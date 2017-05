Cuplul finlandez care a trăit o reveleţie în România: „N-am întâlnit pe lumea asta nicăieri poliţişti mai prietenoşi ca ei“

Joni şi Sara, a căror locuinţă este o autorulotă, unde stau şi cu doi căţei, s-au decis anul trecut să facă o călătorie timp de un an în Europa.

„Ne-am decis să ne mutăm într-un van în primăvara lui 2015. Mai întâi ne-am vândut lucrurile din apartamentul în care locuiam în Helsinki şi apoi ne-am apucat să căutăm o autorulotă. Am cumpărat una din Germania, deoarece sunt mult mai ieftine decât în Finlanda. Mai aveam să ne vindem apartamentul, lucru pe care l-am făcut în iunie 2016, după ce l-am renovat. Ne-am luat lucrurile ce ne mai rămăseseră şi am început să locuim în autorulotă în Helsinki. Legat de excursia în Europa, cel mai greu a fost să îmi conving şeful să îmi dea un concediu de un an fără plată. A durat nouă luni să îl conving. Am început excursia pe 1 august 2016. Ca şi strategie, ne facem planuri pe câte trei zile şi în fiecare noapte dormim în alt loc, în general lângă surse de apă”, a declarat Joni pentru "Adevărul".

Până acum, excursia cu autorulota a celor doi a avut următorul traseu: Finlanda-Suedia-Danemarca-Germania-Cehia-Polonia-Slovacia-Ungaria-Croaţia-Bosnia-Muntenegru-Albania-Grecia-Bulgaria-România. De câteva zile, Joni şi Sara au ajuns în Serbia. Iar experienţa lor o descriu şi pe pagina specială de Facebook, intitulată Vantastic.

„În România a fost cea mai frumoasă experienţă. Vream să stăm două săptămâni şi am rămas o lună”

În România au stat toată luna aprilie. „Experienţa noastră din România a fost cea mai frumoasă din toată excrusia. Am trăit experienţe minunate aici. Aveţi cele mai frumoase peisaje. România are o groază de lucruri de văzut pentru orice călător. Iniţial, ne gândeam să stăm în România, dar până la urmă am stat o lună şi ne-am fi dorit să stăm şi mai mult! Am fost impresionaţi de satele încântătoare, de oamenii drăguţi şi de casele rurale cu ornamente superbe. Toţi românii pe care i-am întâlnit în călătoria noastră au fost superprietenoşi şi ne-au făcut să ne simţim de parcă ne-am fi ştiut de-o viaţă. Cu toţii ne-au ajutat să ne găsim locuri de campare şi apă curentă”, spune Joni (foto sus).

Iată şi cum a fost experienţa inedită a celor doi finlandezi cu poliţiştii români. În seara zilei de 9 aprilie, celor doi le-au fost solicitate actele de identitate de către doi poliţişti din Vâlcea, după ce au fost observaţi că încercau să campeze rulota la marginea localităţii Racoviţa – sat Copăceni.

Mare le-a fost surpriza celor doi turişti finlandezi când agentul şef principal de poliţie Ion Stroescu şi agentul de poliţie Cosmin Fieraru le-au cerut să îi urmeze şi i-au condus să campeze într-un loc împrejmuit.

Ion Stroescu şi Cosmin Fieraru, cei doi poliţişti care i-au ajutat pe turiştii finlandezi FOTO Facebook/Vantastic

Pentru a fi în siguranţa şi a se bucura de excursia în ţara noastră, unul dintre poliţişti a oferit cuplului posibilitatea de a campa peste noapte, gratuit, pe un teren aparţinând soţiei sale. Mai mult, ca să aibă energie electrică şi să îşi poată prepara mâncare, poliţistul vâlcean le-a pus la dispoziţie şi un sistem de iluminare cu baterii.

După trei zile, Joni şi Sara au părăsit judeţul Vâlcea. În semn de recunoştinţă, cuplul a aşternut câteva rânduri pe un bilet destinat celor doi poliţişti şi a povestit tuturor cât de încântătoare a fost întânirea lor cu Poliţia Română, postând un filmuleţ pe YouTube, pe propriul canal – Vantastic-pe care au peste 3.300 de abonaţi.

„Poliţiştii au fost nişte gentlemeni”

„Cei doi poliţişti din Vâlcea au fost superprietenoşi. În toate celelalte ţări din Europa unde am fost am simţit că poliţia de acolo este strictă şi distantă. Cu cei doi a fost total diferit. M-am simţit în siguranţă din clipa în care ne-au strâns mâna. Ne-au escortat la terenul unde unul dintre poliţişti are o casă de vară. Am putut să folosim grătarul, apa curentă şi ne-au oferit şi palincă. Am fost uimiţi, deoarece nu am mai văzut în viaţa noastră poliţişti mai prietenoşi ca ei. O să ne amintim toată viaţa experienţa asta”, rememorează Joni acea întâlnire.

Ce va urma pentru Joni şi Sara? „Călătoria noastră în Europa se va încheia în vara acestui an. Viitorul nostru va fi în autorulotă, aşa că vom continua să locuim acolo. Pe timpul iernii vom sta într-un camping pentru că aşa este mai ieftin decât să facem încâlzirea cu GPL, care este superscump în Finlanda. După ce va trece iarna o să ne puteţi vedea din nou admirând apusurile de soare din Helsinki”, spune Joni.