insulă tropicală populată de broaşte ţestoase, crabi şi păsări, Ţestoasa roşie trece prin toate marile etape ale vieţii unei fiinţe umane. Recomandare: copii peste 7 ani şi adolescenţi.

Vineri, 9 iunie, este ziua dedicată adolescenţilor. Unul dintre filmele pregătite pentru ei – dar nu numai - este Odiseea / L'Odyssee (r. Jérôme Salle, Franţa, 2016), film artistic care prezintă 30 de ani (perioada 1949 – 1979) din viaţa căpitanului Jacques-Yves Cousteau, faimosul om de ştiinţă, explorator, inventator şi cineast. Recomandare: copii 10 – 18 ani.

Sâmbătă, 10 iunie, ne aşteaptă o zi plină de filme din toate cele patru competiţii ale Pelicam: lung metraje, Black Sea Docs, Fresh Perspectives şi scurt metraje. Încheiem ziua cu o proiecţie în aer liber în campingul Pelicam: Deşeuri armonioase / Landfill Harmonic (r. Brad Allgood&Graham Townsley&Juliana Penaranda-Loftus, Paraguay/Norvegia/Brazilia/SUA, 2015), filmul câştigător al Green Film Network în 2016, reţeaua internaţională a festivalurilor de film de mediu, din care face parte şi Pelicam. Filmul spune povestea unei orchestre de copii care cântă numai la instrumente reciclate din gunoaie.

Duminică, 11 iunie, începem dis-de-dimineaţă cu proiecţii care ne ţin în priză şi aflăm, pe seară, câştigătorii celei de-a şasea ediţii Pelicam. La sfârşitul ceremoniei ne bucurăm de un film frumos: În căutarea tăcerii / In Pursuit of Silence (r. Patrick Shen, SUA/Belgia/China/Germania, 2015), un documentar meditativ despre relaţia noastră cu tăcerea şi impactul zgomotului asupra vieţii noastre. În prezenţa producătoarei Cassidy Hall.

Alte evenimente ale festivalului

Pelicam Talks: cinci dezbateri despre economie solidară&socială, exploatarea resurselor, energie regenerabilă, bioenergie şi reciclare. Discuţiile sunt inspirate din tematica filmelor din program şi sunt moderate de Andra Matzal, editor al publicaţiei culturale Scena9. Printre invitaţii la dezbateri se numără regizori, producători sau protagonişti ai filmelor, precum şi ecologişti români care vor pune problema într-un context românesc.

Expoziţii foto: Petruţ Călinescu, Vlad Bâscă, George Popescu şi Alex Tomazatos revin la Tulcea cu o serie de fotografii despre relaţia dintre oameni şi mediu aşa cum e ea în Delta Dunării. Expoziţia va putea fi vizionată pe tot parcursul festivalului la Casa Avramide.

Mihai Stoica aduce Columbia la Tulcea printr-o serie de fotografii despre extinderea plantaţiilor de palmier care duc la defrişări şi relocări forţate ale oamenilor. Expoziţia poate fi văzută cât ţine festivalul la Centrul Cultural Jean Bart.

Workshop de jurnalism radio: 10 studenţi, absolvenţi şi tineri jurnalişti documentează timp de o săptămână o temă de mediu din Delta Dunării, coordonaţi de Julien Trambouze şi Nicolas Corradi de la Radio France. Duminică, în cadrul festivalului, ascultăm ce au realizat participanţii la workshop.

UBB Pitching Session: Studenţii Facultăţii de Teatru şi Film din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, coordonaţi de Dan Curean, vor veni la Pelicam pentru a-şi prezenta proiectele de film. Masteranzii din cadrul masterului de Documentary Filmmaking,secţiune nou înfiinţată în toamna 2015, vor prezenta proiectele lor în faza de dezvoltare. La Casa Avramide, în prezenţa juraţilor Dan Drăghicescu – producător şi creative director la Bucharest International Film Festival – şi Krini Karifis – cercetător media, profesor şi activist.

Workshop pentru copii “Să refacem lumea!”: Cei mici sunt poftiţi la un atelier de desene despre lume. O luăm, o modificăm cum vrem şi o redesenăm pe placul nostru. Cu ajutorul lui Amandine Bănescu, ilustrator.

Concert: Sărbătorim filmul şi mediul cu muzică. Duminică seara încheiem cea de-a şasea ediţie a festivalului cu Partizan, la Casa Avramide. Cântăm şi dansăm cu invitaţii noştri şi cu publicul din Tulcea, de la ora 22.

Invitaţi de top

Invitaţii speciali din acest an sunt activiştii de la Yes Men, duo-ul de satiră şi parodie care pune pe jar toate guvernele şi corporaţiile lumii care nu sunt cuminţi faţă de mediu şi oameni. Ei fac parte din juriul competiţiei principale alături de artistul Ion Barbu de la Petrila, protagonistul Planetei Petrila din program. Din juriile ediţiei din acest an mai fac parte: Monica Lăzurean-Gorgan – regizoare, Carlos Teofilo – directorul festivalului de film de mediu Cine’eco din Portugalia, Florin Stoican – din partea Parcului Natural Văcăreşti, Elena Calistru – preşedinta Funky Citizens, Alex Baciu – scenarist, Edward Cook – regizor.

Intrarea la proiecţii şi la toate evenimentele din cadrul festivalului Pelicam este gratuită.

Festivalul Pelicam este organizat de Asociaţia Les Herbes Folles, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, Primăriei Municipiului Tulcea, Institutului Cultural Român, Consiliului Judeţean Tulcea, BRD Asigurări de Viaţă, Primex, ACMS, Aqua Carpatica şi Brodrene Dahl.