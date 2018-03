VIDEO Cum funcţionează prima bicicletă electrică-chopper fabricată în România. „Are personalitate, n-o găseşti în magazin“

Ovidiu Teofănescu şi Marius Ghineţ s-au aflat joi seară la Club Fab Lab, unde au prezentat prima bicicletă electrică de tip chopper realizată în România. „În acest moment, piaţa de biciclete este revigorată de cele electrice, din ce am văzut noi la târgurile internaţionale şi naţionale la care am participat“, a afirmat Ovidiu Teofănescu în timpul prezentării.



Acesta a precizat că după ce a vizitat târgurile de profil din China a înţeles că România are un avantaj faţă de piaţa asiatică, deoarece poate livra mult mai repede produsele, la acelaşi costuri de producţie, dar şi având o relaţie mult mai apropiată cu clienţii.



Toate componentele bicicletei sunt făcute în Neamţ, iar partea electrică este adusă din Asia. „Asta este o bicicletă cu personalitate, nu o găseşti în magazin“, a spus antreprenorul din Neamţ. Acesta ţinteşte cu produsul de nişă piaţa externă.

* Sursa video Fab Lab Iaşi



Potrivit Fab Lab, „BizzE Bikes este o companie specializată în producţia de biciclete electrice, ai carei asociaţi sunt Ovidiu Teofănescu, fondator al BizzOnWheels, leader mondial în domeniul producţiei de remorci de bicicleta publicitare şi remorci tip fast food, şi Marius Ghineţ, inginer cu experienţă specializat în constructia vehiculelor uşoare de zbor“.







Produsul companiei BizzE Bikes (FOTO Facebook Bizzebikes) din Piatra Neamţ a fost atracţia Salonului de Biciclete de la Bucureşti, de săptămâna trecută. În cursul zilei de joi, bicicleta tip chopper a fost testată şi de ieşeni, care s-au arătat interesaţi de produsul de nişă care poate fi personalizat în funcţie de preferinţele clienţilor.

