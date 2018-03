Alexandra Stan, despre Spitalul Judeţean Constanţa: „Mizerie, dezinteres şi lipsă de respect faţă de pacienţi”

Alexandra Stan a decis să locuiască o perioadă în Statele Unite ale Americii. A revenit la Constanţa pentru a-şi vedea tatăl care este internat în Spitalul Judeţean, la Secţia Medicală 2. Artista a postat pe pagina de Facebook mai multe fotografii cu mizeria din salon şi de la grupul sanitar.



Alexandra îi acuză pe asistenţii medicali că nu schimbă un cearşaf dacă nu primesc bani în schimb. Iată mesajul postat de artistă în seara zilei de 6 martie:



„Îmi iubesc ţara şi mă mândresc peste tot în lume cu faptul că sunt româncă, dar nu pot să înţeleg de ce noi între noi nu putem să ne respectăm şi să ne oferim tot ce este mai bun!



Din septembrie m-am mutat în Los Angeles pentru o perioadă, dar pentru mine acasă înseamnă #Romania. Acum am venit în ţară din cauză că tatăl meu se afla în spital. Am fost să-l vizitez, să îi fiu alături şi am rămas şocată de condiţiile de la etajul 1, Secţia Medicală 2, din cadrul Spitalului Judeţean Constanţa.



Doamna doctor care are grijă de tatăl meu este deosebită şi corectă, însă asistentele nu au vrut nici măcar să stea de vorba cu mine când le-am atras atenţia că trebuie schimbata branula. Ca să nu mai spun că pentru schimbarea cearşafului trebuie sa le dai bani.



Mizerie, dezinteres şi lipsă de respect faţă de pacienţi. Asta am întâlnit astăzi. Eu cred, totuşi, că putem mai mult de atât.”

