Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi scoate la concurs 3.300 de locuri la admiterea din 2018. Cine beneficiază de reducerea cu 50% a taxei de şcolarizare

Cifra de şcolarizare la studii universitare de licenţă (buget pentru anul universitar 2018) 2019 este repartizată, pe facultăţi, după cum urmează: Facultatea de Inginerie – 160, Facultatea de Arhitectură Navală - 90, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor - 103, Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică - 236, Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila - 124, Facultatea de Litere - 124, Facultatea de Ştiinţe şi Mediu - 50, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie - 100, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport - 97, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor - 180, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice - 100, Facultatea de Medicină şi Farmacie – 267 şi Facultatea de Arte - 30.

Din totalul celor 1.661 de locuri, 20 sunt pentru rromi. În plus, vor mai fi scoase la concurs şi locuri la buget cu bursă pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, absolvenţi cu diploma de bacalaureat obţinută în România, dar şi fără bursă pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, absolvenţi cu diploma de bacalaureat obţinută în România.

Admiterea la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, pentru învăţământul cu frecvenţă, se organizează şi anul acesta în două sesiuni: iulie şi septembrie. Sesiunea din vară va debuta cu şase zile de înscrieri, în intervalul 9-15 iulie. Probele de concurs se vor derula între 16 şi 18 iulie. Primele rezultate vor fi afişate pe 19-20 iulie, după care candidaţii declaraţi admişi au termen de depunere a diplomelor de bacalaureat în original până pe 23 iulie, la ora 10.00.

Cei care nu vor aduce diplomele în original până la această dată vor pierde locurile, iar ierarhiile din fiecare facultate vor fi refăcute. Rezultatele finale vor fi afişate pe 25 iulie, ora 16.00. Datele sunt valabile pentru toate facultăţile, mai puţin cea de Medicină şi Farmacie, care are un alt calendar al admiterii, uşor decalat: înscrierile se fac tot în intervalul 9-15 iulie 2018, în schimb probele se dau în intervalul 25-26 iulie, afişarea rezultatelor şi rezolvarea contestaţiilor se vor face până pe 27 iulie iar până pe 31 iulie (ora 10.00) candidaţii sunt aşteptaţi să aducă diplomele în original. Listele finale cu viitorii studenţi la medicină vor fi cunoscute abia pe 2 august 2018.

Şi în acest an, copiii absolvenţilor facultăţilor din Galaţi beneficiază de o reducere cu 50 de lei la taxa de înscriere. Absolvenţii Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi pot candida pe locuri speciale, beneficiind în plus şi de reducerea cu 50% a taxei de şcolarizare dacă aleg să urmeze o a doua facultate la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Mai trebuie precizat şi faptul că olimpicii care aleg să fie studenţii Universităţii ”Dunărea de Jos”, nu dau examen de admitere, având locuri asigurate. Taxa de înscriere este şi în acest an de 150 de lei.