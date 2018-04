FOTO Şapte spirale MISA făcute de 3.000 de oameni la Herculane. De ce spun yoghinii că se simt protejaţi în staţiunea bănăţeană

GALERIE FOTO

Organizatorii comunică o cifră de 3.000 de persoane, însă localnicii şi comercianţii veniţi din toată ţară spun că anul acesta sunt mai puţini yoghini decât în alţi ani.

Primii membrii MISA au ajuns în staţiune încă din seara de joi, 26 aprilie, şi s-au cazat la hotelurile Domogled, Dacia, Roman, dar şi la pensiuni particulare. Pentru că perioada desfăşurării taberei de yoga se suprapune cu vacanţa de 1 Mai, mulţi dintre participanţi au venit împreună cu familiile. De aici şi cifra de 3.000 de persoane, avansată de organizatori. Cei mai mulţi sunt români, dar, la fel ca şi în anii trecuţi, sunt practicanţi din întreaga Europă.

“Prima spirală am avut-o joi şi a avut ca temă comuniunea cu sufletul neamului românesc. Este o meditaţie prin care noi urmărim să retrezim calităţile care sunt specifice poporului şi care s-au mai pierdut în vremurile în care trăim. Săptămâna viitoare vom mai face o meditaţie asemănătoare, de comuniune cu sufletele tuturor popoarelor care sunt prezente la această tabără. Sâmbătă şi duminică avem încă două spirale, iar săptămâna viitoare încă patru. În total sunt şapte spirale. Sunt reprezentanţi din peste 20 de ţări. Din Germania, Italia, Franţa Cehia, din Danemanarca, Finlanda, Suedia, Republica Moldova. Rusia, Israel, Portugalia şi aşa mai departe. Avem şi un chinez, dar el deja s-a mutat în România şi e român de-al nostru. Sunt oameni care au mai fost şi mai revin, dar sunt şi oameni care vin pentru prima dată. Practicanţi ai şcolilor de yoga, care sunt surori cu şcoala noastră, afiliate MISA”, povesteşte Cosmina Oprea, purtătoarea de cuvânt a organizaţiei.

Reprezentanta MISA spune că întregul program e la fel de important, chiar dacă spiralele sunt elementul spectaculos, care atrage atenţia cel mai mult. În programul taberei de la Herculane există însă şi evenimente deschise, la care pot participa şi cei care nu practică yoga.

“Spiralele implică cei mai mulţi oameni. Practic sunt trei spirale cu inducţia stării de eliberare spirituală prin miracol dumnezeiesc, mai este spirala neamului românesc, încă două spirale, una realizată numai cu femei, prin care se urmăreşte trezirea calităţilor strict feminine şi încă una pentru trezirea calităţilor bărbăteşti. Un alt punct care este foarte important, e vorba despre o meditaţie, o exemplificare spirituală, realitatea tainică a creaţiei şi manifestării Dumnezeieşti, privită din punctul de vedere a lui Dumnezeu Tatăl. Este o meditaţie specială în care se face şi la Herculane, şi la Costineşti, în cadrul Mişcării Carismatice Teofanice, o comunitate spirituală creată din 2009, de mentorul spiritual al şcolii, care e deschisă şi participării localnicilor sau turiştilor. Oricine poate să vină, fără să fie înscris la cursurile de yoga. Meditaţia va fi vineri, spre sfârşitul taberei”, spune Cosmina Oprea.

Localnicii îi aşteaptă cu braţele deschise

Prima tabără MISA la Herculane a avut loc în urmă cu 24 de ani. Dacă în anii '90, participanţii erau mult mai numeroşi, astăzi parcurile şi străzile staţiunii bănăţene sunt mult mai aerisite. Chiar şi aşa, localnicii se bucură de venirea yoghinilor, pentru că sunt o sursă bună de venit, chiar în debutul sezonului turistic.

“Eu i-am prins şi înainte, când veneau mult mai mulţi. Se ocupau toate hotelurile şi era plin de ei. Acum parcă sunt mai puţini, dar e bine că vin şi ăştia. La noi oraşul e mort. Până vin turiştii e sărăcie, nu ai de unde să faci un ban. Acum mai vinzi un măr, mai nişte verzituri şi se adună”, spune Pavel Ivănescu, un localnic care şi-a întins taraba în târgul organizat cu această ocazia, în faţa hotelului Dacia. Aici sunt zeci de comercianţi, unii dintre ei veniţi dintre cele mai depărtate colţuri ale ţării. Mariana este din Baia Mare, vinde dulciuri de casă şi tot felul de obiecte făcute de mână. Spune că, până acum, nu a prea rentat drumul pe care l-a bătut până aici. “Am mai fost şi în alţi ani. Dar parcă de la an la an e tot mai rău. Acum am venit de două zile şi nu am făcut vânzare nici măcar de 100 de lei. Dacă e tot aşa, după întâi plec”, spune comercianta.

Vechii membri MISA vin la Herculane de peste 20 de ani şi spun că au fost martorii unei perioade în care staţiunea a renăscut, comunitatea lor având o mare contribuţie la asta.

“Noi venim de peste 20 de ani la Herculane. Când erau hotelurile sindicatelor. Condiţiile nu erau cele mai bune, dar noi ne-am adaptat. Preţurile nu erau mari şi erau foarte multe locuri de cazare. Treptat condiţiile de cazare s-au mai schimbat. Au apărut pensiunile private, la un alt nivel, cu servicii mult mai bune. S-a mai investit şi în hoteluri. Nu mai arată cum arătau înainte. În '94, când am venit prima dată, eram majoritatea studenţi şi veneam cu trenurile. Ţin minte că ne puneau la dispoziţie autobuze închiriate special, care veneau şi ne luau de la gară şi ne duceau pe la toate hoteluri, gratuit. Ei erau chiar bucuroşi că venim aici”, povesteşte Dan Coroamă, unul dintre cei mai vechi membrii MISA.

Acesta spune că localnicii i-au primit şi îi aşteaptă de fiecare dată cu braţele deschise şi pentru că sunt o comunitate paşnică, care nu consumă alcool, nu fumează şi nu face scandal.

“Oamenii sunt foarte prietenoşi. Şi asta a contat foarte mult. Nu s-au lăsat influenţaţi de-a lungul vremii de toate scandalurile care au fost. Ne cunosc atât de bine încât nu pot fi influenţaţi de tot felul de inveţii şi aberaţii care apar în presa de scandal. S-au obişnuit chiar să facă mâncare vegetariană. Dacă mergeţi în multe restaurante o să vedeţi că, la meniuri, au o pagină, cu meniuri speciale, meniuri vegetariene sau unii chiar scriu meniuri yoga. Şi cu autorităţile relaţiile au fost întodeauna foarte bune. Ei se asigură că suntem protejaţi. Nu am cerut niciodată ceva special, dar ca oriunde unde este un număr mare de oameni, ei sunt la datorie. Oricum fără sprijinul lor noi nu am putea să ne desfăşurăm activitatea aici, pentru că avem nevoie de foarte multe autorizaţii”, afirmă purtătoarea cuvânt a MISA.

Se descurcă şi fără “Guru” Bivolaru

Gregorian Bivolaru, părintele spiritual al mişcării nu poate fi prezent la manifestare, din cauza problemelor pe care le are cu legea. Organizatorii spun că aşteaptă de la el câteva conferinţe noi şi poate chiar şi un mesaj. “Acum nu avem un mesaj în particular de la el. Aşteptăm să ne trimită eventual nişte conferinţe noi, dar nu există un concept de genul asta. Practic fundamentele sunt foarte bine puse, noi ştim foarte bine ce avem de făcut şi chiar dacă nu ne transmite nimic, noi continuăm să facem ceea ce facem de atâţia ani. E posibil la un moment dat să transmită anumite mesaje, dar le vom afla şi noi la momentul respectiv.

Situaţia lui actuală e o profundă nedreptate. În momentul ăsta, avem date să înţelegem acest lucru. S-a dovedit de oameni din interiorul sistemului că procesele în România sunt făcute la comandă, nu sunt întodeauna corecte şi că au fost foarte multe situaţii când judecătorii au dat sentinţe la comanda serviciilor. Gregorian Bivolaru a fost achitat de două ori de acuzaţiile pentru care a fost în final condamnat. Sunt foarte multe indicii care confirmă că procesul lui a fost la comandă”, spune purtătoare de cuvânt a mişcării.

Cosmina Oprea susţine că membrii MISA încă mai simt urma a discriminării pornită în urmă cu câţiva ani, însă lucrurile s-au mai liniştit şi acum se pot manifesta. “Ideea este aşa: pentru colegii noştri care lucrează în structurile de stat, foarte mulţi dintre ei nu au curaj încă să spună că practică yoga, pentru că sunt priviţi ciudat şi chiar Ministerul Învăţământului a transmis, în urmă cu mai mulţi ani, o circulară prin care a interzis ca sălile de sport să mai fie închiriate pentru cursurile de yoga.

Însă, totuşi, situaţiile de discriminare la locul de muncă, pentru că eşti practicant yoga sau membru MISA, au cam dispărut în ultimii ani, dar asta şi pentru că au fost mulţi colegi care au câştigat în instanţă, după ce au fost daţi afară din diferite părţi. Nu mai e chiar aşa, dar dacă vrei să inchirezi săli pentru conferinţe de la primării sau de la diverse instituţii de stat , mai ales în provincie nu poţi, decât de la mediul privat. Aceste situaţii exista încă”, susţine Oprea.

Membrii MISA vor mai sta în Herculane până duminică, 6 mai.