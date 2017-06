Festivalul Internaţional al Cărţii „Axis Libri”. Programul manifestărilor de vineri şi sâmbătă

Timp de cinci zile, în perioada 14-18 iunie 2017, oraşul Galaţi este capitala românească a cărţii. Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi - sub patronajul Ministerului Culturii, cu sprijinul Consiliului Judeţean, Consiliului Local şi Primăriei Municipiului Galaţi, al sponsorilor, precum şi al mass-media locală şi naţională - organizează a IX-a ediţie a Târgului/Festivalului Internaţional al Cărţii „Axis Libri”, adresat iubitorilor de carte şi lectură atât cititori, cât şi creatori, editori şi difuzori, pe care îi invită să participe la un program generos prin diversitate şi calitate culturală.

Dedicat tuturor vârstelor şi etniilor, evenimentul va avea loc pe Aleea Domnească (Zona „P”-urilor spre Elice) unde va fi realizat un complex expoziţional cu aproximativ 45-50 de standuri mobile outdoor şi două caravane de carte, cuprinzând produsele (peste 10.000 de titluri) a circa 250 de edituri româneşti şi străine.

„Festivalul de carte îşi propune să stimuleze interesul pentru lectură, să cultive satisfacţia dialogului viu între producătorii şi consumatorii produselor culturale specifice, dăruindu-le bucuria întâlnirii cu cei mai cunoscuţi scriitori prin organizarea unor dezbateri deschise, pe teme de interes cultural, care să aducă în atenţie cele mai recente apariţii editoriale”, a declarat prof.dr. Ilie Zanfir, directorul bibliotecii „VA Urechia”.

Vineri, 16 iunie 2017

Ora 10,00

Concert Fanfara Valurile Dunării, Centrul Cultural Dunărea de Jos.

Ora 10,30

Dimineţi de lectură – lectură publică. Participă: Elevii Liceului Teoretic „Dunărea” (coodonaţi de director prof. Moţoc Lucica, director adj. prof. Piticari Ramona, prof. Panait Elena şi bibliotecar Gherghe Lica) şi elevii Liceul Tehnologic „Paul Bujor”, Bereşti, coordonaţi de dir. prof. Dică Gabriela.

Evaluarea proiectului „Dimineţi de lectură”. Premierea cadrelor didactice partenere în proiect: Şcolile Gimnaziale nr. 13, nr. 16, nr. 28, nr. 25, nr. 33, „Sfinţii Împăraţi”, „Gheorghe Munteanu ”, ,,Iulia Haşdeu”.

Ora 11,00

Studii şi articole: Istorie, educaţie, cultură, Nr. 2/2017, publicaţie serială editată de Asociaţia Profesională Şcoala Gălăţeană, coord. Sorin Langu şi Gh. Nazare. Ed. Muzeului de Istorie ”Paul Păltănea”, Galaţi. Prezintă: coordonatorii lucrării.

Ora 11,30

Editura Olimpias – carte pentru copii: 10 cărţi într-una singură, de Cezarina Adamescu; Vaza cu poveşti, de Tudosia Lazăr; Legende despre insecte, de Olimpia Sava; Creionel – revista Grădiniţei Step by Step. Moderator: Olimpia Sava.

Ora 12,30

Zia, regina Costobocilor (dacii liberi); Umbra lui Bogdan Vodă (1359-1367) - romane istorice de Ion Muscalu. Ed. Danaster, Iaşi Cele mai frumoase legende despre Ştefan cel Mare şi Sfânt, de Constantin Bostan. Fundaţia Culturală ”Gh. T. Kirileanu”, Piatra-Neamţ.

Ora 13,00

Mitropolitul Gurie – opera zidită în destinul Basarabiei, de Silvia Grossu. Ed. Epigraf. Prezintă: Cătălin Negoiţă, conf. dr., Universitatea Dunărea de Jos, Preşedinte A.R.I.P.; Igor Grosu, jurnalist, traducător. Moderator: Silvia Grossu şi Oleg Bujor.

Ora 13,30

Criss Music Canto Schol – recital de muzică uşoară. Coord. Valentin şi Cristina Vasopol, Teatrul Muzical „Nae Leonard”.

Ora 14,20

„Antiquis libris” - Cartea veche străină şi românească, hărţi şi gravuri referitoare la Galaţi şi spaţiul românesc (sec al XV – lea – prima jumătate a sec al XIX-lea) – vernisaj expoziţie. Invitaţi: reprezentanţi ai Muzeului de Istorie Galaţi, ai Bibliotecii V. A. Urechia, ai Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos. Moderator : Cezar Amariei.

Ora 15,00

Amor carmina 2016 Antologie de poezie românească publicată la revista URMUZ 2016. Coord. Florin Dochia. Prezintă: Florina Zaharia, Ionel Necula, Dorel Vidraşcu;

Uricar la Poarta Moldovei de Jos, vol 1, de Ionel Necula. Ed. Grapho Press, Tecuci. Moderator: Firiţă Carp, directorul editurii Detectiv Literar.

Ora 15,30

Olteni la Statuia Libertăţii, de Viorel Chiurtu. Brăila; Crima din Rugineni; Omenia şefului de post, de Gheorghe Marcu;

Emigranţii, de Costel Crângan. Ed. Axis Libri. Moderator: Zanfir Ilie.

Ora 16,00

Editura InfoRapArt Galaţi şi invitaţii săi. Din program: Prezentarea ofertei de carte – director Petre Rău; Revista Boem@, la aniversarea numărului 100.

Lansări de carte: Petre Rău - Matematicienii despre...lume - aforisme / Comisele iubiri - antologie de versuri; Toader Buhăescu – Marafeturi cu eresuri: epigrame; Cezarina Adamescu - Memorialistică şi alte cărţi Recital poetic - Denisa Lepădatu.

Ora 17,00

Recital muzical oferit de elevii Centrului Cultural Dunărea de Jos, clasa canto-muzică uşoară, prof. Adina Lazăr.

Ora 17,45

Vasilache şi Mărioara – spectacol realizat de Teatrul de Păpuşi Gulliver, Galaţi. Director Eduard Şişu Sala Budapesta, Hotel Danube Stars (Dunărea), etajul 2.

Ora 17,45

Moment Limes: Dante şi literatura europeană, de Theophil Spoerri; Ţara de sub picior, de Victor Cilincă; Adevărate sau imaginate, de întâmplat s-au întâmplat, de Elena Dumitrescu-Nentwig; Călăreţul de fum, de Radu Ciobanu; Simetrii şi discrepanţe, de Ştefan Borbely; Haiku@monoku/Haiku@poeme taoiste, de Jim Kacian; Mircea Petean sau ştiinţa poeziei, de Lazăr Popescu.

Anton Dumitriu – un proscris triumfător, Maria Cogălniceanu. Prezintă: Mircea Petean, directorul ed. Limes, Cluj-Napoca. Invitaţi: Zanfir Ilie şi Theodor Parapiru.

Ora 18,30

Editura Princeps Multimedia, Iaşi - lansări de carte: Trilogia EMINESCU - audiobook-uri, interpret actorul Dorel Vişan. prezintă Filomena Corbu Mersul pe apă (ediţie critică), de Aurelian Silvestru. Prezintă: Daniel Corbu şi Emilian Marcu

Januvia - Romanul ascezei (col. Cartea de proză), de Daniel Corbu. Prezintă Zanfir Ilie, Aurelian Silvestru, Teodor Parapiru.

Tărîmul inocenţilor - roman (col. Cartea de proză), de Emilian Marcu. Prezintă Mioara 8 Bahna, Daniel Corbu.

Dicţionarul limbii române (etimologii, înţelesuri, exemple, citate, arhaisme, neologisme, arhaisme), de August Scriban. Prezintă: Teodor Parapiru, Radu Moţoc, Daniel Corbu.

Scrieri în proză (romane, povestiri, memorialistică, teatru, jurnale, articole, cronici, corespondenţă, parodii în proză), de G. Topîrceanu. Prezintă: a. g. secară şi Daniel Corbu Moderator: Zanfir Ilie.

Ora 18,30

Superinteligenţa, de Nick Bostrom, trad. Doru Căstăian; Credinţă vs ştiinţă, de Jerry Coyne. Ed. Litera, Bucureşti. Prezintă: Doru Căstăian şi a.g. Secară.

Ora 19,00

Cultură, Educaţie, Distracţie – program artistic realizat de Casa de Cultură a Studenţilor. Participă trupele Bboysonly (break dance), Just Jerks (street dance), Keep the vibe alive (electrodance), De ce ficatul? (teatru), Let's folk (muzică folk).

Ora 19,45

Muzică folk - concert. Interpret: George Constantin, ex-voluntar al Bibliotecii, student, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi.

Sâmbătă, 17 iunie 2017

Ora 10,00

Concert de muzică populară cu Ansamblul de copii “Doiniţa Covurluiului”, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”.

Ora 10,30

Întâmplările detectivului curios, de Claudia Groza. Ed. Nomina, Piteşti; Poveştile micuţei Ra, de Elena Ştefan. Ed. Coresi, Bucureşti. Prezintă: Cătălina Coman şi Amira.

Ora 11,00

Elegii albastre: poeme în zbor, de Mihaela Gudană. Participă membrii cenaclului ”Calistrat Hogaş” Tecuci. Moderator: Tase Dănăilă.

Ora 11,45

”Modernum librorum”: Carte românească, ediţii princeps şi bibliofile, tipărite între a doua jumătate a sec al XIX-lea – sec XXI. Invitaţi: reprezentanţi ai Teatrului Dramatic ”Fani Tardini”, Universităţii ”Dunărea de Jos”, jurnalistul şi scriitorul Victor Cilincă. Moderator: Cezar Amariei.

Ora 12,00, la Punctul de înscriere şi informare

Atelier de creaţie - organizat de Clubul Interact, Galaţi în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia”. Participă elevii Şcolii Gimnaziale nr.16, Asociaţia Multifuncţională Filantropică „Sf. Spiridon”

Arta de a picta! Face painting - atelier de pictură prof. Bâzu Lenuţa Campania „O carte, o poveste, o bucurie” – colectă de carte organizată de Clubul Interact, Galaţi în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”.

Ora 12,15

Scriitori de ieri, de azi şi de mâine – concurs de creaţie literară: festivitatea de premiere şi recitalul laureaţilor. Prezintă: coordonator program, Letiţia Buruiană.

Ora 13,00

Seniori tulceni – revistă editată de Asociaţia Seniori în acţiune, Tulcea. Prezintă: Floarea Calenic Frontispicii – antologie literară a Colegiului Naţional ”N. Bălcescu”, Brăila. Prezintă: Luminiţa Dascălu.

Ora 13,30

Cine a golit Prutul de peşte: proză scurtă, de Katia Nanu; Testis, de Theodor Parapiru. Ed. Axis Libri. Prezintă: a.g. secară. Moderator: Zanfir Ilie.

Ora 14,00

Către iarnă, de Rodian Drăgoi; De lângă Escorial cu Râmnicul în gând: antologie, autor Vintilă Horia, coord. Mihaela Albu şi Dan Anghelescu;; Sarea muntelui de Rouă: convorbiri convenţionale cu poetul, prozatorul şi criticul literar Emilian Marcu, de Constantin Marafet; Zidiri (scriitorul Emilian Marcu şi cărţile lui), de Mioara Bahna. Ed. Rafet, Rm. Sărat. Moderator: Constantin Marafet.

Ora 14,45

Autopotret în oglinda concavă, de Costel Bunoaica; Iluminări, Arthur Rimbaud, trad. Liliana Ene. Ed. Detectiv Literar. Prezintă Mioara Bahna, F. M. Ciocea, Florin Dochia şi Ştefan Mitroi.

Ora 15,10

Editura Tracus Arte, Bucureşti: lansări de antologii. Invitat: Teodor Dună.

Ora 15,30

Scriitori brăileni la „Axis Libri” – recital şi prezentări de carte: Valentina Balaban: Taina săgetând rubin. Ed. PIM Sibiana Mirela Antoche: Viaţa în doi; Stropi de rouă, Ed. Lucas, Brăila Vergil Matei: Acasă, la Fănuş. Ed. Edmunt, Brăila Dumitru Matei: Uliţa morii, 273. Ed. Lucas Alexandru Ene: Drumul către amintire; Umor la foc automat, Ed. Lucas Nicolae Gugu: Poeme, Ed. Lucas Moderator: Vergil Matei.

Ora 16,15

Cifrul de sticlă, de S.E. Grove. Prezintă: Bogdan Toma, Unicart, Bucureşti.

Ora 16,30

Zodiac, de Anamaria Ionescu; Autor de unul singur: reţete pentru scrierea creativă, de Dănuţ Ungureanu; Tot timpul din lume, de Teodora Matei; Patimile doamnei ministru, de Bogdan Hrib. Ed. Tritonic, Bucureşti. Prezintă Bogdan Hrib, directorul editurii.

Ora 17,00

Dansuri greceşti cu Ansamblul Artistic de dansuri Olympos al Comunităţii Elene din Galaţi, preşedinte Rodoclia Zanfiropol.

Ora 18,00

Atelier de animaţie culturală susţinut de Ana Maria Sinescu în cadrul proiectului ”Aripi de poveste”, realizat de Biblioteca Judeţeană V.A. Urechia, cofinanţat de A.F.C.N.

Ora 18,30

Program artistic realizat de elevi de la Liceul de artă ”D. Cuclin”: pian, vioară, canto, muzică de cameră. Coordonator: prof drd. Diana Andreea Giurea.

Ora 19,10

Tentaţii; Amanţii 4, de Corina Ozon. Ed. Herg Benet, Bucureşti. Prezintă: Doru Căstăian.

Ora 19,30

Strigarea în pustie: versuri, de Vlad Vasiliu. Editura Sinteze. Prezintă: Violeta Ionescu şi a.g. secară. Invitat special: Săndel Spânu, cantautor folk.

Ora 20,00

Întâlnire cu dr. Emil Străinu. Prezentări de carte: Serviciul Secret de Informaţii al Romaniei. Din Memoriile lui Eugen Cristescu; Generalul rus (KGB-FSB) Dimitry Fonareff. Previziuni despre Viitorul Lumii şi al Romaniei; De la Revoluţia digitală la era digitală. Ed. Prestige, Bucureşti; Vederea PSI la distanţă.Ghid practic pentru dezvoltarea capacităţilor extrasenzoriale. Ed. Orpheu 2000, Bucureşti. Moderator: Aurel Stancu.