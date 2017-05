Ritualuri de înfrumuseţare ale femeilor din Maroc şi Tunisia, aduse în România. Estetician: „Egiptenii folosesc încă din vremea faraonilor uleiul de nigela“

Deşi nu deţine reţeta completă a tinereţii veşnice, Daniela spune că măcar cinci dintre tainele frumuseţii orientale este convinsă că le-a descoperit.

Pasiunea ei pentru arta înfrumuseţării a pornit într-un moment de cumpănă din viaţa ei. A divorţat, iar soţul i-a mărturisit că unul dintre motivele despărţirii este faptul că Daniela nu mai arăta ca în tinereţe, nu se mai îngrijea, prin urmare a decis să facă ceva în acest sens, totodată să se ajute pe sine, dar şi pe alte femei aflate în situaţia ei.

„Am rămas mamă singură cu un copil în îngrijire, fără suport matrial şi m-am gândit să fac ceva ce nu necesită foarte mulţi bani ca investiţie şi să şi pot lucra de acasă, pentru a avea grijă şi de fiica mea. Pentru că unul dintre motivele pe care soţul meu le-a invocat atunci când a divorţat a fost că eu nu mă mai ocupam de mine, m-am gândit că dacă mă voi ocupa de înfrumuseţare mă voi ajuta şi pe mine şi voi putea să ajut la rândul meu doamne să nu mai ajungă în situaţia în care mă regăseam eu” a explicat Daniela Tomescu.

A urmat cursuri de speicalitate la o şcoală de renume şi a devenit beauty therapist. Conincidenţa a făcut ca fiica ei să aibă un talent special pentru limbile străine, aşa că, mamă şi fiică au început să studieze limbile arabe şi în paralel cultura şi civilizaţia acestui colţ de lume.

Săpunul negru şi apa de trandafiri

A înţeles ce înseamnă cu adevărat lumea orientului abia când a lucrat câţiva ani, ca estetician, în Emiratele Arabe şi în Iordania şi a văzut diferenţele majore dintre stilul de viaţă al unei europence în comparaţie cu cel al unei femei din Orient.

„Femeile din orient au mai mai multă grijă de pielea lor, ţinuta lor specifică le ajută foarte mult să-şi protejeze pielea corpului. Expusă fiind doar faţa, femeile orientale sunt foarte atente la machiajul ochilor şi la aspectul buzelor şi al feţei în general. Atunci când femeia orientală se ocupă de ea, se ocupă doar de ea. Se deconectează total de familie, de job, de copii. Se îngrijeşte cu totul altfel decât noi, europencele. În zona orientală se pune foarte mare accent pe exfolierea pielii pe care femeile o fac aproape în fiecare zi folosind produse naturale. Se utilizează mult săpunul negru fabricat din macerarea sâmburilor de măslină şi atunci partea lemnoasă constituie un exfoliant foarte bun, este mai rugos şi are dublu efect curăţă şi celulele moarte, dar activează şi circulaţia sanguină şi limfatică. Ele folosesc lucrul acesta şi pentru frumuseţe şi pentru sănătate. Este specific zonei orientale, în special în Maroc şi Tunisia. Folosesc la fel de mult apa de trandafiri, ceea ce în tratamentele din Europa se întâlneşte rar. Apa de trandafiri are proprietăţi terapeutice, calmează foarte bine pielea. În plus, în Orient se lucrează foarte mult şi cu strea de bine, cu emoţiile, su sufletul. Atunci când se inhalează parfumul de trandafiri relaxarea este totală şi asta contează mai mult pentru starea noastră de bine, pentru că atunci când nouă ne este bine se reflectă foarte mult şi asupra pielii”, explică Daniela Tomescu.

„Acolo, oamenii nu se grăbesc”

Deci, primul dintre secretele înfrumuseţării lumii orientale este relaxarea şi un strop de timp dedicat exclusiv relaxării. Măcar două ore pe săptămână să uităm de telefonul mobil, de grijile de la serviciu, de grijile de zi cu zi.

„Totul se face cu multă răbdare, acolo oamenii nu se grăbesc. Noi vrem să facem totul în goana calului. Nu se poate. Dacă vrei să te simţi bine, dacă vrei să beneficiezi cu totul de un ritual de înfrumuseţare, nu trebuie să te grăbeşti. Să ne dăm măcar două ore pe săptămână pentru noi. Mintea încărcată cu o groază de probleme, care nu s-a deconectat de familie, de job, de trafic ... nu ne ajută” explică esteticianul.

Daniela Tomescu vorbeşte despre cele cinci secrete ale frumuseţii femeilor din Orinet FOTO Diana Frîncu

Odată înţeleasă şi asimilată această regulă de aur a vieţii din lumea arabă, o femeia poate recurge la ritualurile de înfrumuseţare, pentru că până la urmă un ritual nu este altceva decât o ceremonie, nu doar un simplu tratament.

Cinci secrete şi trei ritualuri

Relaxarea, deconectarea de la tot, respectul pentru sine este primul pas, primul secret. Al doilea secret, spune Daniela Tomescu, este săpunul negru din sâmburi de măsline pentru exfolierea pielii, cel de-al treilea secret, apa de trandafiri pentu tonifierea pielii, argila de rassoul, adusă din munţii Atlas, folosită pentru curăţare, gomaj şi reducerea secreţiei de sebum şi nu în ultimul rând, uleiul de argan, folosit pentru hidratarea şi hrănirea pielii.

Daniela Tomescu spune că femeia din zona arabă foloseşte trei tipuri de ritualuri, care respectă reţete străvechi, încă de pe vremea Cleopatrei.



Ritualul egiptean

“Egiptenii folosesc încă din vremea faraonilor – când medicina era foarte bine dezvoltată, ei şi acum sunt foarte buni farmacişti - uleiul de nigela, cu un miros apropiat de al cimbrişorului. El a fost folosit foarte mult în medicină pentru tratarea arsurilor pentru că reface foarte bine ţesuturile, aceasta fiind prorpietatea lui deosebită. Ca atare, ritualul egiptean este indicat pentru tenul sensibil. Pe pielea curată se aplică apa de trandafiri, care calmează şi tonifiază pielea sensibilă, apoi masajul cu uleiul de nigela după care o mască pentru ten sensibil, având la bază acest ulei şi în final, se face tratamentul decolteului şi masajul zonei cervicale pentru relaxare totală. După ce se curăţă masca se pulverizează cu apă de trandafiri” explică Daniela

Ritualul Marocan are la bază uleiul de argan care provine chiar din Maroc. Se adresează tenurilor mature, lipsite de tonus, îmbătrânite prematur, arse de soare. După o cură marină, prinde foarte bine pentru o rehidratare. Are vitamina E, A, acizi graşi, protejează împotriva radicalilor liberi, anti îmbătrânire şi în mod special este ideal pentru tratamentele din zona ochilor.

Ritualul Tunisian are ca principal ingredient pudra de alaon care este antiseptciă şi purifică pielea. Se foloseşte pentru tenurile grase, acneice.

Fiecare ritual, începe cu o curăţare a pielii, apoi masajul, care pe lângă activarea circulaţiei şi tratamentul pielii, datorită uleiului care pătrunde bine în epidermă, reface pielea, spune esteticianul.

Dincolo de aceste uleiuri şi argile, femeile arabe mai au un secret, explică Daniela Tomescu. Încep să se îngrijească încă de mici, toate aceste ritualuri fiind incluse în educaţia pe care fetele o primesc acasă de la mamele lor.

„Întrebarea mea a fost cum de femeile acelea din Orient îşi păstrează un ten aşa de frumos. Am aflat răspunsul cât am lucrat acolo. Ele încep încă din familie să fie educate, mici fiind află că trebuie să te îngrijeşti încă de la 12- 13 ani, când se intră în pubertate. Când trec de la copilărie la adolescentă. Fetele află încă de mici cât de importantă este curăţarea tenului şi îngrijirea lui zilnică. Gândiţi-vă că doar pentru o mireasă, ristualul de înfrumuseţare durează trei zile. Merg la hamam, care este de fapt o baie, unde li se face o exfoliere a pielii, epilare, masaj. Sunt scăldate în apă de trandafiri cu petale de trandafiri, li se fac acele desene cu henna pe corp. Trei zile se pregăteşte şi în acest timp se pregăteşte şi mintea ei pentru ceea ce urmează, dar şi corpul. Aceste ritualuri de înfrumuseţare s-au transmis de la o generaţie la alta şi sunt respectate şi în prezent. Credeţi-mă că, pe sub acel veşmânt specific, au o piele sublimă”, mai spune Daniela.

Acneeea se tratează nu se acoperă cu fond de ten

Pentru adolescentele românce, Daniela are un singur sfat. Să renunţe la fondul de ten şi la makeup-ul tip păpuşă de porţelan, dar şi la expunerea excesivă la soare, pentru că toate acestea la un loc nu fac decât să îmbătrânească prematur pielea.

“ Le sfătuiesc pe fete să folosească fondul de ten doar dacă este neapărat necesar. Acneea se tratează nu se acoperă cu fond de ten. Dar, dacă este neapărată nevoie, acesta se aplică obligatoriu pe o piele curată şi bine hidratată. Fetele trebuie învăţate în primul rând că pielea trebuie curăţată, demachiată. Ele obişnuiesc să-şi pun macke-up şi a doua zi doar îl refac, nu îl curăţă. Pur şi simplu aplică un nou strat. Este o crimă pentru piele. Trebuie să existe un program de îngrijire: dimineaţa şi seara. Chiar dacă nu folosim farduri, seara tot trebuie curăţarea pielii pnetru că pielea transpiră, trăim într-un oraş poluat. Gândiţi-vă ce se întâmplă când spălaţi maşina şi o lăsaţi în parcare. După două ore trebuie să curăţăm parprizul pentru că este plin de praf. Acelaşi lucru se întâmplă şi pe faţă”, spune esteticianul.

Şi-a fabricat propriul săpun

Nemulţumită de produsele de igienă corporală existente pe piaţă, Daniela Tomescu a început să-şi prepare singură săpunul. Din păcate reţetele găsite pe internet sau prin diverse manuale nu au dat un rezultat deloc bun, aşa că a avut nevoie de trei ani de experienţe şi studiu pentru a ajunge la un produs care să răspundă nevoilor sale.

Săpun fabricat în casă cu uleiuri de măsline, dafin şi trandafir FOTO Diana Frîncu

„Nu-şi păstrau aromele, deşi puneam uleiuri esenţiale în cantităţile pe care le aveam din reţetă plus că în apă se consumau foarte repde. Atunci a trebuit să fac ceva ca să fie mai tari. Am rezolvat problema folosind mai multă ceară de albine. Am tot încercat să le perfecţionez să răspundă şi problemelor pielii, nu doar să fie un produs care să arate şi să miroasă bine, ci care îngrijeşte şi tratează pielea. În comerţ, dacă observaţi, pe ambalaj nu scrie săpun, ci beauty bar sau cremă de duş sau orice altceva, dar nu săpun, pentru că săpunul este rezultatul produsului de saponificare, un proces complex care nu are cum să se vândă atât de ieftin. În comerţ sunt doar nişte detergenţi ambalaţi frumos, care îşi fac treaba, curăţă şi doar atât. Săpunurile făcute de mine în casă le folosesc exclusiv eu şi familia mea, nu vând nicăieri. Noi nu mai cumpărăm săpun din comerţ din anul 2014”, explică Daniela.

Pentru săpunurile ei, esteticianul s-a inspirat din reţetele din Alep, pentru care sunt necesare ingrediente greu de procurat, un anume tip de ulei de măsline, ulei organic de dafin (antimicotic şi antibacterian), uleiul de trandafiri, uleiul de argan, spirulină, ceară de albine şi miere, dar şi scorţişoară, cafea sau cacao şi cuişoare.