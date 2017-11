Companie românească din Londra, în topul constructorilor din Marea Britanie pentru al treilea an consecutiv: „Este o răsplată a lucrului bine făcut”

Ciorba Construction LTD, o companie de construcţii care lucrează în centrul Londrei şi care este deţinută de familia de români Nelu (John, cum îi spun englezii) şi Angela Ciorba, a fost premiată pentru al treilea an la rând de către Considerate Construction Scheme (CCS), organizaţie susţinută de Guvernul Marii Britanii, cu rol în monitorizarea calităţii în construcţii. Astfel, companiile acreditate CCS sunt supuse unor verificări minuţioase care vizează cinci domenii: imaginea companiei în industrie, respectul pe care firma şi muncitorii îl acordă comunităţii în care lucrează, protecţia mediului, securitatea/sănătatea în muncă şi valoarea forţei de muncă, dată de calificările pe care le au muncitorii.

Cu ocazia verificărilor realizate pe şantiere, dar şi în documentele companiilor, CCS verifică atent modul în care este respectată fiecare cerinţă. Companiile care au atins cel mai înalt nivel în urma evalurărilor, mai puţin de 1 % dintre firmele de construcţie din Marea Britanie şi Irlanda de Nord, sunt selectate şi premiate cu bronz, argint si aur.

Aur pentru o firmă românească

Dacă în 2015 şi 2016 a fost premiată cu argint, în acest an Ciorba Construction LTD a fost premiată cu aur, la categoria companiilor cu cifră de afaceri de până în 3,5 milioane £ pe an. În plus, în cadrul galei The National Company Award 2017, organizată la Hotel Four Seasons din Londra, firma familiei Ciorba a primit, şi premiul special „The Most Considered Company Runner Up” din categoria companiilor cu cifră de afaceri de până în 3,5 milioane £. „Este o bucurie şi în acelaşi timp o rasplată a lucrului bine făcut. Aceste premii ne onorează, dar ne şi responsabilizează să ţintim mai sus. Vrem să fim un exemplu pentru toţi cei care intră în contact cu compania noastră”, a declarat Nelu Ciorba, managind director and owner Ciorba Construction LTD.

Ambasadorul României la Londra, alături de familia Ciorba: „Sunt încântat”





La evenimentul în cadrul căruia a fost premiată firma familiei Ciorba a fost prezent şi ambasadorul României în Marea Britanie, Dan Mihalache. Acesta a postat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii şi un mesaj de apreciere, prin care a dat exemplu Ciorba Construction. „Mi-a făcut o plăcere deosebită să fiu alături de un român de succes, John Ciorba, la decernarea premiilor Considerate Constructors Scheme 2017. Şi anul acesta, compania Ciorba Construction s-a bucurat de o înaltă consideraţie şi a obţinut Golden Considerate Constructors Scheme Annual National Company Awards şi Most Runner Up Company. Sunt încântat de faptul că unei firme româneşti i se recunoaşte determinarea şi calitatea muncii pe care o prestează. Felicitări, John!”, a scris ambasadorul Dan Mihalache pe pagina sa de Facebook.

Alături de familia Ciorba au mai fost la decernarea premiilor şi doi dintre românii cu sarcini sporite în cadrul firmei: Sebastian Bîzgău, şef de şantier şi responsabil cu securitatea în muncă, şi George Bucsa, responsabil, printre altele, de prevenirea incendiilor şi coordonarea traficului pe şantierele companiei. De asemenea, alături de români au fost prezenţi şi partenerii englezi ai românilor: Principal Arhitect Duncan McLeod, de la firma de arhitectură cu care colaborează firma românească, Amy Reece, project manager la Kitesgrove, o companie britanică de management şi design, dar şi William Yerburg CEO la Warburg Group.



„Relaţia mea cu John este foarte importantă. Am lucrat împreună încă de când am înfiinţat compania, iar unul dintre motivele pentru care continuăm această colaborare îl reprezintă valorile sale. Are valori foarte bune şi ţine cont de ele în tot ceea ce face. Echipa lui lucrează la cele mai înalte standarde, aşa cum ne dorim noi, şi este foarte respectuoasă. (...) Câteodată, relaţiile cu constructorii pot fi foarte greoaie, stresante chiar. Cu John, însă, este o plăcere să lucrezi şi dacă am avea de ales tot cu el vom colabora”, a declarat arhitectul Duncan Mcleod, în 2016 într-un interviu pentru „Adevărul”. „John este un om onest, de încredere, care spune adevărul în toate lucrurile. Pentru noi, sunt oameni cheie care prestează o muncă de înaltă calitate”, descria şi Amy Reece colaborarea cu Nelu Ciorba.