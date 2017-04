Pasiune inedită pentru un artist timişorean. S-a fotografiat la volanul a peste 300 de modele de maşini FOTO

Fotograful timişorean Ervin Boer (27 de ani) s-a făcut remarcat în urmă cu câţiva ani pentru o pasiune mai puţin obişnuită: combina fotografiile reale cu desenele animate. A atras atunci atenţia publicaţiilor din toată lumea.

De ceva timp are însă o nouă îndeletnicire. Fotografiază interioare de maşini. De aproape un an de zile, mai exact din 31 mai 2016, Ervin Boer a pozat peste 300 de interioare. Fotografiile au un efect aparte, cu unghi de surprindere foarte mare, fiind făcute cu obiectiv „fisheye”.





“Am undeva la 300 fotografii momentan din care pe Facebook am postat 270. Scopul proiectului este să acopar cam toată plaja de vehicule: maşini, utilaje, trenuri, avioane, elicoptere, cam orice maşinărie ce se poate conduce sau pilota. Am început cu maşini că e cel mai uşor. Zic că am cam acoperit maşinile cele mai des văzute pe şosea. Şi restul sunt în plan”, a declarat Ervin Boer.

Pentru a avea o semnătură proprie, toate pozele sunt făcute după acelaşi calapod: cu braţul stâng (tatuat cu Charlie Chaplin) pe volan.









"Folosesc un obiectiv cu unghi de cuprindere de 170-180 grade. Dar importantă este semnatura proiectului, mâna stâgă pe volan şi tatuajul cu Chaplin la vedere. De ce Chaplin? La proiectul meu cu grafica desenată am folosit un proverb al lui Chaplin: (n.r. O zi fără zâmbete este o zi pierdută). Cumva am urmărit în perioada aia să răspândesc zâmbete. Acum pe mâna am proverbul respectiv scris, şi ca să nu fie doar un text simplu, am pus şi portretul", a mai spus Ervin Boer.

Fotograful nu ştie care va fi finalitatea proiectului. Ştie însă că atunci când va avea un număr impresionant de interioare, sigur o să pregătească ceva.





“Urmatorul pas al proiectului o să fie colecţia domnului Ion Ţiriac. Acolo o să fie lovitura grea. Acum fac demersurile pentru a ajunge atât la colecţia expusă cât şi la cea privată. Este una din cele mai tari colecţii de maşini din lume. Are peste o mie de maşini, multe din ele fiind maşini de milioane de euro, ediţii limitate. Are un muzeu deschis publicului, la Otopeni, cu vreo 150 de maşini. Este un proiect îndrăzneţ pentru mine, am pretenţia să intru în ele”, a mai declarat artistul-fotograf.







Fotografiile lui Ervin Boer cu interioarele de maşini au fost preluate deja într-un articol şi de Bored Panda, unul dintre cele mai cunoscute site-uri dedicate artei.





Ervin Boer este născut la Făgăraş, însă de opt ani locuieşte în Timişoara, unde şi-a finalizat studiile de licenţă în arte plastice. S-a apucat de fotografie în 2009.



Puteţi vedea în galeria foto o mică parte din fotografiile făcute de Ervin Boer, la volanul unor maşini.