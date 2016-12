Cum au reuşit mai mulţi silvicultori din Vatra Dornei să defrişeze o pădure prin simularea unor dezastre naturale

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei au dispus la punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii Mihai – Mirel Bulughiană pentru săvârşirea instigării la infracţiunea de „tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept de arbori” comisă în formă continuată, „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, „uz de fals” şi ,,influenţarea declaraţiilor”, Silviu – Nicuşor Monor pentru comiterea complicităţii la infracţiunea de „tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept de arbori” comisă în formă continuată în concurs formal cu infracţiunea de „abuz în serviciu”, instigării la infracţiunea de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, ,,favorizarea făptuitorului” în concurs formal cu instigarea la infracţiunea de ,,influenţarea declaraţiilor”, „fals intelectual” şi „uz de fals”, Ionuţ Zoiţa pentru săvârşirea infracţiunilor de „abuz în serviciu”, „fals intelectual” în concurs formal cu infracţiunea de „inducere in eroare a organelor judiciare”, complicităţii la infracţiunea de „tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept de arbori” comisă formă continuată, „fals intelectual” şi ,,favorizarea făptuitorului”.

Procurorii dorneni au început urmărirea penală şi faţă de Silviu – Răzvan Prelipceanu pentru „favorizarea făptuitorului” şi ,,mărturie mincinoasă”, Mihai Danea pentru săvârşirea infracţiunii de „tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept de arbori” comisă în formă continuată şi Viorel Gurău pentru săvârşirea infracţiunii de „tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept de arbori”comisă în formă continuată.

Inculpaţii Mihai Danea şi Viorel Gurău, angajaţi cu contract de muncă la SC Green Forest SRL, la solicitarea inculpatului Mihai Mirel Bulughiană care are calitatea de administrator la societatea susmenţionată, în perioada iunie – iulie 2016 au scos din rădăcini prin tragerea cu TAF-ul mai mulţi arbori pentru a crea impresia unei false doborâturi naturale în vederea, marcării şi tăierii ilegale ulterioare în Cantonul Silvic 15 Pietrosu, UP I Colbu, u.a. 287 B, u.a. 287 B%, (fostă UP II Arinu, u.a. 285 A, u.a 286 A), suprafaţă de pădure aflată în paza şi administrarea Ocolului Silvic Dorna în baza unui contract de asigurare a pazei şi prestări servicii încheiat de inculpatul Mihai – Mirel Bulughiană, împuternicit de proprietarul Petru Furnică prin procura specială.

Astfel, au fost scoşi din rădăcină 205 arbori, prin acţiune umană invazivă/distructivă, direct, prin tractare cu cablul troliului („trolare cu şpranga”-107 arbori) şi indirect, prin antrenarea din cădere a arborilor doborâţi direct (98 arbori) cu un volum de 86,564 mc şi o valoare a prejudiciului de 15.812 de lei.

De asemenea, inculpaţii Mihai Danea şi Viorel Gurău, tot la solicitarea inculpatului Bulughiană la începutul sezonului de vegetaţie (aproximativ luna martie 2016), au scos din rădăcini prin tragerea cu TAF-ul mai mulţi arbori pentru a crea impresia unei false doborâturi naturale în vederea marcării şi tăierii ilegale ulterioare şi în suprafaţa de pădure aparţinând proprietarului Elena Pavelea, Cantonul silvic 2, Rusca I , U.P. IX, u. a. 58 B% de pe raza Ocolului Silvic Vatra Dornei, suprafaţă de pădure pentru care a deţinut împuternicire inculpatul Bulughiană.

După marcarea ilegală a 203 arbori, în luna august 2016, inculpaţii Danea şi Gurău au tăiat fără drept, au tras de la cioată şi au depozitat un număr de 151 arbori, volumul materialului lemnos tăiat ilegal fiind de 106 mc cu un prejudiciu de 14.628 de lei cu TVA.

Referitor la suprafaţa de pădure aparţinând proprietarei Elena Pavelea, la comiterea infracţiunii silvice inculpatul Mihai Mirel Bulughiană a fost sprijinit de inculpatul Silviu – Nicuşor Monor, care are funcţia de şef al Districtului I din cadrul Ocolului Silvic Vatra Dornei, precum şi de inculpatul Ionuţ Zoiţa în calitate de pădurar titular al Cantonului silvic nr. 2 Rusca I din cadrul Ocolului Silvic Vatra Dornei.

Inculpaţii Monor şi Zoiţa au încercat în mod sistematic prin mai multe infracţiuni de fals şi uz de fals, să ascundă infracţiunile silvice şi de abuz în serviciu pe care le-au comis.

Totodată, inculpatul Silviu Răzvan Prelipceanu în scopul îngreunării cercetărilor penale şi tragerii la răspundere penală a inculpaţilor, care au tăiat fără drept 151 arbori în suprafaţa de pădure proprietatea Elenei Pavelea în schimbul unei sume de bani şi a unei maşini cu lemne de foc precum şi a altor promisiuni, a acceptat să fie întocmit pe numele său procesul verbal de constatare a infracţiunii silvice.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Vatra Dornei a dispus faţă de inculpaţii Bulughiană Mihai-Mirel, Monor Silviu-Nicuşor şi Zoiţa Ionuţ luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, iar faţă de inculpaţii Prelipceanu Silviu Răzvan, Danea Mihai şi Gurău Viorel luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu, pentru o perioadă de 60 de zile.

