Ambiţia oamenilor care au reclădit în timp record scena festivalului de la Gărâna FOTO

Patronii restaurantului „La Scena”, Rudi şi Lora Kortvelyessy au anunţat că vor reconstrui totul pentru ediţia din acest an al festivalului. Şi s-au ţinut de cuvânt. Au reconstruit scena, mult mai mare, au reclădit restaurantul şi anexele.



Rudi şi Lora Kortvelyessy sunt proprietarii ranchului din Poiana Lupului, unde se desfăşoară festivalul de jazz.



Poiana Lupului (Wolfswise, în germană) are o poveste inedită. Era una dintre satele întemeiate de pemi în Munţii Banatului, care însă aveau să abandoneze definitiv locul, în 1835.





A doua reconstrucţie a scenei



Rudi Kortvelyessy, director pe zona Europa, în cadrul unei companiei germane de echipamente de telecomunicaţii, Kathrein, a fost unul dintre cei care şi-a cumpărat casă la Gărâna.

„M-am gândit să reconstruiesc satul părăsit după prima colonizare: Wolfswise – Poiana Lupului. Am cumpărat o parte dintr-un deal, i-am făcut o canalizare, am amenajat o sursă de apă, am construit un drum şi l-am numit, ca în trecut, Poiana Lupului. Aşa a luat fiinţă noul cartier al Gărânei“, a povestit Rudi Kortvelyessy, pentru Adevărul.







Acesta a mai cumpărat o mlaştină, aflată la marginea pârâului Ogaşul Lupului. Poiana a fost desecată şi, un an mai târziu, creatorii festivalului de jazz Gărâna – Marius Giura şi Gigi Tăuş – au găsit potrivită această fostă mlaştină.

După primul an în care Gărâna Jazz s-a desfăşurat în Poiana Lupului, mica scenă avea să se dărâme sub greutatea zăpezii care s-a adunat, iarna, pe prelate. Anul următor s-a construit o scenă mult mai mare şi mai frumoasă.

Pentru că era gol în jurul scenei au hotărât să construiască un restaurant, pe care l-au numit “La Scena”. În fiecare an s-a extins şi s-a modernizat locul. S-au amenajat instalaţii sanitare, s-a construit zona de food, s-au adus buşteni - care sunt înlocuiţi o dată de doi-trei ani.





La finele anului 2016 a urmat o nouă cumpănă pentru familia Kortvelyessy, incendiul, dar au trecut şi peste această încercare. Barul şi mobilierul noului restaurantului cât şi alte lucruri necesare au fost cumpărate de pe site-ul eBay, de la cineva care a dezafectat un restaurant în Germania.

După jazz urmează blues, funk şi rock

Gărâna Jazz Festival a dat startul concertelor din Poiana Lupului. În 15 iulie va avea loc Semenic Fest Rock, cu Timpuri Noi şi The Wizards, în week-end-ul următor cântă Leo Iorga şi Pacifica şi The Different Class, între 28-29 iulie va avea loc cea de a doua ediţie a festivalului WolfBlues, organizat de Nicu Covaci. În 4-5 august va fi un festival fusion, iar apoi în 6 august va avea loc festivalul berii bavareze Wieninger. În perioada 10-13 august se va desfăşura festivalul Gărâna Folk.



