Cine va lua locul lui Ilie Năstase pe banca României la Fed Cup

Ilie Năstase a fost scos de pe teren sâmbătă, 22 aprilie, în prima zi a întâlnirii de la Fed Cup de la Constanţa, în care România joacă împotriva Marii Britanii. La a doua partidă, între Sorana Cîrstea şi Johanna Konta (numărul 1 al echipei Marii Britanii), în setul al doilea la scorul de 2-1 pentru Sorana.

Năstase a protestat vehement la adresa jucătoarei britanice care se arăta deranjată de gălăgia din public. Konta a plecat la vestiar în lacrimi şi după două avertismente primite de la arbitrul Andreas Egli de la Federaţia Internaţională de Tenis (ITF), Ilie Năstase a fost evacuat de pe teren, fiind escortat de gărzile de la Zip Escort şi de oamenii de ordine.

Federaţia Română de Tenis (FRT) a anunţat după câteva ore de la incident că Ilie Năstase, căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup by BNP Paribas a României, nu va mai face parte din echipă pentru întâlnirea cu Marea Britanie de la Mamaia, de la Tenis Club IDU. Decizia a fost luată de ITF.

„Ilie Năstase a fost scos de pe teren în timpul celui de-al doilea meci al întâlnirii de Fed Cup dintre România şi Marea Britanie de la Constanţa. Domnul Năstase a fost rugat să părăsească terenul de către arbitrul ITF Andreas Egli, pentru comportament nesportiv, după ce primise, deja, două avertismente oficiale. Domnul Năstase a fost, de asemena, scos din arenă pentru comportament neadecvat. Acreditarea i-a fost retrasă şi nu va mai avea niciun rol în această întâlnire. ITF investighează această problemă, precum şi comentariile făcute anterior de domnul Năstase în această săptămână“, a comunicat FRT.

După ce a vociferat în timpul conflictului cu Ilie Năstase, de partea acestuia, publicul a părăsit Arena Club Idu din Mamaia asistând astfel la o victorie (a Simonei Halep împotriva lui Heather Watson), la o înfrângere (a Soranei Cârstea) şi la eliminarea lui Ilie Năstase din competiţie. El va fi anchetat de ITF şi pentru comentariul făcut la conferinţa de presă a Simonei Halep, cu privire la copilul nenăscut al Serenei Williams. „Să vedem ce culoare va fi? Ciocolată cu lapte?“

Cei prezenţi la conferinţa de presă au explicat contextul în care a fost făcută această remarcă. „Nici nu s-a auzit exact ce a spus Ilie Năstase, el a vorbit către cineva din echipă, o ziaristă din presa britanică l-a auzit şi a postat asta pe Twitter ca pe o glumă de-a lui <Nasty>. Aşa a prins de veste şi BBC-ul, care a făcut tam-tam pe tema asta. Nu e vorba că ziariştii din România care erau în sala de conferinţe nu au reacţionat la comentariul lui Năstase“, au precizat martori ai incidentelor de la Fed Cup din Mamaia.

Poziţia Federaţiei Române de Tenis

Federaţia Română de Tenis a postat pe site-ul său o scurtă relatare a zilei întâi a competiţiei Fed Cup.

„Echipele de Fed Cup ale României şi Marii Britanii sunt la egalitate, 1-1, după prima zi a întâlnirii de Fed Cup de la Tenis Club IDU, din Mamaia, în play-off-ul Grupei Mondiale II. Primul punct al meciului a fost adus de Simona Halep, lidera echipei noastre, care a dispus cu 6-4, 6-1 de britanica Heather Watson. Egalitatea a fost restabilită de Johanna Konta, nr. 1 în echipa Marii Britanii, care a câştigat cu 6-2, 6-3 meciul cu Sorana Cîrstea, intrată pe teren în locul Irinei Begu, nerefăcută încă după o contractură musculară.

Duminică, de la ora 11, la Tenis Club IDU din Mamaia, vor avea loc următoarele trei meciuri din această întâlnire cu Marea Britanie, după următorul program: Simona Halep - Johanna Konta, Irina Camelia Begu - Heather Watson şi Sorana Cîrstea / Monica Niculescu - Laura Robson / Jocelyn Rae.

Sâmbătă, la conferinţa de presă de după meci, Simona Halep a declarat, printre altele: <Publicul a fost foarte frumos, a făcut gălăgie în sensul bun, cred că a fost şi fair-play din partea lor. M-am simţit bine şi le mulţumesc pentru că au venit. Am început greu pentru că sunt acasă după atâţia ani, am avut foarte mari emoţii însă m-am gândit că trebuie doar să alerg cât pot de repede, să dau drumul la picioare şi să dau drumul la braţe. În setul doi deja începusem să simt ritmul mai uşor. La început a fost un pic mai greu să ne adaptăm cu vântul, cred că de ambele părţi, ea pot să spun că a simţit mai bine la început şi a fost mai relaxată decât mine, am avut emoţii, dar după aceea am simţit ritmul, am început să joc fără emoţii şi s-a văzut un pic că pot să domin meciul. Însă a jucat bine şi poate face rezultate mari şi ea>.

În ceea ce o priveşte, evident afectată de întreruperea meciului ei cu Johanna Konta, la scorul de 2-6, 3-11, cu un break avans pentru ea, Sorana a spus, la conferinţa de presă: <Am început meciul un pic defensiv. De la început a preluat ea controlul din punct de vedere al tenisului, a fost peste mine, iar apoi setul doi am început bine, am făcut acel break, eram peste ea. A început să plângă şi a ieşit de pe teren. De când joc tenis, de 20 de ani, am fost tot în lumea asta şi m-au făcut în toate felurile, de la ţigancă, până la idioată şi nu vreau să folosesc cuvinte urâte, însă toate insultele de pe lume. Nu am început niciodată să plâng şi să plec de pe teren, am stat acolo şi am jucat până la final. Nu mi se pare corectă o asemenea decizie, eşti în Fed Cup trebuie să îţi asumi, nu eşti la Wimbledon. Nu m-au anunţat dacă trebuie să stau pe teren, dacă trebuie să ies, nu mi-au spus nimic. L-am întrebat pe arbitru cât stau, nu ştia. Ce fac, mă schimb, nu mă schimb, spune-mi şi mie. Noi nu mai contam, doar echipa Angliei conta, ori nu este corect. Pot să spun că a fost peste mine din punct de vedere al tenisului. Am fost peste tot în lumea asta, în ţări în care erau la gard şi se uitau la mine şi făceau aşa (n.r. - Sorana îşi trece degetul pe sub bărbie). Nu am început să plâng, nu am ieşit de pe teren. Mi se pare că nu mai suntem la grădiniţă>.

Din culisele incidentelor

Jurnaliştii britanici au dezvăluit motivul pentru care Ilie Năstase a fost evacuat din arenă. Căpitanul României le-a jignit ca la uşa cortului pe Johanna Konta şi pe Anne Keothavong: „Sunteţi două curve nenorocite“, le-a strigat Năstase, în două rânduri.

Ilie Năstase a părăsit Tenis Club Idu, unde are loc întâlnirea cu Marea Britanie. La iesire, el a avut un conflict cu jurnaliştii britanici care au scris despre afirmaţiile disciminatorii la adresa Serenei Williams. El a făcut-o „proastă" şi "urâtă" pe o ziaristă de la Press Association, care îl filma când părăsea nervos şi înconjurat de bodyguarzi arena.

Năstase a devenit agresiv în momentul în care a văzut că Eleanor Crooks de la Press Association îl filma. El a încercat să iasă dintre gărzile de corp şi să se îndrepte către ea. "De ce mă filmezi? De ce? Pentru că eşti urâtă", i-a strigat el.

„Asta este meseria mea de jurnalist, de aceea filmez“, a răspuns ziarista. În cele din urmă, Năstase a plecat fără alte incidente.

Crooks a declarat agenţiei News.ro că a mai avut un incident cu Năstase în cursul dimineţii de sâmbătă, în jurul orei 11.00, la centrul de presă. „A venit la mine şi mi-a spus: <De ce ai scris asta, eşti o proastă, eşti o proastă!> M-a întrebat de ce cred că afirmaţiile sale sunt rasiste. I-am explicat. M-a făcut proastă de mai multe ori“, a declarat Crooks.

Chiar dacă Sorana Cârstea a încercat să găsească justificări pentru modul nesportiv în care unii spectatori s-au comportat la Mamaia, Johanna Konta a oferit cea mai logică explicaţie.

„Nu mi se pare normal ca publicul să preia comportamentul căpitanului (n.r. - Ilie Năstase). Limbajul abuziv al publicului a fost o consecinţă. După ce promovezi un asemenea limbaj, le dă curaj şi celorlalţi să creadă că e OK. Totul a scăpat de sub control. Important e ceea se va întâmpla mâine pe teren. Dar aici, în acest sport, nu e locul potrivit pentru un comportament cu derapaje. Trebuie să fie o susţinere fair-play, nu una în care să aducă injurii“, a declarat Konta

Antrenoarea Anne Keothavong a fost şi mai dură la adresa lui Ilie Năstase, făcând referire la episodul de vineri, atunci când „Nasty“ s-a dat la ea, cerând numărul ei de cameră!

„Ieri, am fost pusă într-o situaţie extrem de delicată. Nu mă aşteptam să primesc asemenea cuvinte. Au fost jigniri. Nu aşa te comporţi cu o femeie. Dacă eraţi acolo, puteaţi observa că a fost o situaţie neplăcută. Cred că a fost ceva premeditat. Nici cu Belgia, la Bucureşti, la precedentul meci de Fed Cup, n-a fost OK (n.r. - Ilie Năstase), din câte am înţeles. Cred că îi e greu să controleze. Dar de acum nu cred că mai e cazul, nu cred că va mai fi în funcţie (n.r. - Năstase a fost suspendat de Federaţia Internaţională de Tenis)“, a afirmat britanica, potrivit gsp.ro.

Keothavong a vorbit şi despre publicul din România: „Ne aşteptam la un comportament naţionalist al românilor, dar nu la un limbaj colorat. Nu voi spune ceea ce ne-a spus Ilie. Nu e un limbaj potrivit pentru orice fiinţă umană. N-am venit pregătite pentru un abuz“.

„Vom face plângere oficială“ Potrivit Dolce Sport, Federaţia Engleză de Tenis a publicat un comunicat după incidentele de sâmbătă de la Mamaia. „Suntem profund şocaţi de comportamentul căpitanului României, Ilie Năstase, de ieri şi astăzi pe teren. Nu există loc în sport pentru un asemenea comportament, nu e acceptabil, pentru că valorile sportului trebuie să primeze întotdeauna. Arbitrul ITF, Federaţia Română de Tenis şi vicepreşedintele şi-au cerut scuze atât Johannei, dar şi căpitanului-nejucător, Anne Keothavong. Prioritatea noastră acum e situaţia Johannei şi a Annei, dar şi a întregii echipe, pentru a le oferi sprijinul de care au nevoie şi pentru a ne asigura că sunt cât mai bine pregătite pentru mâine. Îi mulţumim Simonei Halep pentru iniţiativa inspirată de a se adresa publicului în interesul bunului mers al jocului şi în spiritul acestei competiţii. Vom face o plângere oficială către ITF după această confruntare şi ne aşteptăm la o investigaţie serioasă legată de gesturile căpitanului României“, scrie în comunicat.

Ce spune Simona

Simona Halep este de părerere că afirmaţile lui Ilie Năstase despre Serena Williams sunt un pic nepotrivite, însă este convinsă că a fost o glumă.

„Am auzit ceva, nu prea ştiu exact ceea ce s-a întâmplat. Însă cu toţii îl ştim pe domnul Năstase, el glumeşte mereu şi cu noi la fel, cred că nu trebuie să ne supărăm pe el, aşa e felul lui şi aşa trăieşte el. Probabil că a fost un pic nepotrivit ceea ce a spus, însă din punctul meu de vedere a fost sută la sută glumă. Nu mi s-a părut jignitor, dar oamenii de acolo decid şi o să facă ceea ce trebuie să facă", a declarat Halep, întrebată de presa română pe acest subiect.

Întrebată de un jurnalist britanic dacă ea consideră că Năstase ar trebui să-i ceara iertare Serenei Williams după afirmaţiile făcute, Halep a răspuns: „Da, poate că da, dar sunt sigur că nu a vrut să spună ceva rău. El îi respectă pe toţi jucătorii. Da, poate că trebuie să-i spună ceva“.

Simona Halep îşi doreşte să aibă parte de o atmosferă frumoasă în meciurile de Fed Cup contra Marii Britanii, spunând că a mai jucat prima partidă în cadrul acestei competiţii şi speră ca publicul să susţină cu fair-play echipa României.

Simona Halep a declarat vineri, după tragerea la sorţi a meciurilor contra Marii Britanii, că faptul că va juca prima partidă nu reprezintă o problemă pentru că a mai fost în această situaţie.

„Am mai jucat (n.r. - prima) şi nu este nicio problemă. Sper doar să fiu bine şi să câştig meciul“, a afirmat Simona Halep. Ea a precizat că nu contează în ce oraş se joacă meciul, atâta timp cât partida este în România. Ea cere sprijinul publicului, pe care îl îndeamnă să aibă o atitudine fair-play. „Nu contează în ce oraş jucăm, din punctul meu de vedere. Dacă suntem în România publicul ne sprijină şi pe ajută foarte mult. Sper să fie fair-play în tribună şi să avem atmosferă frumoasă”, a afirmat jucătoarea numărul 1 din echipa României. Întrebată de un jurnalist dacă publicul va fi gălăgios, având în vedere că se joacă în oraşul ei natal, Simona Halep a răspuns râzând: „Sper că da“.

