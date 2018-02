Primarii PSD din Prahova, convocaţi pe strada din Ploieşti unde se află sediul DNA. Deputata care apare ca semnatară a apelului: „Efectiv este o greşeală“

Mesajul a fost trimis de către Rareş Enescu, fostul secretar al PSD Prhaova, iar mesajul era dat în numele deputatului Laura Moagher. Contactată telefonic de „Adevărul“, Moagher a negat că ea este organizatorul protestului şi a ţinut să precizeze că mesajul a fost trimis dintr-o eroare.

„Nu organizează nimeni. Este o eroare. A dat un coleg un mesaj. Dintr-o discuţie liberă între noi în sediu, s-a ajuns la altceva. Efectiv este o greşeală, o eroare. A dat primarilor mesaj din greşeală. Avea un grup format şi aia e. Am înţeles că mesajul era dat în numele meu, că i-am rugat eu să vină pe strada Cantacuzino (str. Gheorghe Grigore Cantacuzino unde se află sediul DNA Ploieşti - n.r.). Nicidecum în faţă la DNA. Deci eu nu ştiu dacă se va întâmpla. Eu am spus în sediu că eu, Moagher Laura, cetăţean prahovean, ploieştean, nu deputat sau membru PSD, m-aş fi dus pentru că sunt oripilată la ceea ce văd şi la ceea ce aud şi asta a fost reacţia mai multor indivizi care au venit în sediul partidului. Toată lumea întreabă ce se întâmplă. Şi atunci da, eu am afirmat: m-aş duce în faţă la DNA, că toată lumea iese pentru câte ceva în stradă. Aş ieşi şi eu cetăţean român, Laura Moagher, în stradă. De la asta s-a transformat în altceva“, a declarat deputata de Prahova.

Întrebată cine este colegul care a trimis mesajele pe grupul de WhatsApp, Mogher a precizat că este vorba despre Rareş Enescu, fostul secretar al partidului şi ”un membru de nădejde la noi”.

Protestul programat joi, 15 februarie, de la ora 9.00, ar veni ca reacţia social-democraţilor prahoveni după ce în spaţiul public au apărut mai multe înregistrări audio care surprind discuţii dintre Vlad Cosma şi procurori DNA din Ploieşti. Cosma susţine că procurorii l-au determinat să falsifice probe în dosarele care îl priveau pe fostul deputat Sebastian Ghiţă.