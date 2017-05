Cum să faci facultatea în două săptămâni. Programul care le arată liceenilor viaţa de student

Tineri de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) le vor arăta, în vară, liceenilor ce înseamnă să fii student în cadrul unui program gândit special pentru cei pasionaţi de calculatoare, mecanică, electronică şi alte discipli-ne tehnice. Iniţiativa se numeşte Engineering Summer University 2017 şi a ajuns la a patra ediţie, fiind un model preluat de la camarazii lor de la UBB şi adaptat nevoilor viitorilor boboci de la UTCN.

Vreme de două săptămâni, liceeni de clasa a XI-a din toate colţurile ţării, înscrişi în program, vor afla cum e să stea în cămin, să se gospodărească singuri, să se descurce într-un oraş străin ca să ajungă la cursuri şi laboratoare, dar şi cum să-şi facă propri-ul orar ca să aibă timp pentru ei şi pentru distracţie. În ultimele zile vor trăi stresul sesiunii şi vor da examen din ce au învăţat în scurta lor experienţă, vor absolvi şi îşi vor da seama dacă ceea ce îşi doresc li se şi potriveşte. Concluziile le vor aparţine.

„De la nopţi nedormite la dimineţi cu prea multe cafele, de la sesiuni aglomerate la seri tumultoase. Cursuri, laboratoare, foi, pixuri, sticle goale, şi totuşi, cum e să fii student? Eşti în clasa a XI a şi vrei să te convingi singur? Înscrie-te urgent pe http://esu.osut.org/ , până la 1 iunie, şi trăieşte cu adevărat, timp de două săptămâni, viaţa «autentică» a unui politehnist, pentru că Universitatea Tehnică Cluj-Napoca organizează şi vara aceasta cel mai ambiţios proiect estival: Engineering Summer University 2017!“, aşa sună îndemnul voluntarilor din acest proiect al Organizaţiei Studenţilor din UTCN (OSUT).

De ce un astfel de proiect

Coordonatorul din acest an al Universităţii de vară a UTCN, Raul Adelin Porojan (foto mai jos, credit foto: OSUT), e student în anul al II-lea la Automatizări. Are 21 de ani, originar din Reghin şi pasionat de calculatoare şi antreprenoriat. Ne spune că ideea acestei şcoli de vară pentru liceeni e inspirată de la camarazii de la UBB.

„Nu am fost în programul ăsta. Mi-a părut rău. Am aflat de el doar când am ajuns în Cluj”, povesteşte studentul. În liceu cocheta cu partea de automatică pe care o studiază acum. Îşi aminteşte că primele zile ca boboc nu au fost uşoare. „Te vezi singur în Cluj. Eu stau în cămin şi e puţin diferit. Aici trebuie să te gândeşti că trebuie să mănânci, să mergi la cursuri, se poate mai ieşi în oraş, să vezi cât timp aloci proiectelor sau temelor ce le ai de făcut. Mi-a fost puţin destul de greu”, mărturiseşte Raul despre perioada lui de acomodare ca student.

S-a înscris în organizaţia studenţilor ca să se dezvolte personal şi să ajute.

Se aşteaptă ca în vară, între 17 şi 30 iulie, să aibă vreo 220 de liceeni de a XI-a la Universitatea de vară. Mult mai mulţi decât anul trecut. Ce va fi diferit? „Noi avem o temă anul ăsta: tema piraţilor. Vor fi împărţiţi pe corăbii. Le vor fi prezentate toate facultăţile, să ştie ce au la fiecare facultate. Ei au 3 opţiuni şi îşi aleg 3 dintre facultăţile care le plac şi noi îi selectăm”, explică Raul.

Că IT-ul e pe val se vede şi din numărul mare de tineri ce aleg ca primă opţiune Automatica şi Calculatoarele. „Pe noi ne pun în dificultate. Sunt prea mulţi şi trebuie să-i triem puţin”, adaugă Raul. Ştie din anii trecuţi că experienţa celor două săptămâni lasă amintiri plăcute liceenilor, le confirmă sau nu că li se potriveşte ceea ce le place. Unii dintre ei revin în anul următor ca să se înscrie la facultate, dar şi să participe ca voluntari în proiect.

Viaţa de student în doar două săptămâni

Prima zi din studenţie începe cu drumul spre Cluj şi cu cazarea în cămin. Duminică îi aşteaptă să vină cu trenul, cu autobuzul, cu maşina, apoi îi cazează în căminele UTCN-ului din Observator, le dau legitimaţii de student. Îi lasă să se acomodeze. Luni îi împart pe facultăţi, se întâlnesc cu profesori de la UTCN, chiar şi prodecani, care le prezintă facultăţile şi le spun ce avantaje ar putea avea dacă aleg această universitate şi cu ce i-ar ajuta în viaţă. Tot luni se vor organiza jocuri de integrare şi socializare şi pe baza temei din acest an a şcolii de vară – piraţii; nu degeaba liceenii vor fi împărţiţi pe facultăţi-„corăbii“.

De marţi încep cursurile şi laboratoarele. Zilnic au multe activităţi, de dimineaţa până seara. Dintre ele nu lipsesc vizite la obiective turistice din Cluj, ieşiri în cluburi, ateliere de vorbit în public, organizarea timpului, dar şi de formare şi de personalitate.

„Când eşti acolo parcă altfel te integrezi. Şi noi încercăm să-i integrăm cu tot felul de activităţi. Îi ducem să cunoască Clujul cât mai bine“, zice Raul.

Studenţii din proiect aleg profesorii din proiect, merg la cursuri şi îi ghidează ca pe nişte fraţi mai mici. La sfârşitul celor două săptămâni dau un examen din ce au învăţat în acele zile. „Încercăm să fie cât de cât serios“, adaugă Raul.

O altă noutate a Universităţii de vară a UTCN din acest an o constituie proiectele personalizate pe fiecare facultate alături de activităţi practice.

Şi ca să distrugă miturile, voluntarii vor să le arate că a fi student la UTCN nu e doar tocit şi stres, ci şi distracţie:

„Şi pentru că noi, viitorii ingineri, nu vedem doar calculatoare şi cifre cu prea multe zecimale, să amintim puţin şi de abilităţile noastre aproape ireale de a ne distra, abilităţi pe care vom încerca pe cât posibil să vi le însuşim şi vouă. Astfel, veţi avea de trecut prin maratonul de foc al distracţiei: seri de socializare, board games, party-uri tematice în diverse locaţii, bătăi cu apă, bowling, biliard, treasure hunt-uri, olimpiade trăznite şi atât de multe altele încât trebuie neapărat să le încercaţi pe pielea voastră la ESU, pentru că toate fac parte din experienţa studenţească“. Pasajul face parte din îndemnul scris al voluntarilor Universităţii Tehnice.

„Vrem să-i învăţăm Clujul“



Reacţiile participanţilor din anii trecuţi au fost foarte bine. S-au arătat încântaţi de activităţi, însă ce nu le-a plăcut unora a fost programul încărcat.

„Poate un pic ar trebui să eliminăm câteva dintre activităţi. Noi încercăm să facă cât mai multe, dar foarte mulţi ni s-au plâns că programul e foarte încărcat. Şi asta am vrem să îmbunătăţim“, afirmă Raul Porojan.

Ca să treacă mai uşor peste hopurile primelor zile de studenţie, voluntarii au obţinut ca liceenii să aibă acces gratuit la transportul în comun ca să cunoască oraşul.

În anii trecuţi, tinerii au venit din toate colţurile ţării, din Bacău, chiar şi din Cluj, din Alba, Galaţi, Bucureşti, Gorj. „Cam din toată ţara“, subliniază Raul.

Ce-i motivează pe liceeni să se înscrie

Câteva zeci de elevi s-au înscris deja în proiect. Bianca Avram din Blaj (foto mai jos, credot foto: arhivă personală) e unul dintre curioşi. Are 17 ani şi e în clasa a XI-a la profilul de Matematică-Informatică al Colegiului Naţional „Inochenţie Micu Clain“ din Blaj. Ne spune că a aflat iniţial de şcoala de vara de la UBB, după care un coleg de clasă i-a zis de Universitatea de Vară de la UTCN. Mai mulţi colegi din clasa ei s-au înscris în proiectul celor de la UTCN.

„M-am înscris fiindcă doresc să merg la UT din Cluj. Eu sunt la liceu de profil mate-info şi în domeniul ăsta vreau să-mi construiesc cariera“, zice ea. Ca să fie sigură că nu alege greşit, tânăra s-a uitat peste after movie-ul făcut la ediţia din 2016 a universităţii de vară de la UTCN şi peste toate comentariile celor care au participat.

O atrage latura practică la calculatoare şi speră ca experienţa din vară să o ajute în cariera pe care şi-o doreşte.

Un alt licean care s-a înscris e Ovidiu Pescăruş (foto mai jos, credit foto: Laurenţiu Paul Husar).

Are 17 ani şi ştie ce vrea: „Ce aşteptări am eu de la program? Să mă duc acolo şi alea două săptămâni să mă ambiţioneze extraordinar de tare încât să studiez mult mai mult ca să intru la facultate“.

Prietenii şi experienţa tatălui său – care a terminat tot la UTCN – l-au convins să nu aleagă Informatica de la UBB şi alte politehnici din ţară. Tânărul e din Reghin şi studiază la un profil de Matematică-Informatică, intens Engleză.

Ce zic psihologii: „Decizia de carieră va fi cu siguranţă una mai informată“

„Ideea Universităţilor de Vară pentru elevi este una excelentă. Prin faptul că elevii petrec câteva zile în rolul de student, aceştia pot să înţeleagă ceea ce presupune adaptarea la un nou oraş, la oameni noi, la cerinţe noi etc. De asemenea, pot vedea dacă specializarea pe care îşi doresc să o urmeze la facultate se potriveşte cu aşteptările, interesele şi aspiraţiile lor“, spune, pentru „Adevărul“, psihologul Daniela Dumulescu. Aceasta are specializări în Psihologia Educaţiei, a dezvoltării carierei şi interesul pentru programele de dezvoltare a competenţelor socio-emoţionale.

Specialistul consideră ca alegerea unei Universităţi de Vară e o experienţă binevenită:

„În plus, contactul direct cu mediul uni-versitar le oferă un anumit confort psihologic pentru momentul în care se vor confrunta cu alegerea facultăţii. Decizia de carieră va fi cu siguranţă una mai informată. În plus, anxietatea relaţionată cu schimbarea oraşului, al mediului, va fi mai scăzută pentru aceştia, deoarece au deja o experienţă relevantă pentru viaţa de student“.





