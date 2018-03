O legendă a muzicii cubaneze susţine, în premieră naţională, un concert la Cluj

Juan de Marcos Gonzales FOTO: organizatorii Festivalului Jazz in The Park

Potrivit organizatorilor, 14 dintre cei mai buni muzicieni cubanezi ai tuturor timpurilor, membri ai grupului Juan de Marcos Afro-Cuban All Stars, concertează pe 21 iunie, în premieră naţională, la Cluj.

Biletele s-au pus în vânzare astăzi, 15 martie.

„Mereu am avut o fascinaţie pentru muzicienii cubanezi şi pentru modul lor de interpretare. E fantastic ce bucurie au în a cânta, motiv pentru care muzica lor e plină de energie pozitivă, foarte lirică, foarte uşor de ascultat şi de înţeles. Dacă muzica ar defini în totalitate un popor, Cuba cred că ar fi cea mai exotică ţară de pe Pământ. Totul a început de la Buena Vista Social Club, care a fost un fenomen mondial, în principal datorită acestei bucurii. Iar acum vom avea Cluj Afro Cuban All Stars, un proiect care continuă fenomenul Buena Vista şi care a făcut turul întregii lumi, dar nu a poposit la noi încă. Din punctul meu de vedere, acest concert este un must listen pentru toţi pasionaţii de muzică”, spune directorul festivalului Jazz in the Park, Alin Vaida.



Juan de Marcos Gonzales este considerat o legendă a muzicii cubaneze şi a devenit faimos în lume cu fenomenul muzical global reprezentat de Buena Vista Social Club.

„Ceea ce încerc să creez este o punte de legătură între muzica tradiţională cubaneză şi stilurile actuale. Combin ambele abordări astfel încât oamenii să descopere că muzica noastră, cubaneză, nu s-a oprit în timp, ci s-a dezvoltat”, afirmă liderul trupei, Juan de Marcos Gonzales, potrivit organizatorilor Jazz in The Park.

Bilete şi abonamente la Jazz in the Park 2018



Concertul Juan de Marcos Afro-Cuban All Stars de la Jazz in the Park deschide ediţia 2018 a Festivalului Jazz in The Park în 21 iunie, în prima zi de festival, la Opera Maghiară, de la ora 20.00. Biletele sunt disponibile în reţelele Bilete.ro şi Eventim cu 70, 110 şi 140 de lei.

Concertul Afro Cuban este primul anunţat dintr-o serie de şapte concerte pe bilete ce vor avea loc în acest an la Jazz in the Park. Următoarele şase concerte vor avea loc în curtea Muzeului de Artă şi vor fi anunţate în scurt timp. Anul trecut, la gala de deschidere a festivalului a concertat Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, într-un concert sold out.



Jazz in The Park 2018 înseamnă 11 zile, în perioada 21 iunie-1 iulie, 7 concerte pe bază de bilete sau abonamente organizate la Muzeul de Artă şi Opera Maghiară, concerte cu intrare liberă şi bilet neobligatoriu pe malul Someşului, în Parcul Central şi în stradă. Festivalul este organizat de compania Fapte, cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, susţinut de Primăria Cluj-Napoca şi firme private.

Mai puteţi citi:



Turneu naţional de muzică clasică în locuri neconvenţionale. Pianist: „Încerc să scot muzica din tiparele obişnuite“



Jazz in The Park, primul festival din România unde artişti faimoşi în lume concertează la groapa de gunoi a Clujului