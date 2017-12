Medicul român care a tratat peste 10.000 de pacienţi la cel mai mare spital din Londra. A fost declarat cel mai bun angajat al spitalului

Roxana Hotoboc a consultat peste 10.000 de pacienţi la St. Thomas’ Hospital în ce şase de activitate la cel mai mare spital londonez.

„În perioada noiembrie 2016 – noiembrie 2017, deci în ultimul an, eu am consultat şi tratat 3.878 de pacienţi la spitalul la care lucrez. Şi din decembrie 2011, de când am început să lucrez la ei (nu am lucrat la ei tot timpul atât de mult ca în ultimii 2-3 ani), am consultat 10.089 pacienţi. E un număr foarte mare de pacienţi, raportat la medie. Mulţi dintre colegii mei sunt uluiţi!”,

a postat pe pagina sa de socializare medical Roxana Hotoboc.

A emigrat în urmă cu zece ani

Roxana Hotoboc a fost director al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Gorj şi în urmă cu 10 ani a decis să emigreze în Anglia, unde are o carieră de succes. A activat timp de şapte ani ca medic generalist la dispensarul din comuna Urdari, iar din anul 1995, după ce a terminat specialitatea de urgenţe, s-a angajat la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj. „În anul 2007 am luat decizia de emigra în Anglia, iar principalul motiv a fost acela de a le da o şansă copiilor mei, să-şi schimbe viitorul şi să trăiască într-o altfel de societate, acolo unde se pot ridica pe picioarele lor şi pe propriile lor merite. Acesta a fost motivul numărul unu. Am avut şi nemţumiri profesionale. Toată viaţa am fost o luptătoare şi în România mă tot băteam cu morile de vânt”, a spus Roxana Hotoboc.