Ministrul Răzvan Cuc anunţă controale pe şantierul Autostrăzii Lugoj - Deva, iar lucrările vor fi monitorizate video

Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, a vizitat, luni, şantierele autostrăzii Deva – Lugoj şi a declarat că lucrările vor fi monitorizate atent.

„Am fost pe cele trei loturi pe care mai lucrăm, 2, 3 şi 4, am avut discuţii cu toţi antreprenorii. Am fost puţin nemulţumit de evoluţia lucrărilor pe unul dintre tronsoane în sensul că se putea o mobilizare mult mai bună şi asta am cerut şi constructorului. Am cerut suplimentar o monitorizare video a tuturor şantierelor din ţară. Nu voi tolera întârzieri, asta le-am şi spus constructorilor. Noi suntem un partener onest şi din punct de vedere financiar ne-am ţinut promisiunile”, a declarat Răzvan Cuc la conferinţa de presă organizată pe şantierul autostrăzii, în zona viitorului nod rutier de la Şoimuş.

Lucrările pe Lotul al doilea sunt în grafic, a precizat ministrul Transporturilor, în schimb Răzvan Cuc s-a declarat nemulţumit de faptul că mobilizarea constructorilor pe Lotul al treilea este mult mai mică în comparaţie cu cea de pe Lotul IV. „Am vrut să merg să văd şi eu peştera, faimoasa peşteră care trebuie relocată. Eu nu am o problemă, sunt un om care respectă mediul, dar nu vreau să cădem în latura absurdităţii în care să blocăm obiective majore de investiţii în infrastructură”, a adăugat Răzvan Cuc.

Vor avea loc controale inopinate în care se va verifica stadiul lucrărilor şi calitatea lor, mai susţine ministrul. „Pe loturile III şi IV ale autostrăzii Lugoj-Deva se lucrează cu peste 300 de utilaje şi aproximativ 700 de oameni. Pe lotul III, stadiul de execuţie este de 75 la sută. S-a turnat deja asfaltul pe 80 la sută din tronson. Pe lotul IV, stadiul de execuţie este de 52 la sută şi a fost turnat asfalt pe 68 la sută din suprafaţa acestuia”, a informat, luni, Ministerul Transporturilor.

