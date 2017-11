Copil de 13 ani reclamat că-şi hărţuieşte sexual colegele. „I-a spus profesoarei că lui i se ridică când vede fete“

Părinţii susţin că adolescentul şi-a fi arătat părţile intime pe holul Şcolii "Mihai Viteazul" din Târgovişte în faţa mai multor colege. Elevul este un copil cu nevoi speciale, integrat în învăţământul de masă.

"S-a ridicat în timpul orei şi a spus că are nevoie la baie. Profesoara l-a întrebat de ce. A spus că lui, când vede fete, i se ridică. Gândiţi-vă la impactul psihologic asupra unei fetiţe de clasa a VI-a, care are 12 ani, şi aude de la un băieţel aşa ceva", spune unul dintre părinţi.





Cazul este şi în atenţia ISJ Dâmboviţa, care a primit sesizarea mai mulor părinţi.

"Am primit o delegaţie de părinţi care mi-au semnalat un comportament al unui elev de ciclul gimnazial. Este un elev cu nevoie speciale integrat în învăţământul de masă. Comportamentul despre care ni s-a adus la cunoştinţă este recent, nu a avut antecedente. În perioada imediat următoare se vor lua măsuri de consiliere psihologică a elevului, astfel încât să încercăm să evităm această situaţie. Mutarea la o şcoală specială nu se poate face decât cu acordul părinţilor", a declarat profesorul Sorin Ion (foto sus), inspectorul general al ISJ Dâmboviţa.

"Fiind un copil cu cerinţe educaţionale speciale integrat în învăţământul de masă, va fi reevaluat, expertizat de către un medic psihiatru şi inclus într-un program de consiliere psihologică", a spus Tatiana Popa, consilier şcolar.

Conducerea şcolii cunoaşte problemele elevului şi admite că este mult în urmă dezvoltarea intelectuală faţă de colegii săi, iar schimbările hormonale sunt schimbări bruşte în corpul său, pe care este posibil să nu le înţeleagă.



Directoarea neagă însă, momentul când o elevă l-a zărit pe hol, dezbrăcat, pe băiatul cu pricina.

"Ancheta este încă în demarare, dar vă spun că după ce am urmărit înregistrările camerelor video din şcoală, am constat că faptele sesizate nu se confirmă. Copilul respectiv Nu a intrat în contact, nu s-a întâlnit cu copilul al cărui părinte a menţionat", ne-a declarat Luminiţa Bobeş (foto dreapta), directoarea şcolii.

Băiatul va fi reevaluat de specialişti pentru a se stabili dacă e nevoie să fie luate măsuri în privinţa lui.