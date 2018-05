La 33 de ani, un poliţişt de frontieră din nordul ţării face doar ture de noapte pentru a ajunge campion în MMA

Succesul performanţei în sport are de cele mai multe ori o reţetă clasică, cea a copilului dus de părinţi la sport de mic, sacrificii din partea lor, susţinere financiară pentru a participa la competiţii ca mai apoi să înceapă să vină şi rezultatele. Dar această reţetă nu se aplică şi în cazul lui Adrian Vălean, un luptător de arte marţiale mixte (MMA) care cunoaşte succes abia la 33 de ani.

„Eu am mai făcut sport, am făcut judo, dar era atunci mai mult de plăcere, nu aveam condiţii, nu aveam antrenori, nu aveam o sală unde să mă pregătesc. Au trecut 8 ani de când nu am mai făcut sport, dar am zis că hai să mai încerc o dată, că am venit la câteva antrenamente, am văzut că le fac faţă la copii de 18-19 ani care erau aici şi am zis să încerc”, începe povestea Adrian Vălean.

Iniţial antrenamentele de MMA pe care le face la Grand MMA din Satu Mare au fost doar pentru plăcerea sa şi pentru menţinerea unei condiţii fizice bune, dar cunoscutul luptător Cătălin Zmărăndescu a văzut în el mai mult decât un om de 33 de ani care face sport de plăcere, astfel că i-a oferit o mână de ajutor să lupte în prima sa gală mare, în Londra.

„E foarte greu să ajungi într-o gală în afară. Nu e uşor, sunt mulţi sportivi români buni care rămân nedescoperiţi pentru că afară nu se ajunge uşor iar în ţară sunt gale slabe. Eu am avut noroc cu Cătălin Zmărăndescu că a venit aici la un seminar şi am luptat cu fiul lui şi a văzut că nu cedez după „două palme” şi atunci i-a zis la Bogdan Tărţan, la antrenorul meu că ar trebui să mă ducă într-o gală din afară şi ne-a ajutat cu contacte”, povesteşte Vălean.

Primul meci a fost un adevărat test pentru Adrian. El a trebui să împace cât mai armonios pregătirea cu viaţa de familie, care presupune soţie şi doi copii, dar şi cu locul de muncă, la Poliţia de Frontieră. Toate acestea şi în contextul unei duble navete zilnice, pentru două antrenamente, făcând drumul de la Seini la Satu Mare.

„Mi-am luat concediu de paternitate, am avut vreo 4 luni libere înainte de primul meci şi m-am antrenat foarte bine. Cu familia e destul de greu, discuţii cu nevasta că nu stau cu copiii, dar a început să mă înţeleagă pentru că vede că facem o treabă serioasă. Când am antrenamente de forţă este când mai iau unul din copii cu mine. La muncă m-am pus mai mult în ture de noapte, ca să pot să vin la antrenament înainte de serviciu şi înapoi la antrenament de la serviciu. Am noroc că şefii mă înţeleg, îmi mai aprobă zile libere şi aşa reuşesc să mă împart. Mă şi întreabă colegii cum rezist că eu la 5 dimineaţa înainte de muncă, când sunt de dimineaţa, merg la alergat. Nu e uşor, pentru că merg obosit la serviciu, dar doar aşa se poate. ”,povesteşte Adrian.

„Este un băiat extrem de muncitor şi de serios. Câtă lume ar veni la antrenamente direct după schimbul trei şi seara din nou la antrenament înainte de muncă? Face un efort grozav şi niciodată nu scade turaţia în timpul antrenamentelor pe motiv că e obosit sau că trebuie să se menajeze. E foarte luptător şi trage pentru visul lui, e de apreciat, mai ales că nu mai are 20 de ani”, afirmă şi Bogdan Tărţan, antrenorul său.

Visul lui Adrian Vălean este să aibă ocazia să lupte şi pentru o centură în galele din afară, ceea ce a însemna o încununare a efortului său, dar şi un imbold pentru copiii alături de care se antrenează şi care speră să îi calce pe urme cât de curând.

„Mai am de luptat pe partea de sus, box, kickbox, pe partea de sol mă descurc destul de bine, dar mereu e loc de mai bine. Eu cred că minim doi ani mai rezist să fac sportul acesta, sper să punctez 20 de meciuri în aceşti ani. Am mai avut meciuri, dar mergem unde sunt cupele văzute mai bune, în România ne cam batem degeaba, pentru bani mărunţi care poate nu acoperă nici costurile cu deplasarea şi cazarea acolo, nu să acoperim şi costurile de pregătire. Aşa că am decis că mai bine să lupt în afară, mai puţine, dar mai bine cotate şi de unde sunt şanse să ajung la gale şi mai mari.”, îşi spune oful sportivul.

Programul de antrenament înainte de meciuri presupune chiar şi 14 antrenamente pe săptămână şi o vitaminizare corespunzătoare pentru a rezista la tot acest efort. În prezent o mare parte din costuri sunt suportate din buzunarul propriu, iar banii de la meciuri ajung deseori reinvestiţi în suplimente sau în susţinerea celor mai tineri din sala de antrenament.

„Dacă mergem într-o deplasare şi cu restul copiilor, încercăm să sponsorizăm noi toate costurile, dacă nu găsim sponsori să ne ajute. Nu avem atâţia câţi ar fi ok, măcar mâncarea şi vitaminele să ni le acoperim. Nu poţi să mănânci supă de fasole şi să vii să te lupţi. Ar fi bine să mai reuşim să aducem oameni aproape de noi, ca ceea ce se câştigă din meciuri să nu intre înapoi în pregătire. Eu nu fac asta pentru bani, pentru că am un loc de muncă bun, dar sunt alţii care vin din urmă care trebuie motivaţi. ”, povesteşte luptătorul.

În luna iulie Adrian Vălean va fi din nou prezent într-o gală de MMA din Londra. Dacă la primul meci, câştigat în prima repriză a avut parte de aproximativ 90 de suporteri români, pentru cel de-al doilea meci şi-au anunţat deja prezenţa aproximativ 200 de români, organizatorii văzându-se nevoiţi să pună la dispoziţia clubului sătmărean mai multe bilete ca la prima gală.