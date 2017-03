Cine este Miki Boxeru', timişoreanul de la care deputatul Cătălin Rădulescu s-a împrumutat cu 100.000 de euro

Stufoasa declaraţie de avere a deputatului cu mitraliera, Cătălin Rădulescu, arată, la rubrica „datorii”, că parlamentarul a împrumutat în 2013 suma de 100.000 de euro de la un anume Mitică Viel.

Acesta este în Timişoara sub numele de Miki Boxeru', un personaj controversat pe care presa anilor 2000 îl caracteriza ca un lider al unei grupări interlope din Timişoara. Dincolo de asta, Miki Boxeru' este caracterizat ca un personaj foarte discret care s-a ferit să iasă în evidenţă.

Întrebat de legăturile sale cu lumea interlopă, Miki Boxeru' a declarat că el nu este decât un om de afaceri care a făcut bani cinstiţi, cumpărând terenuri cu 300 de mărci hectarul pe care le-a vândut ulterior la preţuri mult mai mari.

„Am făcut vreodată închisoare? Haideţi să vă întreb. Care sunt oamenii interlopi în ţara asta? Dumneavoastră, jurnaliştii, faceţi lumea interlopă. Se bat doi la colţ de stradă, doi copii din ăştia care nu au 100 de euro în buzunar şi îi faceţi interlopi. De ce nu îl faceţi pe Adrian Năstase? Ăla e interlop pentru mine. De ce nu spuneţi că s-au bătut doi cioflingari? Dumneavoastră îi faceţi interlopi. De ce nu spuneţi despre mine că duc steagul României în toată lumea? De ce nu spuneţi că fac onoare ţării (n.r. - se referă la sportivii de la clubul său de box care participă la diferite gale internaţionale)? Cine face onoare ţării? Guvernanţii? Care fură prostimea? Că s-a făcut o ţară de proşti. Nu vedeţi că nimeni nu mai vrea să muncească în ţara asta? Eu am nişte afaceri, am şi un hotel în centrul Timişoarei, dau de muncă. Ce interlop pot să fiu eu? Am vreun dosar penal? Am fost închis vreodată? Tot presa m-a făcut interlop”, a declarat Mitică Viel pentru „Adevărul”.

Miki Boxeru' a mai spus că pentru el e „jenant” să fie catalogat ca interlop. „Am nişte firme, am lucrat, nu am fost condamnat, nu am fost anchetat pentru evaziune fiscală, nu am furat statul. Am făcut bani cinstiţi. Am cumpărat pământuri cu 300 de mărci hectarul. Aşa am făcut banii şi am făcut nişte bani cinstiţi. Am şi cetăţenie germană, ce mafiotul lu' peşte sunt eu? Mafioţii nu muncesc, nu au firme. Eu am altă viziune despre mafioţi”, a mai declarat timişoreanul.

Bărbatul recunoaşte că a fost implicat în bătăi de stradă la Timişoara, dar consideră că asta nu îl face interlop. „Scrieţi de ăia care au furat cu acte că sunt mafioţi, sunt interlopi, nu de Miki Boxeru' că eu nu sunt interlop. Ia uitaţi-vă ce a făcut ăsta? A spart case, a violat copii? Ce am făcut eu? Că m-am bătut? Da, m-am bătut. Ne-am bătut că pe stradă ştiţi cum e...Am plecat din Moldova copil sărac, am venit în Banat pe tren. Aşa erau timpurile alea. Nu sunt mafiot şi nu m-am considerat mafiot niciodată”, a mai spus Miki Boxeru.

Prietenia cu deputatul cu mitraliera

În privinţa împrumutului acordat deputatului Cătălin Rădulescu, Miki Boxeru' a declarat pentru „Adevărul” că i-a împrumutat deputatului banii pentru o afacere, cei doi fiind prieteni buni încă dinainte de Revoluţie, când Rădulescu era student la Medicină în Timişoara şi făcea karate. „Eu despre el cuvinte urâte nu am. Suntem prieteni de pe timpul lui Ceauşescu. Eu după aia am fugit din ţară. Nu are nimic de a face politica sau ce face dumnealui cu mine. Eu i-am împrumutat bani pentru o firmă. Am văzut şi eu problemele care le are. Ştiţi vorba aia. Mama, Dumnezeu să o ierte, avea o vorbă: gura bate curu'. Eu afaceri nu am cu el. Am cu frate-su. Cu el sunt prieten. Banii, nu îmi fac probleme că nu mi-i dă înapoi, numai dacă crapă inima în mine. Nu îmi fac probleme. Cu politica nu vreau să fiu asociat. Ce face el sau a făcut e problema lui”, a mai declarat Mitică Viel, care susţine că nu i-a dat deputatului banii cu camătă.

„Nu dau cu camătă bani şi nici nu am dat în viaţa mea. Dacă aţi văzut un proces de la Reşiţa (n.r. - un dosar de executare silită), a fost o afacere cu nişte terenuri, la Reşiţa, în care eu am băgat banii, partenerul meu nu a băgat niciun ban numai a luat banii şi trebuia să vină şi el cu banii şi atunci l-am dat în executare”, a mai spus timişoreanul.

Mitică Viel susţine că despre politicianul Rădulescu nu are o părere bună, aşa cum nu are o părere bună despre niciun politician. „Despre politică nu am cuvinte frumoase pentru că eu am nişte firme, toată lumea are drepturi, obligaţii nu are nimeni şi toate mizeriile se întâmplă din cauza politicului. Aţi văzut vreun politician să le vorbească oamenilor despre muncă, să le spună: trebuie să munciţi? Eu discut de el ca prieten, nu ca politician. Am avut discuţii cu tot felul de politicieni. Le-am spus şi lor în faţă. Eu nu am o părere bună despre politicieni. Credeţi că acuma cu legea asta a graţierii maimuţele astea de la PNL nu vor legea graţierii şi primarii să nu răspundă, să poată fura în linişte? Toţi sunt la fel, dar pentru proşti sunt altfel. Eu nu sunt prost. Mie politicianul nu trebuie să îmi dea nimic. Să facă infrastructură, spitale. Cine a creat structura asta de puturoşi care merg la primării şi primesc bani? Toţi sunt o apă şi un pământ. Eu nu mai cred că văd vreo schimbare. Veniţi să îmi vedeţi clubul de sport, am copii de şase ani care primesc o educaţie..”, a mai spus Miki Boxeru'.