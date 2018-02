Cele 83 de probleme ale oamenilor care trăiesc în cea mai populată comună din România: „Trei ore dus-întors în trafic, pe o distanţă de 8 kilometri“

„Este un demers civic prin care dorim să tragem un semnal de alarmă cu privire la starea de fapt, deosebit de precară din localitate”, explică iniţiatorii demersului. Daniel Meze, membru al Asociaţiei „Trăiesc în Floreşti”, a trimis un chestionar pe grupurile de Facebook ale locuitorilor. Au răspuns 200 de persoane care au formulat 83 de probleme.



„Am mers să dăm acest manifest în şedinţa de Consiliu Local domnului primar şi consilierilor locali. Am făcut în locul dânsului 200 de audienţe. Poate că atitudinea mea, eu fiind mai coleric, n-a fost cea mai potrivită şi domnul primar a receptat demersul ca fiind nepotrivit. Ne-a spus că el n-are nevoie de acest manifest, l-a luat şi l-a aruncat pe masă. Noi nu vrem să avem un război cu domnul Şulea. Noi vrem să ni se rezolve aceste probleme”, a susţinut Meze în conferinţa de presă care a avut loc la final de săptămână.

Comuna Floreşti este cea mai mare din ţară din punct de vedere al populaţiei, având circa 40.000 de locuitori. Majoritatea dintre ei lucrează la Cluj-Napoca, dar s-au mutat aici datorită preţului avantajos al locuinţelor.





Viaţa la Floreşti

Iulia Ungureanu, o altă susţinătoare a demersului, a vorbit despre condiţiile în care trăiesc floreştenii:

„Foarte mulţi se trezesc la 5-6 dimineaţa, îşi trezesc copiii pentru a ajunge la 8 dimineaţa la şcoală sau la grădiniţă. Nu avem creşe sau grădiniţe de stat, le poţi număra pe 2-3 degete. Foarte mulţi floreşteni nu-şi permit creşele şi grădiniţele private. Avem şcoli insuficiente. Nu avem un liceu. Locurile de muncă sunt, majoritatea, la Cluj. Timpul petrecut în trafic în zile mai aglomerate este de 3 ore dus- întors. Nu cred că e normal. Sunt 8 kilometri de la Primăria Floreşti la kilometrul zero al Clujului”. Iulia a susţinut „nu vreau să arăt cu degetul şi să spun că X sau Y este vinovat. Ceea ce am făcut noi este un semnal de alarmă către autorităţile publice judeţene, Consiliul Judeţean, Prefectura”.

Proiect sprijinit de Asociaţia „Trăiesc în Floreşti”

Manifestul este sprijinit de Asociaţia „Trăiesc în Floreşti”, al cărui vicepreşedinte Alin Vlaşin a declarat:

„Obiectivul principal al Asociaţiei este creşterea calităţii vieţii în Floreşti. Susţinem manifestul deoarece credem că e foarte important să scoatem la iveală toate problemele şi nevoile omului de rând. E foarte important să ne facem auziţi în media. Sperăm că aceste probleme vor ajunge pe masa domnului primar şi a domnilor consilieri spre rezolvare. Le cerem domnilor consilieri şi domnului primar să ia în considerare acest manifest şi să rezolve cât mai multe probleme pentru că toţi ne dorim să trăim într-o comună modernă, nu să petrecem ore întregi trafic, să ne murdărim cu noroi de pe stradă, să nu avem trotuare”.

Tronsonul DN1 dintre Cluj-Napoca şi Floreşti e cea mai aglomerată şosea din ţară

Un studiu realizat de Universitatea Tehnică din Cluj a demonstrat că tronsonul din DN 1 dintre cele două localităţi este cel mai aglomerat din ţară. Media pentru zilele lucrătoare este de 58.660, iar recordul a fost stabilit în data de 13 noiembrie 2015, atunci când au fost înregistrate nu mai puţin de 74.258 de maşini.





Ca termen de comparaţie, a doua cea mai aglomerată şosea din ţară este un alt tronson al DN1, la intrarea în Bucureşti dinspre Otopeni, cu o medie pentru zilele lucrătoare de 54.135 de automobile.

Recţia primarului

Contactat de Adevărul primarul Horea Şulea a susţinut că persoanele care au realizat manifestul sunt nereprezentative pentru Floreşti, fiind implicate politic în PMP şi USR. El mai spune că ideile din manifest sunt cuprinse în programul său de guvernare pe 2018.





„Aceşti indivizi au fost desconspiraţi de mine ultima şedinţă a Consiliului Local când mi-au adus acea hârtiuţă, acele fiţuicuţe, care de fapt sunt idei prinse în programul meu de buget pe 2018 fără excepţie. I-am întrebat pe cine reprezintă şi mi-au spus că <<societatea civilă>>> neştiind că eu i-am recunoscut ca făcând parte din PMP şi USR. Aşa ştiu unii să facă politică”, a precizat Şulea.





El a mai spus că „n-am citit manifestul, dar tot ce e acolo e prins şi în programul meu de guvernare pentru 2018. Aceşti oameni spun că în Floreşti nu s-a făcut nimica, dar dacă cineva ne-ar provoca să intrăm într-o maşină legaţi la ochi şi ne-ar lăsa în comună, cel care va ajunge la primărie după mine va ajunge după 3 ore. Habar n-au nici de harta Floreştiului, ce să mai povestim de problemele reale”.

Daniel Meze, cel care a fost iniţiatorul manifestului, a fost preşedinte la Partidul Mişcarea Populară (PMP) şi secretar general PMP Bihor, conform paginii lui de Facebook.





Primar trimis în judecată pentru abuz în serviciu





Primarul comunei Floreşti, Horia Şulea, a fost trimis în judecată pe 26 ianuarie pentru săvârşirea a trei infracţiuni de abuz în serviciu. Procurorii Parchetului de la Judecătoria Cluj-Napoca susţin că prejudiciul cauzat bugetului local este de 270.000 de lei. Alături de acesta mai sunt trimişi în judecată fostul primar - Ioachim Vancea şi directorul tehnic al Primăriei Floreşti - Zanc Florin Dumitru.

Şulea este acuzat că în calitate de primar şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu referitoare la atribuirea şi plata serviciilor de deszăpezire şi de salubrizare ale localităţii Floreşti, prin efectuarea unor plăţi nelegale. Aceste plăţi nelegale au fost efectuate în intervalul decembrie 2012- decembrie 2013.

Lista celor 83 de probleme

1. Valea Sânaslăului de pe strada Eroilor este plină de mizerii. Pârâul ar trebui intubat şi create locuri de parcare şi spaţii verzi deasupra lui.

2. ‎Nu se face curăţenie şi spălare stradală, străzile sunt pline de praf şi mizerie pe care o ducem în casele noastre.

3. ‎Proprietarii de terenuri neutilizate ar trebui amendaţi dacă nu îşi curăţă terenul de gunoaie, buruieni şi dacă nu distrug ambrozia. Poliţia locală trebuie să-şi facă datoria.

4. Transformarea drumului agricol care face legătura cu Clujul într-un drum practicabil şi pe timp de iarnă, transformarea lui în drum rutier şi identificarea unei soluţii împreună cu Primăria Cluj-Napoca pentru descărcarea traficului fără ambuteaje în cartierul Grigorescu.

5. Realizarea centurii de sud a Floreştiului şi identificarea unei soluţii împreună cu Primăria Cluj-Napoca pentru descărcarea traficului fără ambuteaje în cartierul Mănăştur.

6. ‎Proprietarii de câini ar trebui amendaţi când nu adună fecalele lăsate de câine. Poliţia locală trebuie să-şi facă datoria.

7. ‎Deratizarea nu se face în multe proprietăţi private deoarece fie nu toţi proprietarii participă sau sunt de acord, fie nu dau toţi bani. În plus, degeaba se deratizează un bloc, şoarecii şi şobolanii merg la blocul de lângă, iar apoi când fac şi cei din blocul de lângă, vin înapoi. E un cerc vicios. Deratizarea completă a localităţii ar trebui preluată de primărie şi făcută deodată, peste tot, în toată comuna. Să plătim serviciul de deratizare la primărie, ca salubrizarea.

8. ‎Trebuie găsită o metodă încât tot traficul din zona de sud să nu fie preluat doar de strada Eroilor. S-ar putea uni de exemplu str. Teilor cu str. Porii, sau alte străzi care se termină cu fundături, cu alte străzi, încât să existe mai multe căi de a ajunge la ieşirile din str. Avram Iancu.

9. ‎Este nevoie de mai multe spaţii verzi cu locuri de joacă pentru copii, dotate cu camere de supraveghere pentru a nu mai fi vandalizate şi îngrădite! Loc de joacă în zona Muzeul Apei, Eroilor şi pe str. Şesul de Sus. Lipsa unui spaţiu de joacă şi în zona Cetăţii/Florilor, aici există un teren pe care poate fi amenajat un parc, vis a vis de Spa Floreşti şi Zazy Beauty Studio care sunt pe strada Ioan Rus. Există un singur parc, pe Stejarului, supraaglomerat. E nevoie de spaţii verzi, să mai reducem din poluare şi praf şi să avem locuri unde să ne ducem copii. Trebuie amenajate şi zone împrejmuite pentru câinii de companie.

10. Există vreo bibliotecă cu cărţi de împrumut pentru acasă? Ar prinde bine!

11. ‎Ar trebui făcut ceva cu cei care parchează aiurea pe marginea drumului, uneori nu poţi ieşi din propria parcare din cauza lor, alteori blochează ghenele şi maşina de gunoi nu are acces.

12. ‎Autorizaţiile de construcţie ar trebui făcute publice pe site-ul primăriei Floreşti, ca în Cluj-Napoca. Până când nu este gata centura de sud nu ar mai trebui să se construiască blocuri în Floreşti pentru că ne blocăm în trafic.

13. ‎Ar trebui amendaţi constructorii care nu respectă regimul de înălţime din autorizaţiile de construcţie care fac mansarda retrasă şi alte aberaţii de acest fel. Totodată amendaţi cei care nu lasă teren pentru drum de acces, spaţiu verde şi parcări. Recepţia lucrărilor trebuie făcută serios!

14. ‎Nu ar mai trebui date autorizaţii de construcţie pentru blocuri dacă nu au în proiect câte un loc de parcare/garaj subteran per apartament şi spaţiu verde în jurul blocului.

15. ‎Ar trebui stabilit un program pentru şantierele de construcţii. Să respecte nişte ore de linişte. E aberant ca la 07.00 dimineaţa sau pe la orele 13.00-14.00, când e ora de linişte, legală, să sune de pe şantier aparate de sudură, muncitori care zbiară unul către altul, etc.

16. ‎Ar trebui amplasate mai multe coşuri de gunoi, în special în zonele mai aglomerate, iar poliţia locală să amendeze pe cei care le distrug şi cei care aruncă mizerii pe jos.

17. ‎Avem nevoie de măcar încă o şcolă gimnazială în Floreşti, una sau două creşe şi un liceu.

18. ‎Ar trebui ca oamenii să fie cumva obligaţi/stimulaţi/convinşi să recicleze mai mult. Se aruncă mult prea multe lucruri care ar trebui să ajungă la reciclare.

19. ‎Pe străzi ca Teilor, Stejarului şi altele, ar trebui montate nişte indicatoare să le amintească grăbiţilor că e zonă rezidenţială sau limitatoare pe asfalt. Pe str.Teilor este câte un grăbit de curier sau câte un şofer de camion care îşi imaginează că dacă e 11.00 dimineaţa şi majoritatea populaţiei e plecată în Cluj-Napoca, poate circula cu 50 km/ora în zona rezidenţială.

20. ‎Canalizarea e o problemă în unele locuri. Trebuie înlocuită canalizarea care este subdimensionată.

21. ‎În zona Multiserv, cei care locuiesc la parter au transformat zona într-un depozit de lucruri. Au îngrădit terenul din faţa balconului lor şi au depozitate pe acolo lucruri la gramadă, ca într-un ghetou. Poliţia locală trebuie să-şi facă datoria şi să-i amendeze dacă nu curăţă şi nu eliberează zona.

22. Problema balcoanelor. După ce că avem blocuri roşii, maro, galbene sau alte culori mai toţi îşi modifică balconul fără nici o autorizaţie.

23. ‎Am căutat pe website-ul primăriei proiectul de buget pentru anul 2018. Nu ar trebui să fie public? La fel PUG-ul comunei ar trebui să fie public, la fel şi alte documente de interes general în spiritul transparenţei şi informării cetăţenilor. Putem vedea undeva pe website-ul primăriei o statistică, o situaţie, la sfârşit de an, cu banii care s-au încasat şi cu cei care s-au cheltuit şi pe ce s-au cheltuit în 2017? O listă de investiţii care au fost realizate în 2017 şi un plan de investiţii pe 2018 cu sume de bani care se cheltuie?

24. ‎Ce facem cu accesul maşinilor speciale? Ambulanţa, pompieri, etc... S-a întâmplat deja, nu o dată, ca maşina venind de la centrul SMURD din zona ANL, să nu poată trece printre coloanele de maşini dimineaţa. Ce facem?

25. ‎Dacă primăria tot e aşa activă pe facebook, nu se poate face o pagină specială pentru cetăţeni, unde să se poată trimite sesizări, întrebări, recomandări, fără să fi luat în derâdere şi batjocorit? Trebuie consultări publice, întâlniri pe cartiere şi zone ale primarului şi consilierilor locali cu oamenii pentru a le asculta problemele şi a le vedea la faţa locului.

26. ‎Ce se face, totuşi, cu câinii fără stăpân? Sunt mulţi şi nu poţi umbla seara fără să apară câte unul de sub maşini. Pe şantiere îşi aduc câini, când termină lucrarea îi abandonează. Câinii de pe strada Someşului.

27. ‎Nu există centre funcţionale de adăpostire a populaţiei în caz de calamităţi. A se vedea aplicaţia DSU, cu harta cu adăposturile.

28. ‎‎Sunt mulţi oameni care aruncă uleiul uzat în wc sau chiuvetă şi se înfundă canalizarea. Ar trebui cumva informaţi că uleiul uzat se poate duce la reciclare sau la benzinărie sau la firmele speciale care îl colectează.

29. ‎Oglinzile stradale nu sunt de calitate. Când e frig sau umezeală se aburesc şi nu vezi nimic.

30. ‎De vreme ce contractul de salubrizare e acum între primărie şi firma de salubrizare, primăria ar trebui să ceară ca ghenele de gunoi să fie cu capac. Cele mai multe sunt fără capac şi la un vânt mai puternic, gunoaiele sunt împrăştiate de vânt în toate părţile şi de păsări, am văzut ciori cum răscolesc pungile de gunoi. Gunoiul trebuie colectat mai des. Maşinile de gunoi să urce la toate casele de pe str. Narciselor.

31. ‎Firmele care contruiesc blocuri noi ar trebui să fie obligate să deţină în timpul lucrărilor nişte containere de gunoi, astfel încât să nu mai umple ghenele blocurilor din vecinătate cu resturi de la construcţii. Poliţia locală trebuie să-şi facă datoria şi să dea amenzi.

32. ‎ ‎Sunt foarte mulţi oameni care scutură din balcon covoare, aşternuturi, etc. direct în balconul de jos sau direct în capul oamenilor care trec pe stradă. Poliţia locală ar trebui să dea amenzi.

33. ‎Nu există centru de permanenţă medicală ca în Cluj-Napoca. Ar trebui înfiinţat mai ales pentru copii, unde să fie disponibil câte un medic de familie, pentru urgenţe medicale, să nu mai fie nevoie să mergi noaptea sau de sărbători până în Cluj-Napoca.

34. ‎Mai trebuie un oficiu poştal, deseori cozile sunt mari.

35. ‎‎Ar trebui înfiinţat un centru unde să poţi duce lucruri care încă sunt în stare bună, dar nu le mai foloseşti. Poate folosesc oamenilor cu situaţie financiară mai dificilă. Văd frecvent oameni care aruncă scaune în stare bună, perne, haine de copii şi alte lucruri care poate ar folosi altora şi s-ar uşura şi sarcina firmei de salubrizare.

36. Problema iluminatului stradal. Lipsa iluminatului pe str. Tineretului.

37. Lipsa trotuarelor, a aleilor asfaltate, a locurilor de parcare şi a bordurilor uriaşe când coborâm la trecerile de pietoni.

38. Obligarea constructorilor să asfalteze aleile, drumurile dintre blocuri şi a locurilor de parcare sau preluarea lor de către Primărie şi amenajarea lor odată cu alocarea locurilor de parcare către riverani. Constructorii care nu le amenajează să nu mai primească autorizaţie de construcţie, se pot găsi formule de constrângere de către primărie, ne trebuie soluţii, nu scuze şi pasarea problemei în curtea constructorilor!

39. Realizarea unei evaluări a sistemului de utilităţi din comună: gaz, apă, canalizare, energie electrică. Sunt zone unde nu este presiune la apă, curentul se întrerupe des, iar canalizarea nu face faţă.

40. Problema Fermelor de pui şi a mirosurilor din zonă. Cu fermele de pui de la Puiul Regal şi Oncos ar fi bine dacă s-ar face ceva. Au fermele în apropierea Atelierului de Pizza. Împuţesc toată zona de case de pe Florilor. Toată lumea se plânge de Amaretto, dar putoarea vine zilnic şi de la cele două.

41. Atragerea de investitori în comună. Crearea unui parc industrial cu utilităţile aferente pentru aceşti investitori care să beneficieze de scutiri de taxe pentru teren şi imobile dacă vin şi deschid fabrici şi crează locuri de muncă. Astfel, mii de floreşteni nu vor mai trebui să meargă în fiecare zi la muncă în Cluj şi s-ar decongestiona şi traficul.

42. Construirea unei parcări lângă cimitir şi grădiniţa de lângă primărie. Exproprierea terenului din vecinătate pentru cauză de utilitate publică pentru realizarea parcării. Construcţia unor astfel de parcări în zonele unde se crează ambuteaje şi descurajarea/amendarea maşinilor care parchează pe trotuare.

43. Asociaţiile de proprietari să fie obligate sub sancţiunea amenzii să amenajeze şi cureţe spaţiile dintre/de lângă blocuri. La fel proprietarii de case.

44. Obligarea celor care primesc ajutoare sociale să presteze muncă în folosul comunităţii, de exemplu curăţenie stradală pe str. Someşului este o mizerie de nedescris! Este un teren în faţa blocurilor de lângă Sara plin de peturi, haine aruncate şi mizerii.

45. Staţii de autobuz civilizate: asfaltate, acoperite, cu panouri de informare publică sau pentru reclame comerciale (sursă de venit pentru primărie). Realizarea de refugii pentru staţiile de autobus pentru a nu se bloca circulaţia pe un sens de mers când se opreşte în staţie, inclusiv prin exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenului pentru aceste refugii. Presiune pe CTP pentru a avea autobuze mai bune şi mai călduroase. Autobuze mai dese din Cetatea Fetei.

46. Asfaltarea străzilor. Exemple: Crizantemelor, Narciselor, Răzoare. Aşteptăm de mult să ni se asfalteze strada Porii 19 la Sun City şi Emerald Garden. Asfaltare str. Catanelor, e dezastru când plouă.

47. Strada Stejarului nu are trotuar, e destul de periculos, maşinile parcate pe stradă, mizerie pe lângă coşurile de gunoi din staţie, pline până la refuz mai tot timpul. În situaţia de faţă SINGURA soluţie este să fie făcută sens unic cu o legătură către ANL-uri. Costurile ar fi foarte rezonabile în raport cu beneficiile. Se construieşte în continuare pe Stejarului, este o strada chiar aglomerată, ce aşteaptă primăria? Să se întâmple o nenorocire ca apoi să fie traşi la răspundere toţi cei care au semnat autorizaţiile de construcţie fără să se respecte normele minime de urbanism? Curăţenie la capătul str. Stejarului şi parcare pe terenul primăriei din spatele parcului.

48. Pe Valea Gârbăului, să taie bălăriile de pe marginea drumului şi să amenajeze frumos un trotuar. Iluminarea acestui drum, trasarea lui, sens giratoriu , să nu mai intrăm prin Polus, autobuz Valea Gârbăului – Cluj.

49. Str. Porii 142-158 nu beneficiază de nimic din partea primăriei deşi strada este predată primariei. Zero iluminat public de la primărie, zero părculeţe pentru copii, strada este distrusă de la jumătate spre capăt, de când există strada asta, primăria nu a făcut nimic! Canalizarea se revarsă în pârâul de la intrare pe Porii (numerele mici) şi miroase îngrozitor. Mai mult, canalizarea se revarsă şi pe câmpul de lângă, câmpul unde se ţin zilele Floreştiului. Str. Porii e varză de ani de zile, nu interesează pe nimeni. Ruşine! Plus am observat că rahatul e pe toate străzile, din păcate la poliţia Floreşti le e frică de romi, nu fac nimic cu mizeria din spatele blocurilor de pe Porii făcută de romii cu căruţele şi toată şatra lor.

50. Floreştiul ar trebui cât de repede să treacă administrativ la nivel de oraş pentru că nevoile, cerinţele şi aşteptările oamenilor sunt mult mai numeroase decât nevoile unui sat, iar de populaţie ce să mai spunem, depăşeşte multe oraşe din România. Floreştiul ar trebui să se unească administrativ cu municipiul Cluj-Napoca, treptat, în următorii zece ani de zile. Floreştiul cartier al Clujului, în mod sigur atunci multe se vor schimba. Acum de câte ori sunt alegeri, localnicii sunt harnici, merg la vot şi votează ,,pe unul de-al lor”. Restul, majoritatea, stau liniştiţi acasă sau nu au buletin de Floreşti. În condiţiile astea nu se va produce niciodată nici o schimbare. Doar dacă devenim parte a Clujului se mai pot întâmpla şi minuni, atragerea de fonduri europene pentru dezvoltare.

51. Caii liberi umblători pe stradă, caprele şi turmele de porci care umplă prin comună şi distrug tot în calea lor.

52. Lipsesc coşuri de gunoi pe str. Eroilor. Lipsesc în staţiile de autobuz pe direcţia ANL. Amenzi pentru cine depozitează pături, mobilier, electrocasnice şi saltele lângă tomberon.

53. Locuri de parcare cu sau fără plată pentru cei care locuiesc pe Gh. Doja.

54. Să nu se mai dea autorizaţie de construcţie fără să se ţină cont de trotuare, parcări şi drumuri de acces cu două benzi sau mai mult unde este cazul.

55. Iluminatul public pe Someşului şi Tineretului + porci care umblă în haită şi devastează tot! Porcii sunt mai distrugători decât caii, pe unde trec porcii e jale.

56. Privind asigurarea şi păstrarea curăţeniei în comună, avem HCL 89 din iulie 2017, problema este că hotărârea o avem de pomană, nu se aplică absolut nimic. Poliţia locală ar trebui să fie prezentă zilnic pe străzi şi să aplice amenzi, poate şi noi ar trebui să le sesizăm zilnic, aspecte pe care le observam, începând cu aşa-zişii dezvoltatori unde gunoaiele stau maldăr pe lângă blocurile ridicate şi la prima adiere câmpul arată ca după bombardament. Noroiul pe care-l lasă betonierele pe străzi. Poliţia locală are obligaţia să aplice hotărârile Consiliului Local aşa că ar trebui să-i punem la treabă.

57. Gunoiul care se aruncă aproape peste tot şi nimeni nu este tras la răspundere. De exemplu, de la Atelierul de Pizza mergând spre Ferma, gunoiul este pe ambele părţi; impresia este ca cineva îşi aruncă în mod regulat gunoiul pe marginea drumului, de la peturi până la canapele şi altele. O soluţie ar fi amendarea celor care aruncă gunoiul oriunde, utilizarea camerelor de luat vederi, amendarea Asociaţiilor de proprietari care nu îşi curăţă zonele de pe lângă bloc, amendarea constructorilor şi obligarea lor să aibă un contract cu operatorul de salubritate care să le aducă cel puţin un container pentru deşeuri şi moloz.

58. Pe str. Pădurii nu există transport în comun, iar domnii care au asfaltat „centura” nu s-au gândit că trebuie asfaltată şi intrarea în complexul Donath West Residence care aparţine tot de primăria Floreşti!

59. Toţi proprietarii de parcări să-şi cureţe parcările. Degeaba avem noi pretenţii dacă nu suntem în stare să ne facem curăţenie în jurul blocului. Poliţia locală trebuie să dea amenzi la Asociaţiile de proprietari şi la proprietarii de locuri de parcare.

60. Lipsa unui contract de deszăpezire. Colectare selectivă a gunoiului cu pubele pe fracţii.

61. Să nu ai trotuare pe străzi pe unde să-ţi plimbi copilul în cărucior, să nu poţi coborî de pe trotuarele de pe str. Eroilor pentru că bordura are 50 cm, cred că sunt nişte probleme într-o lume civilizată. E trist pentru că aici era câmpie şi se putea să fie un super plan urbanistic, să fie cartierul de lux al Clujului, dar aşa e cel mai aglomerată şi îngrămădită comună din ţară – trist.

62. Doar un drum de acces la E60 pentru zona Terra/ Şesul de sus. Având în vedere că se construieşte nebuneşte în zonă, avem nevoie de încă un drum de acces spre E60, cel mai probabil în capăt la ieşirea din Floreşti!

63. Asfaltarea drumului agricol ce face legătura între strada Răzoare şi Sf. Ioan, o nouă portiţă de trafic spre Cluj.

64. Oare dacă constructorii duplexurilor de pe str. Uruşagului au dat spre folosinţă patru metri de teren pentru drum, este normal ca cei ce locuiesc în capăt la str. Porii să-şi amenajeze curţi îngrădite pe cei patru metri care trebuiau cedaţi de constructorii blocurilor, iar maşinile să le fie parcate pe ceilalţi patru metri? Se gândeşte cineva de accesul ambulanţelor sau a pompierilor?

65. Să se reactualizeze numărul persoanelor, inclusiv copii mici, părinţii sunt obligaţi să-i declare la primărie, după noile reglementari, că declaraţiile sunt false. Nu plătesc salubritatea cel puţin 30-40%. La mine în bloc sunt cel puţin 20 de persoane care nu sunt declarate!

66. Un parc pentru toţi din zona Tera str. Şesul de sus şi troatuare că stai cu sufletul la gură mereu când mergi cu copiii pe stradă. Pe Şesul de sus 182 din 2010 - 2011 încă mai aşteptăm să se asfalteze drumul pe care în curând nici cu 10 km pe ora nu se va mai putea circula.

67. Eroilor, Sun city, asfaltarea străzii şi poate ar apărea şi un trotuar prin zonă, nu mai e nici urmă de el.

68. Foarte prost gândită semaforizarea din str. Avram Iancu pe străzile perpendiculare. Exemplul meu se referă îndeosebi la str. Plopilor, eu venind de la Gilău trebuie să fac zilnic doi km în plus până la sensul giratoriu şi să mai stau şi la coada de maşini care vine dinspre oraş. O soluţie ar fi un al doilea acces spre str. Plopilor, dinspre str. Stadionului.

69. O mare problemă sunt parcările pe Gh. Doja. Şi un mare dobitoc, cel care a gândit traseul M22, la asemenea străduţe.

70. În Floreşti vezi mizeria la tot pasul! Mizerie, gunoaie, străzi neasfaltate. Piriul care mărgineşte drumul principal şi aici la Profi e plin de mizerie. Sunt asistaţi sociali, de ce nu le daţi câte un sac să le adune, în alte ţări asta fac. Ghenele gem de gunoaie, cei de la salubritate nu-şi fac datoria cum trebuie. Iau containerele, dar gunoiul din jur acolo rămâne. Eu am plătit din banii mei de-am adunat toată mizeria şi erau în total 40 de şobolani morţi (probabil în urma unei deratizări). Da, mai vreţi argumente? Am venit în Floreşti la bătrâneţe să am linişte. Apoi în tot locul numai se construieşte, tot petecul de pământ. Nu mai ai linişte. Ei fac blocuri, dar în jur nu asigură infrastructură. În orice ţară civilizată se fac drumurile şi apoi clădirile. Iluminatul lasă de dorit. Locuiesc pe o stradă neasfaltată şi fără iluminat public. Ca în lumea a treia. Când mai vezi şi gunoaiele îţi vine să tot pleci. Da, asta e Floreştiul. Facem ziua Floreştiului, un pic de ordine acolo, apoi iar de luni mizeria e la ea acasă. Ăştia de la Profi nu catadicsesc să-şi cureţe în jur. Nu-ţi vine să faci cumpărturi. Este strada asta lungă vis a vis de cimitir, s-ar putea planta nişte arbori, pe marginea piriului nişte salcii, în faţa cimitirului nişte arbuşti, tei... e aşa sinistru cu cimitirul acela. E acolo, ce să faci, nu-l poţi muta, dar măcar intreprins ceva. Nu sunt parcuri, s-ar putea face nişte parcuri frumoase, nu, se fac mastodonţi. Nu te poţi plimba pe str. Avram Iancu pentru că nu sunt trotuare. Unde-s trotuarele? Pretindem că suntem civilizaţi, dar ca la ţară... Da, sunt multe comune mai asfaltate decât Floreştiul şi ne pretindem cei mai mulţi, adică cea mai mare comună din ţară, vezi Doamne!

71. Iluminatul pe str. Magnoliei + caprele care umbă pe aici libere şi intră în grădini!

72. Drumuri naţionale cu căruţe în 2017, nu am cuvinte, plin de cai prin parcări şi terenuri. Pot spune doar ruşine la cine conduce cea mai mare comună din România.

73. Autoturisme distruse, fără număr de înmatriculare şi abandonate. Cele care sunt pe domeniul public ar trebui ridicate.

74. Fluidizarea traficului prin sensuri giratorii de exmplu la ieşirea Vivo pentru cei ce se întorc spre Floresti. Lipsa parcărilor – găsite soluţii în fiecare zonă unde lipsesc. Sunt garaje/coteţe construite pe teren concesionat de primărie unde se pot face parcări cu plată.

75. Primăria împreună cu fermierii din Floreşti ar trebui să facă o piaţă publică în care să se vândă la preţuri cât mai mici, de producător, alimente produse local care sunt mult mai sănătoase şi mai proaspete decât cele pe care le găsim în supermarketuri.

76. Să se facă rondul de zi şi de noapte al jandarmilor printe blocuri cum era mai de mult pentru ordinea şi siguranţa noastră, că altfel Floreştiul o să devina un ghetou!

77. La trafic aş menţiona că drumul agricol ar trebui să fie cu sens unic, acolo unde se bifurcă: partea de jos, sens unic spre Cluj, partea de sus, sens unic spre Floreşti. Partea de urcare dinspre baraj, poate fi lăţită. Pe străzile pe care circulă autobuzul (considerate artere importante) să se facă sens unic şi parcări amenjate lângă bordure (să se plătească taxe anuale pentru aceste parcări => venit suplimentar la bugetul primăriei) Aşa lumea va putea parca, autobuzul poate circula netsingherit şi fără întârzieri şi trotuarele ar fi libere. Exemple: str. Horea, Gheorghe Doja.

78. Să se facă sens unic pe aleile de la Multiserv şi interdicţie pentru maşini peste 3.5 tone, să se facă trotuar pe alea dintre blocuri Multiserv că este unde, podul de vis a vis cu spălătoria de pe str. Eroilor nu are balustradă de tre ani.

79. Urgent drumuri de legătură între cartiere! Drum nou în continuare Porii 136 spre Eroilor, este spaţiu şi Porii-Urusagului sau (şi) Porii – Dumitru Mocanu.

80. Trecerile de pietoni cu iluminat puternic şi covorul de aderenţă.

81. O bună listă pentru Primărie şi şedinţele consiliului local. Asta ar trebui să se discute în loc de PUD, PUZ cum se face acum 80% din timp. Aş mai adăuga curăţirea Someşului şi a malurilor împreună cu prevenirea aruncării de noi mizerii. Legarea străzilor comunei între ele pentru a se putea evita cât mai mult strada Avram Iancu. De exemplu strada Someşului şi strada Plopilor ar putea fi legate între ele.

82. Igienizarea zonei din capătul Floreştiului înspre Luna pe partea dinspre Someş. E de neimaginat ce e acolo. În curând capătul Floreştiului va fi o groapă de gunoi. Apoi înfiinţate câteva stăvilare pe Someş înainte de baraj, curăţat luciul apei şi terenurile adiacente sau amendaţi proprietarii care nu curăţă. De găsit o soluţie cu cei care aruncă gunoaiele peste tot, amenzi, campanii de informare despre ce să faci dacă îţi rămâne moloz pentru că mulţi îl dau pentru câţiva lei unor căruţaşi care de fapt îl aruncă în mijlocul câmpului, camere de filmat în zonele problemă.

83. DNA! DNA să vină să constate jaful public care se întâmplă în Floreşti! Unde sunt banii din taxele şi impozitele noastre? Vivo şi Metro sunt pe raza comunei Floreşti! Bugetul Primăriei Floreşti este de peste zece milioane de euro anual, ce se face cu aceşti bani? Nu se văd banii în comună, în investiţii! Este o hoţie de mari proporţii ce se întâmplă aici, iar DNA trebuie să cerceteze atât fosta administraţie Vancea cât şi actuala administraţie Şulea.”

