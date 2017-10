Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, promite că „în acest an nu vom mai fi luaţi pe nepregătite de iarnă”

Prezent la Timişoara pentru întâlnirea cu drumarii din toată ţara, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat că au fost încheiate contracte de deszăpezire pentru toată ţara, nefiind niciun motiv pentru care drumarii să fie luaţi în acest an prin surprindere de venirea iernii. „Din 58 de zone în care este împărţită toată ţara, avem acoperite 57 de zone. S-a încheiat şi contractul pentru sare. Mai avem două loturi pe Bucureşti. În aceast an nu vom fi luaţi pe nepregătite de iarnă. Încă de la începutul anului am făcut în aşa fel încât fiecare Direcţie Regională (DRDP) să devină unitate operaţională astfel încât să îşi lanseze singuri procedurile de achiziţii. Nu vom avea nicio scuză dacă vom avea întârzieri”, a declarat ministrul Transporturilor.

Răzvan Cuc a mai declarat că în momentul în care se va anunţa cod portocaliu sau condiţii meteo nefavorabile, „un secretar de stat se va deplasa în acea zonă pentru a coordona personal intervenţia. „Pe componenta de iarnă, toţi directorii sper să fi înţeles. Nu voi face niciun rabat în a-i demite pe oricare dintre ei”, a mai declarat Cuc.



În privinţa lotului doi al autostrăzii Lugoj-Deva, acolo unde e nevoie ca, pentru un tronson, să fie reorganizată licitaţie pentru proiectare şi execuţie din cauza tunelului pentru urşi, ministrul a spus că licitaţia va fi gata până la sfârşitul anului. „Şi eu sunt iubitor al mediului, dar mi se pare un pic aberant ca pentru faptul că pe acolo ar trece nişte mamifere mari, respectiv urşi, să suplimentăm costurile unui tronson de şapte kilometri cu 180 de milioane de euro. Îl vom relicita, ne vom supune rigorilor de mediu şi vom termina autostrada. Până la sfârşitul anului avem licitată proiectarea şi execuţia”, a mai declarat Răzvan Cuc.