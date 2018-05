Scandal între doi lideri de sindicat din minerit. „Mi-a pus palma în faţă şi m-a împins. M-a lovit peste faţă“

Incidentul a avut loc la Consiliul Federal care s-a desfăşurat la Predeal. Nicu Bunoaica, preşedintele sindicatului „Solidaritatea 2013“ de la cariera Roşiuţa, susţine că a fost lovit cu palma peste faţă de către Constantin Creţan, de la Sindicatul Lignitul Oltenia:

„Ne-am certat la Consiliul Federal de la Predeal. Am participat pentru a tranşa problemele noastre din minerit. M-a bruscat. Îl voi acţiona în judecată. Am imagini şi martori cu ceea ce s-a întâmplat. Mi-a adus injurii la adresa familiei. Mi-a pus palma în faţă şi m-a împins. M-a lovit peste faţă. Domnul Creţan se credea la Costeşti. Camera de luat vederi era în faţa noastră. Nu am reacţionat, pentru că nu este frumos să reacţionezi în mod violent“.