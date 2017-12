Românul care cere DIICOT să-i permită consumul medicinal de canabis: „Dacă nu-mi aprobă cererea, îi dau în judecată“

„Am trimis cererea către DIICOT la începutul lunii decembrie, cerând să mi se aprobe utilizarea de cannabis sativa (n.red.-marijuana) în scopuri medicinale. Încă nu s-a aprobat nimic, probabil că cei de la DIICOT o vor respinge şi va urma un proces. Îi voi da în judecată. Până acum nu au mai fost astfel de cereri”, spune Valentin Achimoiu (35 de ani).

În opinia fostului avocat, medicaţia prescrisă de psihiatri i-a afectat şi mai mult starea de sănătate, medicamentul Zyprexa fiind extrem de periculos, putând provoca inclusiv moartea.

Iată ce spune printre altele Valentin Achimoiu în solicitarea trimisă la DIICOT: „Sunt consumator de cannabis atât în scop medicinal, cât şi în scop recreaţional, din anul 2007-2008. Sunt diagnosticat cu tulburare afectivă bipolara sau sindrom depresivo-maniacal din 2006, având mai multe internări în clinici de psihiatrie. Subliniez că nu am mai fost internat de peste 2 ani, în ultimii 2 ani neurmând tratament psihiatric. Subliniez că acesta este ineficient, depresiile de care sufăr fiind îngrozitoare, mergând până la lipsa totală de motivaţie pentru a fi. Am încercat în repetate rânduri sa apelez la medicaţie si consiliere de specialitate, eforturile nefiind încununate de succes. Medicamentele administrate au o mulţime de efecte adverse, schimbând radical şi nefast starea pacientilor, putând duce la deces”.

„Deşi puteam lesne, nu am făcut trafic de substanţe interzise”

După cum ne-a precizat Valentin Achimoiu, „subliniez faptul că, deşi puteam lesne, nu am facut trafic de substanţe interzise. Sunt cunoscut în lumea consumatorilor de cannabis şi puteam obţine lesne sume consistente de bani din traficul marijuanei. Nu m-a interesat şi nici nu mă intereseaza acest aspect, considerând că trebuie să primeze calitatea vieţii şi nu interesele pecuniare (penitenciarul nu poate fi considerat calitate a vieţii). La ora actuală în ţara noastră sunt aproximativ 600.000 de consumatori de cannabis (conform datelor oficiale), fapt ce dovedeşte din plin ineficienţa politicilor anti-drog. Pe mine cannabisul ma ajută enorm, fiind un bun adjuvant in perioadele dificile prin care am trecut, neavând efecte secundare. Mă ajută şi în munca creativă pe care o fac (sunt scriitor şi designer 3D – freelancer)”.

În motivarea cererii sale către DIICOT, Valentin Achimoiu precizează că există state unde consumul de cannabis este tolerat sau legalizat: „În statul Colorado din Statele Unite marijuana în scop recreational a fost legalizată. Imediat s-a produs o creştere semnificativă a bugetului prin colectarea taxelor pe acest produs şi o scădere radicală a traficului de droguri; s-a înregisrat reducerea cu până la 50% a deceselor cauzate de opioide. După legalizarea consumului de droguri uşoare şi a prostituţiei în Olanda s-a înregistrat o scădere a infracţionalităţii cu 45% în primul an. În Spania, consumul sau cultivarea de cannabis în scopuri personale sunt legale, fiecare persoană putând cultiva două plante”.

DIICOT: "Nu avem nicio competenţă în acest sens

Oficialii Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizate şi Terorism (DIICOT) spun că cererea adresată lor nu are temei legal: ”M-a contactat şi pe mine respectivul domn. Nu înţeleg de ce s-a adresat DIICOT, nu avem nicio competenţă în acest sens. Consumul medicinal de cannabis nu este reglementat legal de nicio instituţie din România. Nici dacă se va adresa vreunei instanţe, respectivul domn nu are vreo şansă să i se aprobe o asemenea cerere”, a declarat pentru Adevărul procurorul şef Mihaela Porime, purtătorul de cuvânt al DIICOT.

„M-am săturat să fiu tratat ca un criminal pentru o plantă care alină suferinţa”

Valentin Achimoiu ne-a mai declarat că a făcut cererea către DIICOT deoarece „m-am săturat să fiu tratat ca un criminal pentru o plantă care alină suferinţa”.

Numele lui Valentin Achimoiu apare şi într-un dosar penal, după ce DIICOT a găsit în septembrie 2016 trei plante de cannabis în curtea bunicilor săi din comuna Merişani, unde el petrecea mult timp. Dosarul este şi acum pe rol, iar fostul avocat spune: „Nu am traficat absolut nimic, creşteam cele trei plante pentru mine, în scop personal, practic nu există prejudiciu, dar mi-au confiscat stropitoarea, probabil pentru a justifica cei aproximativ 30 de mii de euro cheltuiţi pentru urmărirea mea”.

Valentin Achimoiu a devenit cunoscut la nivel naţional în 2014, după ce înregistrat la Curtea de Apel Bucureşti o acţiune împotriva Guvernului României, a Ministerului Mediului şi a companiei Chevron, prin care se cerea suspendarea activităţilor de explorare şi exploatare a gazelor de şist la Pungeşti.

Acţiunea fusese în numele unuia dintre localnicii din Pungeşti, Costică Spiridon, în numele Simonei Niculescu, cea care a cerut Tribunalului Vaslui ridicarea interdicţiilor de circulaţie impuse de poliţie la Pungeşti, cât şi în numele asociaţie de mediu pe care o reprezintă, “România Verde 2007”.

Valentin Achimoiu a fost avocat în Baroul Argeş în perioada 2006-2015, fiind exclus în aprilie 2015 la cererea sa.