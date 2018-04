FOTO Porci gratis pentru fermieri. Primele 10 exemplare din rasa magaliţa au ajuns la un fermier din Dolj: „Au carnea ca somonul“

Adrian Leoveanu este primul fermier din judeţul Dolj care a primit 10 purcei din rasa mangaliţă, iar pentru fiecare exemplar va obţine 250 de lei de la statul român şi 75 de euro de la Bruxelles. „Mă ajută că economisesc nişte bani. Nu mai dau să îi cumpăr. Şi calitatea cârnii. E la început, nu toată lumea că o carne sănătoasă pe viitor e foarte bună. Au carnea ca somonul şi nu are colesterol şi este bine că păstrăm tradiţia. Mă bucur că cerea mea a fost eligibilă şi de acum înainte pot să dezvolt această afacere“, a spus fermierul din comuna Brădeşti.

Primii porci din rasa mangaliţa au ajuns în Dolj

Exemplare au puţin peste 20 de kilograme, dar când vor ajunge la greutatea de 130 de kilograme, jumătate din ei vor ajunge într-un abator, iar jumătate vor rămâne la proprietar. „Avem 400 de solicitări la porci. Dar, dar din păcate eligibile, oamenii au venit şi au depus cereri, mulţi când au aflat pentur că sunt nişte condiţii de îndeplinit, jumătate din aceşti porci vor fi predaţi, aici avem“, a precizat Adrian Popa, directorul din cadrul Direcţei Agricole Dolj.

În Dolj au fost depuse sute de cereri pentru a obţine purcei din rasa mangaliţa

Un kilogram de slănină ajunge la 30 de lei, toba se vinde cu 38 de lei kilogramul, iar ceafa afumată cu 78 lei kilogramul. În Piaţa Centrală din Craiova a fost deschis primul magazin care vinde carne de mangaliţă. Florin Ionescu este singurul crescător mare de porci de mangaliţă din zonă Olteniei, iar din punctul lui de vedere există o mare diferenţă de calitate între canea de mangaliţă şi marele alb. „Am văzut diferenţa de carne, am văzut calitatea cărnii, carnea fără colesterol, untura foarte bună şi atunci am hotărât să cresc. Am cumpărat de la Baia Mare patru scroafe şi am început să produc”, a declarat singurul producător mare de porci de mangaliţa din Dolj.

Fermierii care au vrut să intre în acest program au depus o cerere la Direcţia Agricolă, însă numai 10 la sută din solicitări au fost eligibile.

Fermierii susţin că programul este binevenit şi că astfel vor reuşi să îşi dezvolte o mică afacere