Cum a construit o tânără o afacere profitabilă pe net. Povestea româncei care vinde trolere şi ghiozdane de zeci de mii de euro

„Sunt economist. Aşa scrie pe diploma primită de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor - pe scurt FSEGA - a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Mi-a plăcut să învăţ, dar mai mult mi-a plăcut să pun în practică, aşa că m-am angajat în anul doi de facultate. M-am făcut ceea ce părinţii pronunţă cu mândrie „bancher”. Bancpost a fost familia în care am crescut profesional şi personal timp de cinci ani. Deşi eram apreciată şi aveam rezultate foarte bune acolo, sângele de Berbec, sau cel mai probabil rutina, bat-o vina, m-a îndemnat la o schimbare, o provocare, ceva care să mă facă să trec la următorul nivel. Şi am găsit acest „ceva” la Otp Bank, unde am rămas trei ani”, îşi începe povestea Ioana Toncean (31 de ani).

Când a luat decizia de a deveni antreprenoare

Decizia de a porni de la zero o afacere a luat-o în timpul concediului de maternitate. A fost susţinută şi de soţul ei, Răzvan, care este business analist la o firmă de IT din Cluj. Şi astfel a început o nouă etapă în viaţa celor doi soţi.

„Deşi gândul antreprenoriatului mă bântuia de mulţi ani, nu avusesem niciodată curajul să fac pasul, să mă arunc în gol. Cred că maternitatea mi-a dat… ce îmi trebuia, „what it takes”, vorba americanului, maturitatea şi motivaţia necesară să fac marea schimbare. Cu cât treceau lunile din concediul de maternitate şi se apropia momentul întoarcerii la serviciu, cu atât dorinţa de a începe ceva pe cont propriu era mai mare. Visam la o activitate care să-mi permită să petrec timp şi cu fetiţă mea, dar să mă potenţeze şi financiar, să pot să aduc şi eu în continuare sprijinul acesta în casă. Ideea a venit dintr-o îmbinare simplă, matematică a unei dorinţe, cu o certitudine: dragostea pentru copii. Tot acest business este creat din dragoste pentru fetiţa mea, Iovana şi pentru alţi copii ca ea”, îşi aminteşte fosta bancheră.

Aşa a luat naştere yanna.shop, după o perioada plină de frământări, timp în care cei doi soţi s-au gândit la nenumărate alternative şi la diverse afaceri. Rând pe rând s-au gândit să deschidă un restaurant, o firmă de consultanţă sau chiar un after school, însă au renunţat la aceste idei.

„Ştiţi ce se întâmplă în creier în momentul în care îţi pui această întrebare: „Ce vrei să te faci… când te faci proprietar de business”? E isterie, de-a dreptul! Neuronii încep să devină intimidaţi de hormoni (din ăia ai fericirii, entuziasmului şi infatuării) şi iese un fel de „clash of the titans”. Da, am avut diverse idei de afaceri, de la restaurant, la firma de consultanţă financiară, şi chiar un after school, dar până la urmă neuronii şi hormonii au făcut pace şi am făcut, cred, cea mai inspirată alegere. Iubesc ceea ce fac în prezent! Şi cred că asta se vede în calitatea servicilor pe care le oferim la şi prin Yanna”, susţine Ioana.

Firma a devenit imediat profitabilă

Yanna şi-a început activitatea în 2017, în urma unei investiţii iniţiale de 25.000 de euro, iar succesul nu s-a lăsat deloc aşteptat. Încă din prima lună, cei doi tineri au vândut produse în valoare chiar de 25.000 de euro, deşi iniţial au avut în ofertă doar şapte produse. Iar lucrurile au evoluat în continuare peste aşteptările lor.

„Suma pe care am investit-o iniţial a fost de aproximativ 25.000 Euro. Mulţi dintre aceşti bani au mers în stocuri de marfă, iar, având în vedere că am avut un start bun şi produsele noastre au fost foarte bine primite de clienţi, am reuşit să ajungem imediat la punctul de break-even, să ne susţinem din vânzări încă după prima lună de activitate”, spune Ioana Toncean.

„Ce faine zucării”

Cei doi comercializează pe site trolere, ghiozdane 3D, sticle de apa din tritan pentru scoala sau grădiniţă, table educaţionale magnetice, jucării educative şi cărţi. Produsele importate şi distribuite pe yanna.shop pot fi găsite acum şi pe unele dintre cele mai mari site-uri din ţară cu produse pentru copii.

Pe lângă satisfacţia firească dată de succesul afacerii, Ioana susţine că are parte şi de un alt motiv de încântare: „Sunt mulţi copii care îmi spun că avem cele mai „faine zucarii”, sau că ei sunt cei mai „smecheli” din grupă fiindcă au ghiozdan din ăla cu personaje adevărate. Tocmai mi-a povestit o mămică de la grădiniţa unde merge fetiţa mea că m-a văzut băieţelul ei când veneam să o iau pe Iovana şi că i-a spus „uite, mami, pe doamna care aduce vacanţe”. El m-a asociat cu trolerul primit cadou de Crăciun, cu care pleacă mereu în vacanţă. Aceste momente sunt cele mai mari satisfacţii ale mele!”

Deocamdată, yanna.shop va rămâne o afacere exclusiv pe online, însă proprietarii nu exclud şi o altfel de dezvoltare, pe termen mediu.

„Ne-am gândit la asta de multe ori să deschidem şi un magazin, pentru că sunt încă destui clienţi care ne sună şi ne întreabă unde ne găsesc...fizic. Anul acesta cu siguranţă nu se va întâmpla, pentru că avem multe proiecte în derulare, dar, cine ştie, poate la anul”, adaugă Ioana, pentru care desele schimbări legislative nu au reprezentat o problemă, cel puţin până acum.

Nu i-au afectat desele schimbări legislative

„Înainte de a deschide afacerea, am auzit de la persoane cu experienţă în zona business-ului că birocraţia te împiedică să prosperi. Din fericire, am rămas la acel stadiu, de auzit, că de experimentat pe pielea proprie nu am făcut-o, cel puţin până acum. Poate şi fiindcă suntem încă la început, poate pentru că suntem o afacere exclusiv online, cu angajaţi puţini şi „de-ai casei”, fără obligaţiile care derivă din existenţa unui spaţiu comercial”, a mărturisit Ioana Toncean.

Însă yanna.shop reprezintă mai mult decât o afacere pentru proprietari. Aceştia au în plan diversificarea gamei de produse, creşterea portofoliul de clienţi persoane juridice şi îşi doresc să fie prezenţi la cât mai multe evenimente publice, astfel încât lumea să-i cunoască şi mai bine. Altfel, firma celor doi tineri se implică şi în activităţi caritabile.

„Am avut, spre exemplu, onoarea de a fi prezenţi, la Balul Lions Cluj 2018, am oferit premii la tombolă caritabilă, şi ne dorim că implicarea noastră în astfel de cauze să nu se oprească aici”, a încheiat Ioana.