Cum se cresc campionii în lupte, într-un club din Satu Mare: „I-am găsit un sponsor care să îi plătească chiria pentru un an”

Grand MMA este locul unde campionii sunt puşi în valoare, iar acest lucru se vede de la o gală la alta, noi sătmăreni fiind prezenţi şi noi victorii fiind înnsemnate în dreptul lor.

În 1 Iulie doi sătmăreni vor intra în ring la Londra, într-o gală de renume, acolo unde, în urmă cu doar câteva săptămâni, sătmăreanul Adrian Văleanu a reuşit să obţină o victorie în prima rundă. Vă reamintim că Adrian Văleanu este poliţist de frontieră care şi-a descoperit pasiunea pentru luptele în cuşcă la vârsta de 34 de ani şi face un efort considerabil pentru a face performanţă.

„Şi-a pus majoritatea turelor de la lucru de noapte, ca peste zi să poată să vină la antrenamente. El se antrenează de două ori pe zi şi face naveta de la Seini pentru antrenamente, chiar dacă are acasă doi copii”, povesteşte Bogdan Tărţan, unul dintre antrenorii săi.

Atât Bogdan Tărţan cât şi Izidor Bunea şi Radu Ghencean îl antrenează şi pe Salajean Sergiu, un tânăr de 18 ani, care va debuta cu ocazia galei de la Londra.

„Are doar 18 ani, dar are o ambiţie extraordinară şi calitatea care îl caracterizează este serozitatea. Gândiţi-vă că face naveta zi de zi pentru antrenament din Bercu, deci pe puţin 20 de km pe zi îl face pe drum pentru a se antrena. Se antrenează şi el de două ori pe zi şi eu îl cotez cu prima şansă în meciul de la Londra. Stă foarte bine pe picioare şi are nişte lovituri de picioare extraordinare.”, afirmă antrenorul Bogdan Tărţan despre elevul său.

Adversarul lui Sergiu este un polonez stabilit în Anglia care va urca pentru a doua oară în cuşca de MMA.

Cei doi sportivi care vor lupta în gala de la Londra nu sunt singurii care se pregătesc la Grand MMA Satu Mare, alături de ei fiind alţii trei care promit mult din perspectiva antrenorilor.

„Mai avem doi gemeni, de 14 ani, care promit mult şi care se antrenează sârguincios. Mai avem o fetiţă, încă nu are 18 ani, din Seini, campionă la box, care se antrenează la noi şi pe care de la anu o mutăm la şcoală în Satu Mare, am găsit un sponsor să îi ofere timp de un an o chirie în Satu Mare şi va lupta pentru noi. Nici unul din sportivii care luptă din partea Grand MMA nu plăteşte antrenamentele şi facem tot posibilul să asigurăm din sponsorizări deplasările, echipamentul, cazarea pe unde mergem”, mai afirmă Tărţan.

La Londra, pe cei doi sportivi îi vor aştepta aproximativ 250 de români pentru a le face galerie, acesta fiind numărul de bilete achiziţionat de cei de la Grand MMA. Toţi românii care vor fi spectatori la meci vor primi şi un tricou personalizat.