Mătuşa victimei militarului ucigaş: „Mereu era bătută. El a trecut testul psihologic pe bani“. Comandantul garnizoanei: „E un eveniment neplăcut“

„E un criminal. Toată viaţa ei a fost un calvar. Mereu se certau şi era bătută. I-a luat bani din casă şi se ducea la păcănele. Aveau probleme mari, nu era întreg la cap. De o lună plecase de la el şi el o urmărea prin tot oraşul. A anunţat şi Poliţia, dar nu a înţeles nimic. Nu era sănătos, că un om sănătos gândea: «Ne despărţim şi gata. Du-te tu la munte, eu la vale». Testul psihologic l-a trecut pe bani", spune femeia.

Subofiţerul este angajat al M.Ap.N. din anul 2009, perioadă în care a avut un comportament normal, nefiind implicat în alte evenimente. A trecut toate testările psihologice la care a fost supus conform normelor în vigoare. Ultima dintre aceste testări a fost efectuată în data de 19.10.2017, fiind declarat admis.

Comandantul Garnizoanei Târgovişte, colonelul Petre Jianu, spune că evenimentul de la Titu pune într-o lumină proastă armata română.



"E un eveniment neplăcut, care pune într-o lumină proastă armata română. Păcat. Un militar din cadrul unui depozit de materiale tehnice şi-a înjunghiat prietena, probabil dintr-o criză de gelozie. Noi regretăm acest lucru. Am înţeles că militarul era sub influenţa băuturilor alcoolice şi probabil să pe acest fond negativ s-a ajuns la moartea persoanei respective”, a spus col. Prete Jianu, comandantul Garnizoanei Târgoivşte.

Plutonierul Florin Oprea are 35 de ani ani, este divorţat şi are doi copii. Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că a fost suspendat până la o decizie definitivă a instanţei. De asemenea, a precizat că subofiţerul a trecut cu bine ultima testare psihologică, făcută în octombrie anul trecut. Are la activ o misiune în Afganistan, iar acum păzea un depozit al armatei aflat în satul dâmboviţean Teiş.

Digi24, că situaţia este mai gravă decât în alte cazuri, deoarece principalul suspect este un militar, „care ar trebui să aibă un psihic mai ordonat, pentru că rigorile militare îi impun acest lucru, şi să accepte şi problemele vieţii ca privaţiunile militare şi să le rezolve pe cale normală”. Expertul criminolog Dan Antonescu a declarat, pentrusituaţia este mai gravă decât în alte cazuri, deoarece principalul suspect este un militar, „care ar trebui să aibă un psihic mai ordonat, pentru că rigorile militare îi impun acest lucru, şi să accepte şi problemele vieţii ca privaţiunile militare şi să le rezolve pe cale normală”.

Dan Antonescu mai spune că, după comiterea crimei, militarul a încercat să-şi uşureze situaţia.

„În momentul în care s-a răcorit, a terminat ce a avut de făcut în secundele în care şi-a pierdut raţiunea, a realizat ce a făcut şi şi-a dat seama că nu are ce să facă, unde să fugă, şi a început să lucreze pentru propriul confort juridic: a anunţat poliţia, salvarea, s-a prezentat la poliţie. Ştie că aşa îşi creează nişte circumstanţe atenuante, pe care judecătorul e obligat să le ia în calcul când va stabili cuantumul pedepsei”, a mai spus Antonescu.