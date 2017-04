Bărbatul care locuieşte în cocină. Casa i-a fost distrusă de un incendiu puternic

O familie din Tormac, judeţul Timiş, a rămas fără locuinţă la jumătatea lunii februarie, când un incendiu puternic a distrus casa familiei Novacovici. Incendiul a izbucnit după ce femeia a încercat să facă focul cu benzină, crezând că este motorină. Femeia a fost arsă în incendiu, dar a reuşit să îşi salveze din foc copilul, care a scăpat nevătămat.

Ion Novacovici susţine că familia sa a primit din partea viceprimarului comunei o propunere de a locui într-o casă nelocuită, dar imobilul este la opt kilometri distanţă, iar mutarea acolo l-ar fi făcut să îşi piardă locul de muncă şi ar fi ajuns în imposibilitatea de a-şi reconstrui casa. Astfel, Ion şi-a mutat soţia şi copilul la mama sa, la Lugoj, iar el s-a mutat în cocina care a „supravieţuit” incendiului.





„Tot ce am reuşit să salvez au fost 300 de ţigle. Am turnat deja fundaţia. Firma Azur, la care lucrez, m-a ajutat foarte mult. Parohia locală m-a ajutat cu 20 de saci de ciment. O doamnă din primărie m-a ajutat cu 15 saci de ciment şi doamna doctor Bratu m-a ajutat cu 10 saci de ciment. Primăria nu m-a ajutat cu nimic. Domnişoara vice a vrut să mă ducă la o casă la opt km, dar nu pot pentru că lucrez. Eu locuiesc în cocină pentru că am mai primit materiale şi nu pot să le las aşa. Eu sunt mulţumit că am unde să stau. Mai am şi vreo 15 găini”, a mai declarat bărbatul, care face un apel de ajutor către cei care ar putea să îl ajute cu materiale pentru reconstrucţia casei. Cei care doresc să se implice în această cauză, pot lua legătura cu Ion Novacovici la numărul de telefon: 0725.383.237.