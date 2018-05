Filmele care concurează pentru marele trofeu la TIFF 2018. Începe cel mai important festival de film din România

Festivitatea de deschidere a celei de-a 17-a ediţii a TIFF este programată de la ora 20.45, în Piaţa Unirii din Cluj. Premiera de gală va avea loc în prezenţa regizorului israelian Samuel Maoz. Filmul care deschide festivalul, „Foxtrot“, este o coproducţie israeliano-elveţiano-germană şi este structurat în trei părţi care invită la introspecţie, transformând un subiect foarte sensibil pe plan local într-o puternică metaforă universală despre război.

Jurnaliştii cotidianului Los Angeles Times l-au caracterizat ca pe un „studiu temerar despre durere şi ce-nseamnă să pierzi pe cineva apropiat”.



Controversata poveste inspirată de conflictul israeliano-palestinian a fost distinsă cu Marele Premiu al Juriului la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia şi a câştigat nu mai puţin de 8 trofee Ophir la „Oscarurile israeliene’’.

12 filme la competiţia oficială

Prezentate în premieră naţională pe marele ecran, cele 12 filme din Competiţia oficială a celei de-a 17-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film Transilvania iau pulsul noii generaţii de cineaşti din întreaga lume.

„Pariurile formale fac casă bună cu poveşti ambiţioase şi profund umane, tumultul politic atotprezent din lumea contemporană lasă loc dramelor personale intime – într-o selecţie echilibrată din care nu lipsesc abordările originale, propunerile radicale, conflictele pe muchie de cuţit, umorul negru şi emoţia pură’’, declara directorul artistic al TIFF, Mihai Chirilov.

La graniţa dintre ficţiune, documentar şi artă vizuală, „Nu mă atinge-mă” (Touch Me Not) este primul lungmetraj al regizoarei Adina Pintilie şi dublul câştigător al Ursului de Aur şi al Premiului pentru debut la Festivalul de la Berlin şi a stârnit deja nenumărate controverse în lumea filmului. Cel de-al doilea debut românesc din competiţia internaţională,Charleston în regia lui Andrei Creţulescu, a avut premiera mondială la Locarno şi este povestea dulce-amară a unui triunghi amoros neobişnuit. Capetele de afiş ale acestui cocktail pop condimentat cu umor negru, melancolie şi un soundtrack eclectic sunt Şerban Pavlu şi Radu Iacoban, iar director de imagine este Barbu Bălăşoiu (Sieranevada).

Acelaşi Bălăşoiu se regăseşte şi pe genericul filmului „Viaţa şi nimic altceva” (Life and Nothing More), distins cu Premiul FIPRESCI la San Sebastian. Cel de-al doilea lungmetraj al regizorului spaniol Antonio Mendez Esparza urmăreşte efortul unei familii monoparentale de culoare de a rămâne împreună, în ciuda realităţilor cotidiene ostile cu care se confruntă.

Ostil este şi mediul de lucru dintr-o comunitate izolată de muncitori danezi în care cei doi fraţi din „Iarna trădării” (Winter Brothers) sunt nevoiţi să se adapteze. Debutul regizorului islandez Hlynur Pálmason i-a adus actorului Elliott Crosset Hove, prezent anul trecut la TIFF, un binemeritat Premiu de interpretare masculină la Festivalul de film de la Locarno.

Experienţa ca profesor de literatură pentru elevi cu probleme comportamentale constituie sursa de inspiraţie primară a lui Matan Yair pentru debutul său în regie cu „Eşafodaj“ (Scaffolding), lansat în secţiunea ACID a Festivalului de la Cannes.







Yair are flerul şi curajul de a-l distribui în rolul principal al acestui film neconvenţional despre educaţie pe chiar unul dintre studenţii lui recalcitranţi, carismaticul Asher Lax. Răsturnările de situaţie din viaţa protagonistei din „Moştenitoarele” (The Heiresses) compun drama unei femei în vârstă, pusă în situaţia de a-şi pierde statutul material privilegiat. În timp ce partenera ei de viaţă îşi ispăşeşte pedeapsa în închisoare, Chela începe un nou capitol plin de provocări, în primul lungmetraj regizat de paraguayanul Marcelo Martinessi, distins cu Premiul FIPRESCI, Premiul Alfred Bauer şi un Urs de Argint pentru interpretare feminină (Ana Brun) la Berlin.

După succesul înregistrat cu „10,000 km“, premiat cu un Goya pentru debut în 2015, spaniolul Carlos Marques-Marcet revine în competiţia oficială de la TIFF cu „Ancora şi speranţa” (Anchor And Hope), o poveste de dragoste inedită care reconstruieşte, cu umor şi multă naturaleţe, ideea de familie, chestionând normele tradiţionale.

Tot un triunghi sentimental stă şi la baza primului film al kosovarei Blerta Zequiri, „Căsătoria“ (The Marriage), descris de Cineuropa ca fiind, „unul dintre cele mai impresionante debuturi ale anului’’.

Recompensat cu Premiul publicului la Sundance, „Vinovatul” (The Guilty) vorbeşte într-o manieră bulversantă despre cum cele mai bune intenţii se pot tranforma într-o formă de abuz. Debutantul danez Gustav Moller reuşeşte imposibilul, ţinîndu-te pe muchia scaunului cu un thriller minimalist filmat în timp real într-un interior unic, cu un personaj care vorbeşte nonstop la telefon.

Aceeaşi unitate de timp şi spaţiu se regăseşte şi în „Casa” (The Home), o dramă claustrofobică despre conflictul unei familii nevoite să respecte dorinţa rudei decedate de a-şi dona trupul neînsufleţit universităţii de medicină. Coregrafia alaiului de personaje şi tirul verbal încrucişat fac din debutul iranianului Asghar Yousefinejad o experienţă profund cinematică.

Dispariţia neaşteptată a unui membru al familiei dă tonul unui şir de evenimente nefericite şi răbufniri violente şi în „Izbiţi de soartă” (Scythe Hitting Stone), debut-dinamită al rusoaicei Anna Kruglova. Deopotrivă cinic şi comic, „Mila” (Pity) imaginează o lume a oamenilor care nu pot fi fericiţi decât în situaţii nefericite. Recent lansată la Sundance şi demnă de bizareriile Noului Val Grecesc, comedia neagră regizată de Babis Makridis spune povestea unui bărbat dependent de compasiunea altora.

Invitaţi speciali de calibru

În acest an, celebra actriţă franceză Fanny Ardant (foto, jos) este personalitatea lumii cinematografice care va acorda Trofeul Transilvania.





„Avem bucuria şi onoarea de a avea la TIFF o invitată specială, un nume mare al cinematografului mondial, o divă absolută, actriţa franceză Fanny Ardant, care a lucrat, printre alţii cu regizorul Francois Truffaut. Ea şi regizează, am avut bucuria să îi co-produc un film „Cenuşă şi sânge”. A acceptat să vină la TIFF pentru un portret în care vom avea şi filme în care dânsa joacă şi filme pe care le-a regizat”, a anunţat Tudor Giurgiu.

Fanny Ardant va sosi la Cluj cel mai probabil în data de 31 mai şi va participa la toate cele patru proiecţii prezentate în onoarea sa, precum şi la gala de final a festivalului. Celebra actriţă a colaborat de-a lungul vieţii cu regizori renumiţi precum Costa Gavras, Michelangelo Antonioni, Sydney Pollack sau Franco Zeffirelli şi a jucat alături de mari actori precum Gérard Depardieu, Danielle Darreux, Harrison Ford Cate Blanchett sau Penelope Cruz.

Tot la capitolul invitaţi speciali se numără Anna Széles şi Dan Nuţu, care vor fi distinşi cu Premiul pentru întreaga carieră, respectiv Premiul de excelenţă.

227 de filme din 51 de ţări

Organizatorii TIFF 2018 le propun un adevărat maraton cinefililor. Astfel, timp de 10 zile, până pe 3 iunie, la Cluj vor rula nu mai puţin de 227 de filme din 51 de ţări dintre care 178 de lungmetraje. În plus, în acest an TIFF 2018 va sărbători două centenare. Este vorba despre Centenarul Marii Uniri şi despre împlinirea a 100 de ani de la naşterea celebrului regizor suedez Ingmar Bergman.

Nu vor lipsi din meniu nici concertele sau expoziţiile de artă, astfel că cea de-a 17-a ediţie a TIFF se anunţă de pe acum un succes.