VIDEO „Rumânii îs foarte severi. Bat ţiganii non-stop“. Reportaj într-un sat măcinat de tensiuni interetnice

Tensiunile dintre românii din satul Berini (comuna Sacoşu Turcesc, judeţul Timiş) au escaladat săptămâna trecută, când a avut loc o bătaie generală între rromi şi români. Mai multe persoane au fost rănite în încăierare, iar un bărbat din „tabăra românilor“ a tras şi cu pistolul cu bile în plan vertical.



Surse din Poliţie au explicat că scandalul a apărut pe fondul tensiunilor mai vechi dintre membrii celor două comunităţi. „Începând cu mai mulţi ani în urmă, am avut un conflict cu ţiganii pe motiv că fură pădurile Beriniului. Ei vând lemne ca să trăiască. A mers taică-meu să vorbească cu ţiganii şi au sărit cu bâtele pe el. Am tras cu arma să îmi apăr tatăl. Tata are şapte lovituri, patru coaste fisurate şi mai multe lovituri şi vânătăi pe corp“, a declarat Doru Jorz, localnic. De partea cealaltă, romii audiaţi la Poliţie au declarat că ei au fost de fapt victime, fiind în legitimă apărare.

Ca urmare a conflictului de săptămâna trecută, zeci de localnici din Berini s-au adunat joi la Primăria din Sacoşu Turcesc, pentru a le cere autorităţilor să intervină. Oamenii prezenţi acolo au declarat că sunt pur şi simplu terorizaţi de membrii comunităţii rrome. „Nouă ne-au furat burlanul de la casă. L-a găsit soţul la cuptorul unei familii de ţigani pe post de coş de fum“, povesteşte o femeie din sat. „Circulă cu maşinile neînmatriculate, înjură, se iau de băieţii care îi avertizează să nu mai fure lemne. Poliţia a fost sesizată de multe ori, a şi venit de multe ori, dar fără rezultate“, a mai declarat Doru Jorz, potrivit căruia mulţi dintre rromi ar beneficia şi de ajutor social fără să aibă acest drept.



„E un miracol că nu a murit nimeni“



Daniel Popovici, medic veterinar, a participat la adunarea de la Primăria din Sacoşu Turcesc, solicitându-le autorităţilor să ia măsuri. „Dacă legea s-ar respecta totul ar fi în regulă. S-a început acum peste 10 ani cu păşunatul, a continuat cu furtul de lemne din pădure. Se termină şi pădurea. După ce se termină pădurea, ce se mai întâmplă? Ne termină pe noi cu totul? Mie mi se calcă grădina de către animalele ţiganilor aproape zi de zi. Am făcut o sesizare. Autorităţile au luat măsuri, dar fără niciun rezultat. A doua zi problemele au continuat“, a declarat Popovici.

„Trăim cu toţii în această tensiune. Am aşteptat să intervină autorităţile. Nu putem aplica singuri legea. Oamenii din Berini au ajuns în situaţia de a vorbi să îi bată pe ţigani ca un act de eroism. E un miracol că acum câteva zile nu au murit doi oameni. De mai mult de 10 ani nu am văzut o reacţie eficientă a autorităţilor“, a spus Daniel Brândescu, un alt localnic. Tot la întâlnirea din faţa Primăriei, o femeie a povestit că i s-a furat din casă cazanul de ţuică, iar alta a relatat că acum trei ani i s-a furat porumb în valoare de 4.000 de lei: „Ne fură şi de acasă, ne vorbesc urât. Este un sat cu probleme. O să ajungem să ne dăm foc unii la alţii?“.





Varianta rromilor

Adunaţi la Poliţie pentru declaraţii, mai mulţi rromi au declarat că ei sunt de fapt terorizaţi de români. Cei mai vocali au fost Remus Neda Senior şi fiul său, pe care îl cheamă tot Remus Neda. „Rumânii face dezbinare între rromi şi rumâni. De o viaţă întreagă, de când ne ştim, noi nu am fost mulţumiţi de viaţa noastră, de frică la rumâni. Noi nu am putut asculta o muzică, că a venit Doru cu pistoale, cu bastoane, a spart boxele la oameni. Nu am avut coraj să ieşim la un suc cu copiii, cu familia la butic în sat. Nu am avut coraj să vorbim către rumâni. Sunt prea agresaţi. Îs foarte severi rumânii. Bat ţiganii non-stop. Doru ăsta a bătut toţi ţiganii. Nu a scăpat niciunul de când suntem noi“, a declarat Remus Neda.

„Şi rumânii or fost bătuţi de el. A intrat peste noi în casă să ne omoare“, a mai spus bărbatul susţinut şi de alţi membri ai etniei. „Ei fură mai mult ca ţiganii. Ce furăm noi? Au furat toată pădurea de la Berini şi au vândut-o în sat. Noi am luat lemne mici şi uscate să ne încălzim. A dat cu spray paralizant să ne moară copiii“, a declarat un alt bărbat din grup. „Să îşi vadă ei de treaba lor şi noi de treaba noastră. Pur şi simplu vrem să se facă legea. Noi suntem născuţi şi crescuţi în Berini. Acuma se laudă că ne doboară căşile. S-a lăudat că nu mai vine el personal. A zis că aduce direct mafie ca să ne omoare în căşi, că vorbeşte să ne dea afară din căşi. Să facă legea Poliţia, nu să îşi facă legea ei. Unde trăim noi? Nu trăim în România?“, au concluzionat rromii, care au mai spus că vor să fie pace în sat. „Nu mai furăm, nu mai dăm în cap la nimeni. Nu am dat, dar zic. Noi nu avem treabă cu ei. Noi nu ne ducem să îi batem aşa cum zic ei“, a concluzionat Remus Neda, aşteptând să îi vină rândul la audierile de la Poliţie.





Soluţia: camere de supraveghere

Localnicii din Berini, adunaţi în faţa Primăriei din Sacoşu Turcesc, au cerut să stea de vorbă cu primarul şi cu şefi din Poliţie veniţi în localitate pentru a discuta problemele de la Berini. Primarul nu a vrut să stea de vorbă cu presa, dar i-a primit pe câţiva reprezentanţi ai localnicilor, găsind de comun acord un set de măsuri pentru rezolvarea situaţiei tensionate de la Berini. Astfel, Consiliul Local va aproba sumele necesare montării unor camere de supraveghere în sat. De asemenea, Poliţia va suplimenta numărul poliţiştilor care vor patrula.