Cumpăna lui Colibăşanu pe Everest: i-au furat cortul la 7.700 de metri. A cucerit vârful fără oxigen suplimentar, şerpaşi şi partener

Horia Colibăşanu a cucerit Everestul pe repede înainte. În loc de o expediţie de două luni şi jumătate, cum durează în mod obişnuit o asemenea aventură, timişoreanul a urcat pe cel mai înalt punct din lume, într-o lună şi şapte zile.



Timişoreanul a reuşit cea mai mare performanţă românească în alpinism, cucerind Everest – aflat la 8.848 metri, fără oxigen suplimentar şi fără sprijinul şerpaşilor. Colibăşanu a ajuns pe vârf în 16 mai. A urmat apoi patru zile până ce a reuşit să coboare de pe munte. Marţi dimineaţa a ateriza la Belgrad, din direcţia Kathmandu, de unde a revenit apoi în ţară cu maşina. Prima oprire a făcut-o la Primăria Timişoara, unde a fost primit de primarul Nicolae Robu.

“Acum şapte zile eram pe vârf, pe Everest. A fost o expediţie care s-a derulat, parţial, ca la carte. Am reuşit să fac aclimatizarea perfect. Coborârea a fost foarte grea, dar am reuşit să supravieţuiesc. Au fost câteva momente la limită, când am rămas fără energie, pur şi simplu adormeam. Expediţia a fost relativ scurtă faţă de cât durează în mod normal, m-am mişcat destul de repede. Până acum sunt singurul care a urcat anul acesta fără oxigen. Pe ambele părţi ale muntelui au fost cam o mie şi ceva de oameni care au încercat să urce”, a povestit Horia Colibăşanu.



Trei momente în care s-a gândit să renunţe

În ciuda reuşitei expediţiei, Horia Colibăşanu a avut parte şi de momente mai puţin plăcute pe Himalaya. Cel mai greu i-a fost când i-au furat cortul, la 7.700 de metri altitudine.





“Au fost trei momente în care am vrut să renunţ. Primul era atunci când mi s-a furat cortul şi pioletul. A fost destul de greu pentru că a trebuit să improvizez. Am fost nevoit să folosesc cortul unei echipe de şerpaşi din tabăra de bază. Am dormit în cort cu încă trei şerpaşi, care mi-au dat un colţ, câteva ore până am reuşit să plec spre vârf. Au mai fost două momente în noaptea ascensiunii, undeva pe la oră 4, când a fost foarte frig. Nu eram sigur că o să rezist. Marea problemă a celor care urcă fără oxigen este frigul, -32 de grade. noroc că nu a bătut vântul. Putem să rezistăm la -40 de grade, dar să nu fie vânt”, a mai spus Horia Colibăşanu.

Alpinistul român a folosit pentru ascensiune ruta nordică, din Tibet, mai dificilă decât partea sudică, din Nepal. “Am ales această rută şi pentru că este mai dificlă şi atunci e mai puţină lume. Pentru mine cea mai mare problemă era traficul. Sunt foarte mulţi alpinişti pe rută, se crează cozi, iar dacă ajungi să stai 15 minute la o asemenea coadă, chiar îngheţi. Pe ruta aleasă am fost aproape singur”, a completat timişoreanul.

A urcat şi fără partener

În afară de faptul că Horia a urcat fără oxigen şi fără şerpaşi, a rămas şi fără ajutorul partenerului german, Ralf Dujmovits, care a ales o altă strategie.

“E clar că trebuie să fi mai bine pregătit decât pentru ce ai plănuit. Pe lângă faptul că am mers fără oxigen şi fără şerpaşi, am rămas şi fără sprijinul partenerului. A trebuit să merg singur şi am avut un element de suspans şi de dificultate. Dar m-am descurcat. Am avut noroc şi cu vremea, a fost elementul care a determinat succesul expediţiei”, a mai spus Horia Colibăşanu.

Pe "Acoperişul Lumii" a stat 20 de minute, timp în care a făcut câteva fotografii cu sponsorii, cu steagul României, o înregistrare video, a dat un telefoan de pe satelit.

Alpinistul a revenit acasă foarte obosit. Spunea că începe să gâfâie dacă are de urcat trei scări. Singurul său gând acum este să se odihnească. Apoi, când se va mai linişti, va face planuri pentru următorul vârf de peste 8.000 de metri, cel de-al optulea "optmiar" din carieră.