Campanie umanitară pentru înfiinţarea unei noi linii de gardă la Peditel 1791, serviciul medical non-stop ce-i ajută pe părinţi

„Peditel 1791 a ajuns supra aglomerat, mai ceva ca în camera de garda. Şi pentru că noi vrem să-i ajutăm real, profesionist, prompt şi cu empatie şi blândeţe pe părinţi, vrem să aducem a doua linie de gardă concomitentă, că deja am depăşit lunar peste 4000 apeluri“, spune Cristina Grigore, directorul executiv al Fundaţiei Părinţi din România.

Iniţiativa lor, pentru care spun că nu se vor lăsa până o vor finanţa, este înscrisă, până pe 15 februarie, pe Bursa Binelui, unde se pot face donaţii prin card.

„Ni se recomandă să-l facem un serviciu contra cost. Pentru noi, Fundaţia Părinţi din România este şi va rămâne un serviciu comunitar, nediscriminatoriu, cu acces gratuit la sfatul medical - apelul este cu tarif normal - pentru orice părinte din România“, afirmă Cristina Grigore.

Oamenii care vor să dea o mână de ajutor Peditelului şi fundaţiei o pot face donând în contul IBAN: RO07INGB0000999902391059 ING BANK ; CUI: 26227075, precizând că este pentru Peditel 1791, Sfat Medical Pediatric prin telefon.

Ce spun părinţii. Mesaje păstrate de echipa Peditel

„Sunteţi minunat de amabili, calzi şi profesionişti! Am discutat cu un medic şi un om în acelaşi timp, am primit sfaturi bune, m-a liniştit şi am simţit o empatie reală. E mare lucru că există (şi funcţionează!) un astfel de serviciu, mulţumim! :)“

Nora Dobrescu

„Eu am apelat de mai multe ori la PEDITEL şi de fiecare dată am fost impresionată de calmul, răbdarea şi interesul sincer al medicului care mi-a răspuns. Tocmai am vorbit cu ei acum câteva minute pt că băiatul meu avea o criză de tuşe din care nu se putea opri, criză care a durat aproape o ora. Eram foarte speriată pentru că acum două luni, o astfel de criză de tuşe ne-a dus la spital cu saturaţie de oxigen 94%. Am făcut ce mi-a spus medicul care mi-a răspuns, iar băiatul deja doarme liniştit.

Mulţumesc din suflet că existaţi, PEDITEL! Aţi adunat în echipa voastră cei mai răbdători, empatici şi profesionişti pediatri. M-aţi ajutat deja enorm în mai multe momente de panică şi cu faţă şi cu băiatul meu. Pentru părinţii disperaţi că-şi văd copilul bolnav şi nu ştiu ce să-i facă, sunteţi că un balsam. La voi găsim nu doar sfat medical (pe care îl putem găsi şi la ambulanţă), ci omenie şi interes real pe care le găsim atât de rar în lume. Şi nu, dacă mă gândesc mai bine, îmi dau seama că degeaba zic că putem găsi sfaturi şi la ambulanţă. La ambulanţă , de fiecare dată când am cerut un sfat la "sfatul medicului", simţeam doar indiferenţă şi repezeală. De multe ori am închis tel după ce i-am sunat şi eram şi mai speriată decât înainte să iniţiez apelul. Sunteţi unici!“

Andreea Maria Voicu

„Sunt tată de 2 ani şi 2 luni. Sunt foarte mulţumit de acest ajutor şi mă bucur că există. În decursul acestor ani am sunat de mai multe ori la PEDITEL 1791 pentru urgenţe medii sau pentru sfaturi medicale. Am urmat tratamentele recomandate de medici, care au fost şi sunt profesionişti, experimentaţi. Sunt foarte răbdători. Ne-au îndrumat de multe ori. Acest proiect într-adevăr este unul real şi serveşte o cauza socială. Funcţionează pentru noi, părinţii. Şi sunt sigur că şi copiii noştri va vor mulţumi pentru acest ajutor. Pentru noi Peditel înseamnă siguranţă.Şi siguranţă această este disponibilă oricând şi oriunde există semnal gsm. Sperăm că acest proiect se va menţine şi că nu se va încheia în viitorul apropriat!Mulţumim celor care s-au implicat, se implică şi se vor implică în acest proiect! Mulţumim! Cu respect, Fam. Jeney, Cluj Napoca“

Cum se desfăşoară o conversaţie la Peditel

Peditel 1791 este un serviciu telefonic naţional unde părinţii primesc sfaturi medicale legat de problemele copiilor la orice oră din zi şi din noapte. La acest serviciu unic în România, inspirat după un model american, răspund 11 medici cu competenţe pediatrice.