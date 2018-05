Fabuloasa poveste a românului ajuns în SUA în anii '80, care şi-a clădit imperiul prin invenţii. Cum arată palatul de 30 de milioane de dolari ridicat în Arizona

Ioan Cosmescu (70 de ani), un român originar din zona Orăştiei, emigrat în anii 1980 în Statele Unite ale Americii, se numără printre cei mai faimoşi inventatori din domeniul tehnologiei medicale, iar inovaţiile sale i-au adus în câţiva ani un adevărat imperiu financiar. Acum şi autorităţile din Deva vor să îi acorde titlul de „Cetăţean de onoare” al municipiului Deva.

„Ioan Cosmescu este una dintre personalităţile care şi-au folosit cunoştiinţele pentru a influenţa decisiv chirurgia cu laser şi electrochirurgia cu radiofrecvenţă. Invenţiile sale influenţează prezentul şi vor marca viitorul. Este deţinătorul a numeroase brevete de invenţie pe teritoriul Statelor Unite ale Americii şi brevete de invenţie internaţionale, inclusiv în Comunitatea Europeană. Are până în prezent 150 de invenţii în electrochirurgieşi lasere, prima brevetare obţinând-o în anul 1989. Recunoaşterea pentru munca de inventator nu a întârziat să apară, în anul 1996 fiindu-i acordat titlul de Inovator of the year, în domeniul Medical/Biotechnology, de către Arizona Innovation Network.

A revoluţionat laserul în chirurgie şi a atras atenţia asupra pericolelor la care este expus personalul medical în momentul inhalării fumului produs în electrochirurgie şi chirurgia cu laser. A reuşit, prin cunoştinţele şi munca sa, să reducă semnificativ aceste pericole şi astfel să îmbunătăţească mediul de lucru din sălile de operaţe şi actul medical în sine”, informează Primăria Deva, în proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetăean de onoare ale municipiului.

De la atelierul de reparaţii medicale în SUA

Ioan Cosmescu s-a născut în 1947, în satul Beriu, de lângă Orăştie. A absolvit Liceul Decebal din Deva, iar din adolescenţă s-a dedicat invenţiilor în domeniul tehnic şi judo-ului. După terminarea studiilor superioare, a lucrat ca tehnician la Atelierul Judeţean de Întreţinere şi Reparaţii Aparatură Medicală. În paralel, Cosmescu a înfiinţat şi a condus un club sportiv de judo în Deva, iar din 1975 a fost arbitru de judo, până la plecarea sa din România. În 1983, Ioan Cosmescu a amigrat în Statele Unite ale Americii.

Tatăl emigrant, ajuns milionar în SUA

Ioan Cosmescu a ajuns în America ajutat de tatăl său, Vasile Cosmescu, a cărui poveste este, de asemenea, impresionantă. Tatăl inventatorului a reuşit emigreze în 1972. Potrivit propriilor relatări, Vasile Cosmescu a trecut graniţa în Iugoslavia, ajutat de doi angajaţi ai Securităţii, cărora le-ar fi plătit 100.000 de lei. Banii pentru plata transportului îi obţinuse ca gestionar al unui restaurant în capitală, numit Diham.

Securiştii l-au ascuns într-o remorcă frigorifică timp de mai multe ore, până la sosirea în Belgrad. Din Iugoslavia, a trecut graniţa în Italia, pe jos. A ajuns la Roma, apoi în Germania, unde a locuit câteva luni într-o tabără de emigranţi, iar după doi ani a reuşit să aterizeze pe pământ american, ajutat de o fundaţie. S-a stabilit în New York, unde s-a căsătorit cu o femeie care divorţase de un milionar. Câţiva ani mai târziu, soţia i-a murit, lăsându-i acestuia moştenire aproape jumătate de milion de dolari. La un deceniu de la emigrarea sa, Vasile Cosmescu a reuşit să îşi aducă fiul în SUA.





Invenţiile l-au făcut bogat

Ioan Cosmescu s-a stabilit în oraşul Sedona de la poalele stâncilor Marelui Canion din statul Arizona. La scurt timp, s-a angajat ca inginer într-un spital din Sedona. Şi-a continuat studiile la Facultatea de Automatizări şi Electromagnetică din Phoenix-Arizona, unde s-a specializat în design de lasere. S-a angajat apoi la o fabrică de echipamente laser, numită Biomedical Engenering, iar în 1989, Ioan Cosmescu a reuşit să-şi înfiinţeze propria companie, I.C. Medical, care în prezent produce aparatură de înaltă tehnologie în domeniul chirurgical. Inventiile i-au adus românului o avere de câteva zeci de milioane de dolari, pe care a investit-o într-un centru de cercetare şi dezvoltare, în Arizona, SUA. Românul a devenit faimos şi pentru casa pe care şi-a construit-o la poalele stâncilor Marelui Canion. Vila familiei Cosmescu are o suprafaţă locuibilă de peste 8.000 de metri pătraţi şi se numără printre atracţiile turistice ale zonei. Terenul pe care a fost clădit domeniul a fost cumpărat în 2001 cu 286.000 de dolari, iar construcţia a început în anul 2003 şi a fost finalizată în 2008. Casa a fost evaluată în scurt timp la aproape 30 de milioane de dolari.



Din România comunistă spre „visul american”

Povestea românului care şi-a împlinit „visul american” este prezentată şi pe site-ul companiei sale.

„În 1983, Ioan şi Elena Cosmescu au emigrat din România dominată de sovietici şi s-au stabilit în Phoenix, Arizona. Şase ani mai târziu Cosmescu a lansat I.C. Medical, iar pentru mai mult de 30 de ani, compania a fost în fruntea progreselor în practica chirurgicală. Astăzi, I.C. Medical este recunoscută la nivel global pentru proiectarea şi fabricarea de dispozitive şi tehnici care au îmbunătăţit semnificativ siguranţa chirurgicală, eficacitatea şi rezultatele intervenţiilor”, informează I.C. Medical.

Ioan Cosmescu, inginer biomedical şi inventator, şi Elena Cosmescu au venit în America cu cunoştinţe profunde şi experienţă în domeniul asistenţei medicale, al practicii chirurgicale şi operaţiunilor in spital, potrivit descrierii de pe pagina de internet a companiei sale.

„În timp ce lucrau în domeniul asistenţei medicale şi medicale din S.U.A., au văzut că este nevoie de o modalitate mai eficientă de captare şi eliminare a fumului chirurgical în mediile din sala de operaţii. Ioan Cosmescu a venit cu o abordare complet nouă pentru capturarea şi eliminarea fumului chirurgical. Una dintre primele şi cele mai importante invenţii, automatizarea evacuării fumului, a fost brevetată în S.U.A. în 1990. Sistemul revoluţionar a reprezentat o îmbunătăţire dramatică faţă de metodele anterioare de evacuare a fumului în ceea ce priveşte eficienţa capturării şi uşurinţa utilizării. Astăzi, proiectul revoluţionar de captare şi evacuare a fumului al lui Cosmescu a devenit standard industrial, folosit în întreaga lume”, informează I.C. Medical.

Ioan Cosmescu a inaugurat în 2010 o fabrică de bisturie laser în Orăştie.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Aduce bisturiul „hi-tech” în România

VIDEO Românul din munţi care trăieşte ca un vraci dac. Şi-a învăţat cele opt fiice să cunoască secretele plantelor vindecătoare ale strămoşilor

Românca întoarsă în ţară după 30 de ani de lucru la Muzeul Metropolitan din New York deschide un muzeu al textilelor