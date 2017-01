Codul portocaliu mută slujba de Bobotează de la Cazinoul din Constanţa. Ceremonia are loc în Portul Tomis

Marea slujbă de Bobotează are loc vineri, 6 ianuarie, la Constanţa, acolo unde ierarhul Tomisului şi preoţii ies la Marea Neagră pentru a sfinţi apele. Ceremonia religioasă are loc în acest an în Portul Tomis, pentru a fi mai ferită de codul portocaliu ce se anunţă în sud-estul ţării, confirmând tradiţia gerului Bobotezei. Meteorologii au anunţat că Dobrogea va fi lovită de viscol, cu vânt care va sufla în rafale cu o viteză ce va atinge 85 kilometri/oră.

Astfel că organizatorul Arhiepiscopia Tomisului şi autorităţile locale care participă la manifestare - cum ar fi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, Jandarmeria şi Poliţia au luat decizia să se renunţe la „scena“ din faţa Cazinoului Constanţa, unde slujba se desfăşura de câţiva ani, şi să se revină în micul port turistic dintre diguri. Aici va ieşi pe apă ambarcaţiunea în care se va afla ÎnaltPreaSfinţitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care va arunca în valuri cele trei cruci de Bobotează. Temerarii echipaţi în costume de scafandru vor sări după ele în apa aproape îngheţată înotând să le prindă primii, convinşi că vor avea parte de sănătate şi ocrotire de rele tot restul anului.

Ca în fiecare an, Arhiepiscopia Tomisului a pregătit sticluţe de plastic (PET-uri de 500 ml) ce au fost umplute cu agheasmă (agheasmă mare, cum se numeşte apa sfinţită de Bobotează). Într-o slujbă identică celei din ziua de Bobotează, apa a fost sfinţită în ajun, în butoaiele mari aşezate în faţa Catedralei arhiepiscopale Sfinţii Petru şi Pavel din Constanţa. Sticluţele etichetate de credincioşi în subsolul arhiepiscopiei au fost umplute apoi cu agheasmă, pentru a fi împărţite constănţenilor în ziua de Bobotează. Biserica va oferi 170.000 recipiente cu apa sfinţită.

Vineri, 6 ianuarie, slujba începe la ora 8.45, la Catedrala arhiepiscopală, unde ÎPS Teodosie va oficia Sfânta Liturghie. La ora 11 se va porni în tradiţionala procesiune de Bobotează spre Portul Tomis, deschisă de carele cu boi, împodobite cu ştergare şi colaci de pâine, în care se transportă butoaie uriaşe cu apă ce va fi sfinţită.

La ora 11.45, în Portul Tomis, ierarhul Tomisului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, va oficia slujba de Sfinţire Mare a apei. La sfârşitul acesteia, arhiepiscopul va arunca trei cruci în apele mării, ce simbolizează Arătarea Sfintei Treimi la apa Iordanului.

După premierea înotătorilor, Arhiepiscopia Tomisului va da semnalul împărţirii sticluţelor cu agheasmă ce au fost aşezate într-un cadru uriaş în formă de X amenajat pe faleză, simbolizând crucea Sfântului Apostol Andrei. Acestea vor fi distribuite de jandarmi, pentru a evita incidentele din busculada inerentă.

Dacă vremea va permite, carele cu boi vor pleca pe arterele Constanţei pentru a împărţi agheasăm oamenilor care n-au putut lua parte la marea slujbă de pe malul mării.

Agheasma se bea pe nemâncate în fiecare zi, până la 14 ianuarie, când este Odovania praznicului Bobotezei. Ea se mai poate bea în zile de post mai aspru sau la unele sărbători, cu binecuvântarea preotului duhovnic, după Spovedanie. Anafura se ia după agheasma mare. Credincioşii spun că agheasma îşi păstrează gustul curat vreme îndelungată, fiind ţinută la loc de cinste în casele lor.

