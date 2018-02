Mesajele de groază cu care un temut interlop îşi ameninţa fosta soţie. Ce pedeapsă a primit Cristian Litera

Curtea de Apel Alba Iulia l-a condamnat la opt luni şi 13 zile pe Cristian Litera, într-un dosar în care a fost judecat pentru ameninţare şi loviri şi alte violenţe, faţă de soţia şi cumnata sa. Litera nu va face închisoare, întrucât pedeapsa a fost executată, în perioada în care a stat în arest şi arest la domiciliu.

„Menţine dispoziţia de deducere a perioadei reţinerii, arestării preventive şi a arestului la domiciliu cuprinsă între 25 august 2016 şi 6 mai 2017 şi constată că pedeapsa principală rezultantă a fost executată integral”, a informat Curtea de Apel Albă Iulia. Cristian Litera a fost arestat în august 2016, după ce şi-a terorizat fosta soţie şi pe sora acesteia.



Potrivit anchetatorilor, în data de 25 august, „pe fondul unui conflict mai vechi, bărbatul ar fi agresat fizic o femeie din municipiul Deva, sora fostei sale soţii. În data de 29 iunie 2016, fosta soţie a bărbatului a reclamat că a fost agresată fizic de către acesta, necesitând aproximativ 15 zile de îngrijiri medicale”, informa Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara.



Anchetatorii au arătat că deveanul şi Mirela Simota (fosta soţie a afaceristului Alin Simota) au fost căsătoriţi timp de aproximativ cinci ani, în perioada anilor 2010 – 2015. Relaţia de căsnicie dintre aceştia a început ca o relaţie normală, de familie, Cristian Litera dezvoltând un ataşament profund faţă de cei doi copii ai persoanei vătămate dintr-o căsătorie anterioară.

„Tensiunile dintre cei doi au început să se instaleze odată cu declanşarea unui proces penal împotriva acestora, în cadrul căruia inculpatul şi persoana vătămată au fost arestaţi preventiv, ulterior rămânând în stare de arest preventiv doar inculpatul, fiecare dintre aceştia aducându-şi reciproc reproşuri. În anul 2014, inculpatul a fost plasat în arest la domiciliu, întorcându-se, astfel, la domiciliul comun al soţilor. Din acest moment, starea de nemulţumire a persoanei vătămate a devenit evidentă, procedând la părăsirea domiciliului conjugal la scurt timp după întoarcerea inculpatului. Aceste tensiuni au culminat cu pronunţarea divorţului între soţi, la solicitarea persoanei vătămate. În timpul procesului de divorţ, persoana vătămată a solicitat şi obţinut un ordin de protecţie faţă de inculpat, având la bază mesaje cu conţinut ameninţător trimise de către inculpat persoanei vătămate”, arătau anchetatorii.



Nu a mai vrut să se împace cu el

După părăsirea domiciliului conjugal, Mirela a dorit, treptat, să pună capăt oricărei legături, comunicări cu Cristian Litera. Pe acest fond, acesta a susţinut că a ajuns în punctul de a-i trimite mesaje ameninţătoare, care s-au datorat stării de frustrare, de imposibilitate de înţelegere a comportamentului pe care fosta soţia l-a adoptat faţă de el.



Astfel, potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2015, începând din luna aprilie 2015, Litera i-a trimis fostei soţii următoarele mesaje telefonice: „Eşti o jegoasă…dacă până joi nu vi să-mi fac buletinul vin direct acolo unde <<munceşti>> şi am să-i spun şi şefei tale şi colegilor tăi de servici cine eşti cu adevărat… f...-ţi aresturile de prin Franţa şi streaptisurile pe care le-ai facut in Germania…”, „am să te bat de o să te c... pe tine… acum chiar ca trebuie să te fereşti de mine…pt ca ti-ai batut joc de mine in ultimul hal…eu nu te iert”, „vreau sa intelegi ca nu recunosc rechizitoriul sa ma razbun pe tine…”, ,,eu nu te iert”, ,,odata ce am intrat într-un conflict mai devreme sau mai tz il duc pana la capat”, se arăta în dosar.

A strâns-o de gât

În 29 iunie 2016, Litera a încercat să ia legătura cu fosta sa soţie, pentru a aduce un cadou copiilor, însă aceasta s-a ferit de el. „Pe de altă parte, persoana vătămată, ştiind că în acea zi a fost căutată de către inculpat, la terminarea serviciului, după ora 16:00, a sunat-o pe nepoata sa, rugând-o să coboare în faţa blocului, pentru a verifica dacă inculpatul este în zonă. Nepoata sa a asigurat-o telefonic, în timp ce persoana vătămată venea înspre casă cu maşina, că inculpatul nu este în zona blocului în care aceasta locuieşte. Imediat după ce a parcat autoturismul în zona blocului în care locuieşte, persoana vătămată l-a observat pe inculpat, iar, în urma unei discuţii contradictorii între cei doi, inculpatul a strâns-o de gât pe persoana vătămată, fapt recunoscut de către inculpat. În urma acestei agresiuni, persoanei vătămate i-au fost provocate leziuni ce au necesitat pentru vindecare un număr de 13-15 zile de îngrijire medicală”, se arată în dosar.



Bodyguardul lui Simota

Cristian Litera a fost bodyguard al milionarului controversat Alin Simota, cel care ar fi dorit să profite de notorietatea în lumea interlopă a lui Litera, însă relaţiile dintre cei doi s-au răcit tocmai pentru că Mirela, la acea vreme soţia lui SImota, „l-a trădat” pe acesta fugind cu Cristian Litera.

„Inculpatul Simota Alin l-a recrutat în folosul său pe Litera Constantin Cristian, deoarece dorea să profite de pe urma acestuia, mai precis de renumele pe care şi l-a făcut în <<lumea interlopă>> din judeţul Hunedoara, unde era cunoscut ca autorul primului jaf armat, persoană din anturajul grupării infracţionale Spumă şi Bibanul, pentru a rezolva în afara legii cu ajutorul acestuia şi a persoanelor din anturajul său interlop, problemele, litigiile, divergenţele, pe care le avea cu diferite persoane, pentru a-şi spori în acest mod averea şi a se face temut şi respectat în Valea Jiului, cu atât mai mult cu cât acesta lucrase şi în trecut pentru el, şi dăduse dovezi de loialitate”, se arată în rechizitoriu.

Cristian Litera este martor în dosarul 1Berbeceanu”, în care Traian Berbeceanu, fost şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba a fost achitat, pe fond, faţă de toate acuzaţiile de sprijinire a unor grupări infracţionale, care i-au fost aduse.

În mai 2013, Cristian Litera a fost arestat pentru infracţiuni grave legate de şantajarea unor oameni de afaceri din judeţ şi constrângerea lor să plătească dobânzi şi datorii fictive grupării de cămătari conduse de acesta, susţineau anchetatorii.

