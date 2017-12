Statul român merge cot la cot cu nemţii şi americanii în programul de înzestrare cu transportoare blindate. Ce termene a mai înaintat şeful MApN

Noul transportor va fi produs la Uzina Mecanică Moreni în cadrul unei socieţăţi mixte româno-germane - Romanian Military Vehicle Systems (RMVS), înfiinţată anul acesta, la 14 iunie - în care este implicat Rheinmetall, producător important de armament. RMVS va fabrica, vinde şi asigura mentenanţa transportorului blindat de trupe 8x8 (TBT 8x8), produs realizat în comun de compania mixtă, la Moreni.





Ministrul Apărării a subliniat că transportoarele blindate care vor fi produse la Moreni vor intra în dotarea Armatei Române şi se vor alătura celor 227 de transportoare Piranha care vor fi achiziţionate, în perioada imediat următoare, de statul roman. Programul de înzestrare prevede achiziţia a 600 de transportoare pentru armata noastră.

"Se pare că lucrurile s-au rezolvat într-o oarecare măsură şi sunt bătute în cuie. Se pare că Guvernul este decis să cumpere 277 de maşini Piranha şi diferenţa până la 600 să fie reprezintată de blindatele produse la Automecanica Moreni în colaborare cu Rheinmetall", a precizat liderul de sindicat de la Automecanica, Constantin Bucuroiu.

Lucrurile au fost mult întârziate, ceea ce i-a umplut de nemulţumire pe sindicalişti, din cauza faptului că nemţii au cerut în avans o sumă de bani pentru proiectarea şi execuţia prototipurilor de transportoare blindate.

"Mai sunt discuţii în privinţa costurilor pentru cercetare - dezvoltare pe care nemţii le înaintează, dar nemţii sunt dispuşi să mai renunţe la avansul acela. Suma cerută a fost iniţial de 420 de milioane de euro. Suma a scăzut la 69 de milioane, dar a crescut la 79 în ultimele luni de negocieri. Acum se pare că va scădea din nou. Statul consideră că, fiind în vigoare un proiect, în speţă TBT 8X8, poate da o hotărâre de Guvern prin care da va acorda acei bani, fiind program strategic. În aceste condiţii, termenul de sfârşitul lui 2019 este fazabil", mai spune Constantin Bucuroiu.

Guvernul României a adoptat, în şedinţa de miercuri, o hotărâre prin care s-au aprobat circumstanţele şi procedura specifică aferente primei etape a programului esenţial de înzestrare “Transportor blindat pentru trupe 8×8”.

Actul normativ prevede încheierea unui acord-cadru de furnizare a 227 de transportoare blindate şi derivate pe platforma PIRANHA 5 şi a suportului logistic iniţial cu General Dynamics European Land Systems — Mowag GmbH.

Automecanica Moreni are un prototip deja realizat. "Monstrul“ de la Moreni TBT 8x8 este al treilea cel mai sigur blindat din lume, spun sindicaliştii.

TBT 8X8 poate atinge o viteză maximă de 100-120 km/h, are o rază de acţiune de 700-900 km şi nivel de protecţie 3b. La nevoie, carcasa poate fi îmbunătăţită, asigurând un grad sporit de siguranţă de 4 sau chiar 5b. Este capabil să asigure protecţie în cazul unor arme chimice sau nucleare şi poate permite îmbarcarea echipajului şi din mers. Are o capacitate de 12 persoane, cu tot cu şofer şi un motor diesel de 420 cai putere. TBT are aproape 8 metri lungime şi 2.4 metri lăţime.



Rheinmetall AG este un holding integrat, înfiinţat în 1889, cu sediul în Düsseldorf-Germania. Grupul listat public este lider de piaţă în domeniile mobilităţii ecologice şi tehnologiei de securitate. În 2016, cei 23.000 de angajaţi ai holdingului au generat vânzări anuale de peste 5,6 mld.euro. Rheinmetall AG are două divizii: Rheinmetall Defense şi Rheinmetall Automotive. Sectorul de apărare al grupului, Rheinmetall Defense este cel mai important furnizor de tehnologie militară din Europa. Uzina Automecanică Moreni, fondată în 1968, este singura fabrică din România care produce transportoare blindate pe roţi. UAM a realizat în 40 de ani peste 15.000 de produse, majoritatea pentru export. Produsele UAM au fost utilizate în numeroase misiuni de securitate, stabilitate sau de menţinere a păcii, în diferite teatre de operaţiuni. Din 2001, fabrica este o filială a Companiei Naţionale ROMARM.