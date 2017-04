La împlinirea a trei ani de la moartea ei, familia organizează un nou concert„In memoria Paula Raţ”

Au trecut trei ani de la trecerea în nefiinţă a îndrăgitei artiste sătmărence Paula Raţ. Viaţa ei s-a stins în urma unui accident auto în care a fost implicată pe traseul Oradea – Satu Mare.

Părinţii ei o mai plâng şi acum iar durerea lăsată în urmă de dispariţia ei nu va putea fi niciodată alinată. Pentru ei şi pentru toţi prietenii pe care i-a avut Paula, artista este prezentă încă printre ei prin toate înregistrările şi pozele cu ea din cele mai fericite momente pe care le-a trăit.

Pentru a o simţi încă o dată, mai puternic, pe Paula în mijlocul lor, familia organizează un nou concert în memoria Paulei.

„CONCERTUL ” IN MEMORIA PAULEI RAT” VA AVEA LOC IN DATA DE 18 APRILIE 2017 ORA 18 LA FILARMONICA DE STAT. VOR CINTA: PETRICA MURESAN ,FORMATIA ARGUS, FORMATIA XXL,ANSAMBLUL FOLCLORIC AL SCOLII POPULARE DE ARTE,RARES JUCAN ANDRA ZELENAC,MARCUS ALEXANDRA,RALUCA DUMITRU,SURORILE HOTCA, BORHIDAN IANIS ,GOJE LUCA,BARBUL ANDRA.VA ASTEPTAM CU DRAG SA FITI ALATURI DE FAMILIA MEA IN ACESTE MOMENTE .”, este mesajul tatăului Paulei, Catrinel Raţ.