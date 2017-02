Mesajul actorilor Teatrului Naţional din Cluj la finalul unui spectacol: „Suntem aşteptaţi în stradă. Murim pe scenă - înviem în stradă!”

Zecii de mii clujeni au ieşit săptămâna aceasta în stradă pentru a protesta faţă de Ordonanţele de modificare a Codurilor penale. Taseul manifestaţiilor trece aproape invariabil prin faţa clădirii Teatrului şi a Operei Naţionale. Joi seara, protestul a ajuns şi în sala de spectacole. La finalul piesei „Romeo şi Julieta”, actorul Ionuţ Caras a venit pe scenă cu o pancartă pe care scria ”SUNTEM AŞTEPTAŢI AFARĂ”. Pe pagina lui de Facebook, acesta a scris astăzi: „Eu iar mor diseară (am Zbor deasupra unui cuib de cuci - de data asta doar eu o mierlesc...) dar e de bine pentru că sala este plină ceea ce înseamnă că pe la 9 jumate aşa - Hop 9 sute în stradă! :) Murim pe scenă - înviem în stradă! Ne vedem afară. Am auzit că cică, din cauza unor aşa zise forţe oculte, au reapărut în atenţia publică 2 legume uitate: usturoiul la noi - pentru protecţie şi morcovul la ei - pentru : A. direcţie / B. corecţie / C. erecţie. Alegeţi voi”.

