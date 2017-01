Firma care lucrează la reabilitarea Pieţei Mihai Viteazul, aproape de rezilierea contractului. C. Stan: Lucrările sunt mult întârziate

Proiectul de reabilitare a acestei pieţe centrale a Târgoviştei, în valoare de aproape 1.700.000 lei. Edilul spune că firma şi-a asumat un grafic de realizare şi un termen de finalizare a investiţiei, însă nu s-a ţinut de el.

Proiectul a fost câştigat de firmele SC MODUS CF SRL şi SC REAL DESIGN TRUST SRL.

„Nu am reziliat deocamdată contractul cu firma care a câştigat licitaţia, dar o să am săptămâna aceasta o discuţie cu reprezentanţii firmei. Eu cred, spre exemplu, că societatea Primăriei ar putea să termine lucrarea aceea în două luni, iar în condiţiile acestea o să studiez posibilitatea faţă de noile prevederi din zona achiziţiilor publice să atribuim direct contractul societăţii Primăriei. Mă gândesc să fac tot ce pot pentru a finaliza acea lucrare, iar dacă asta implică rezilierea contractului, voi rezilia contractul. Nu am fost de acord cu suspendarea lucrărilor în această perioadă pentru că nu i-a obligat nimeni să fie la momentul de faţă la zona de instalare a pavajului, puteau să fie la zona asta undeva în toamnă şi atunci nu aveau nicio problemă, aşa că în momentul acesta sunt în penalităţi. Lucrarea trebuie finalizată potrivit contactului la sfârşitul lui aprilie. Sunt în penalităţi faţă de graficul de execuţie pe care şi l-au asumat. Ei au mizat pe o suspendare a lucrărilor în această perioadă din cauza temperaturilor, nu am fost de acord pentru că pe graficul de execuţie trebuia să fie undeva mai în faţă cu lucrările în momentul acesta”, a declarat primarul municipiului Târgovişte, Cristian Stan.

Lucrările preconizate presupun amenajarea spaţiului public urban al pieţei prin crearea unui ansamblu unitar, adecvat unei zone pietonale, cu locuri pentru odihnă, socializare şi spaţii de tip piaţetă - modernizarea sistemului de alei şi placarea acestora cu plăci din granit, amplasarea unor pergole de lemn, montarea de mobilier urban, refacerea şi extinderea sistemului de iluminat, restaurarea elementelor decorative etc.

Lucrări de 1,7 milioane de lei

Constructorul are la dispoziţie 10 luni pentru realizarea tuturor lucrărilor de modernizare, care au o valoare de aproape 1,7 milioane lei şi constau în modernizarea aleilor, amplasarea de pergole din lemn, rastele pentru biciclete, montare de cişmele, bănci, jardiniere, refacerea iluminatului public, realizarea de instalaţii sanitare şi electrice.