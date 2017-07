Hotel proiectat de Gustave Eiffel la Iaşi, scos la închiriat pentru datorii. Cât costă o lună în fabuloasa construcţie de 4 stele

Cel mai vechi hotel din centrul Iaşiului va putea fi închiriat. Administratorul judiciar de la societatea falimentară Turism Moldova SA, deţinută de omul de afaceri Dănuţ Prisecariu, a anunţat o listă cu şase active care vor putea fi închiriate, după mijlocul acestei luni. Astfel, activul care deschide lista este Complexul Hotelier Grand Hotel Traian. Clădirea proiectată în 1882 de faimosul Gustave Eiffel este situată în centrul Iaşiului, iar acum deserveşte un hotel de 4 stele cu 68 de camere.

Potrivit anunţului de participare la licitaţie, imobilul poate fi închiriat cu 16.000 Euro (fără T.V.A), acesta fiind preţul minim de referinţă, lunar, iar oferta se poate depune până pe 12 iulie. Cei interesaţi de valorificarea acestei clădiri trebuie să depună „declaraţie din partea ofertantului, că la momentul încheierii contractului, va asigura scrisoare de garanţie bancară sau dovada achitării unei garanţii, care pentru complexul hotelier Grand Hotel Traian Iaşi este de 50.000 euro“.



Pe lista activelor ce pot fi închiriate se mai află Restaurantul Traian şi Salonul alb, cu o capacitate totală de 140 de persoane, care are o valoare de pornire de 12.000 de euro, fără TVA. Garanţia de participare la selecţia celor care vor să închirieze acest activ este de 40.000 de euro. Parte din aceeaşi clădire, Crama din incinta Grand Hotel Traian Iaşi „de curând amenajată şi cu deschidere directă la zona pietonală Piaţa Unirii“ poate fi închiriată contra sumei minime lunare de 1.250 Euro (fără TVA). Totodată, London Pub Iaşi, cu o capacitate totală de 80 locuri, „dotat perfect pentru un pub englezesc ce deserveşte o terasă exterioară de 80 locuri, amplasat în Piaţa Unirii“, are un preţ de pornire la închiriere de 3.150 de euro, fără TVA.



Alte două hoteluri mai apar pe lista lichidatorului. Cea mai mare sumă este solicitată pentru Complexul Hotelier Rapsodia din Botoşani, compus din „149 camere din care 102 camere clasificate la 4 stele şi 47 camere clasificate la 3 stele, structurat pe 8 nivele“. Suma minimă de închiriere este stabilită la 25.000 de euro, fără TVA, iar pentru participarea la selecţie cei interesaţi trebuie să asigure o scrisoare de garanţie bancară de 75.000 Euro. Pe de altă parte, pentru un alt hotel din centrul Iaşiului, Astoria, preţul minim de închiriere este de 8.600 de euro, fără TVA. Hotelul de trei stele, situat pe strada Lăpuşneanu, din centrul Iaşului, are 57 de camere.



Potrivit anunţului de participare, „criteriul de atribuire este «cea mai mare valoare a chiriei lunare oferite». Sunt excluse de la procedura de ofertare persoanele care înregistrează datorii faţă de SC Turism Moldova SA Iaşi“. Potrivit aceluiaşi document: „Prestarea de servicii se va executa pe o perioadă nedeterminată începând cu data intrării în vigoare a contractului de închiriere, cu posibilitatea de reziliere unilaterală cu un preaviz de 90 de zile“. După înregistrarea ofertelor până pe 12 iulie, „deschiderea lor se va face în prezenţa participanţilor la o dată comunicată acestora ulterior“.



SC Turism Moldova SA este o societate pe acţiuni înfiinţată în 1991 prin reorganizarea unei foste întreprinderi cu capital de stat şi activează în „domeniul hoteluri şi restaurante, aceste activităţi asigurând cea mai mare parte a cifrei de afaceri a companiei“. Este deţinută de omul de afaceri Dănuţ Prisecariu, care potrivit planului de reorganizare deţine un pachet de 47,3%.



La începutul acestui an, instanţa a decis, printr-o sentinţă executorie „începerea procedurii generale a falimentului debitorului SC Turism Moldova SA“. Bilanţul financiar depus pe 2016 arată că societatea avea datorii totale de peste 39 de milioane de lei. În urmă cu un an cifra de afaceri a societăţii a fost de 3,7 milioane de lei, iar anul s-a încheiat cu un profit net de peste 1,3 milioane de lei.

