Ziua în care forţele de represiune s-au dat la o parte. 20 decembrie 1989, Timişoara oraş liber de comunism

Ziua de 20 decembrie 1989 rămâne în istorie ca cea în care Timişoara se declara oraş liber de comunism, deşi Ceauşescu era încă la putere.

A însemnat ieşirea muncitorilor din marile intreprinderi. Mulţimea revărsată pe străzi înlătura lozincile ceuauşiste şi comuniste. Zeci şi zeci de mii de oameni se îndreptau spre centru. Armata, cei de la M.I. şi trupele de Securitate nu aveau ce face s-au dat la o parte, pentru a evita un masacru.



După Revoluţie, s-a încercat să se acrediteze ideea că după 20 decembrie 1989 Armata a fraternizat cu demonstranţii. Nici vorbă de aşa ceva. Retragerea blindatelor şi a trupelor de pe străzi nu reprezenta decât eşecul în faţa numărului mare de oameni. “Generalii MApN şi M.I. au rămas fideli regimului Ceauşescu până la căderea acestuia, la fel ca şi ceilalţi membri ai comandamentului local”, a confirmat procurorul Romeo Bălan.

Forţele de ordine au primit ordine să se retragă în cazărimi pentru a întâmpina confruntările cu manifestanţii, dar şi pentru a pregăti planul de a elimimina Revoluţia.

Se striga „Jos cu Ceauşescu!”, „Noi suntem poporul”, „Armata e cu noi”, „Libertate”, „Azi în Timişoara, mâine-n toată ţara!”.

În acest timp, Nicolae Ceauşescu se adresa naţiunii prin intermediul Televiziunii Române.

Autorităţile comuniste au pregătit o manifestaţie pro-Ceauşescu, iar pentru asta, în balconul Operei erau deja montare microfoane, staţiile de amplificare, în momentul în care cei care şi-au asumat să fie liderii revoluţiei au ajuns acolo.

Timişorenii sunt invitaţi să sărbătorească momentul în care Timişoara devenea primul oraş liber de comunism din România pe ritmuri rock. La 28 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989 are loc un nou concert sub marca Rock for Revolution, în memoria eroilor care s-au jertfit pentru libertate. Vor urca pe scenă formaţiile Phoenix, Pro Musica şi Vest Phoenix Cover. Concertul este organizat de Primăria Timişoara şi va începe la ora 20.00, pe scena din Piaţa Victoriei.



Ziua de 20 decembrie a fost declarată prin HCL 179/25.05.2010, zi de importanţă locală.



