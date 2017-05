Un elev care a învăţat informatica fără profesor, medaliat pentru invenţiile sale

Ambiţios, perfecţionist şi pasionat de noua tehnologie, Alex, aşa cum îl alintă apropiaţii, a atras atenţia încă de la o vârstă fragedă. Când a intrat în clasa pregătitoare ştia să citească şi se plictisea la ore alături de colegii de vârsta lui. În primii ani de viaţă a învăţat să citească, iar la 5 ani a instalat singur sistemul de operare Windows pe calculator.

"Sigur că e o mândrie să creşti un astfel de copil, dar în acelaşi timp e şi o responsabilitate maximă pentru a-i asigura tot confortul. Este un copil cuminte, bun şi care s-a dedicat pasiunii sale. Să nu credeţi că nu are timp de joacă sau de alte activităţi relaxante. Ca orice băiat de vârsta lui îşi trăieşte copilăria. Se joacă în curte alături de căţei, mergem în mall, ne destindem cât putem”, povesteşte Viorel Tălnaci, tatăl micului geniu.

“Rămân uimit de fiecare dată”

Alexandru spune că informatica este modul său de viaţă. Atât de mult l-a fascinat acest domeniu, încât nu se mai poate opri.



“Informatica, pentru mine, este o pasiune. Descopăr cât mai multe lucruri noi şi sunt fascinat de ce pot crea de la o simplă idee. Rămân uimit de fiecare dată de funcţionalitatea unui cod, deoarece poţi da viaţă unui program. Pasiunea pentru informatica a început la vârsta de 5 ani. Mai întâi am inceput să instalez ediţii ale sistemului de operare Windows, apoi să mă informez despre antiviruşi.

Toate informaţiile le-am cules din tutoriale de pe YouTube. Din păcate, nu am un profesor sau un mentor pentru a mă ajuta. Mai târziu, am descoperit editarea video. Lucrez cu Sony Vegas, Adobe Premiere şi Adobe After Effects. Am editat, jucat şi filmat în cateva filme cu care am participat la concursuri care mi-au adus premii. Încă mai am de învăţat. La început am fost interesat de invenţiile celorlalţi concurenţi şi aşa am început să mă informez despre programare”, povesteşte adolescentul.

Cum s-a născut aplicaţia

Aplicaţia pentru spitale pe care a inventat-o are legătură cu experienţa sa de viaţă. La vârsta de 2 ani şi 7 luni au apărut câteva probleme de sănătate. Episodul s-a repetat după 2 ani. Imunitatea i-a scăzut, iar o hiperactivitate pe care o manifesta frecvent i-au pus pe gânduri pe părinţi. Controale, spitale, medici şi administrarea celor mai bune tratamente naturiste. Atunci Alex şi-a dat seama că tot efortul părinţilor săi şi al altora în astfel de situaţii ar putea fi simplificat de o aplicaţie prin care să găseşti foarte uşor un spital, un medic etc.

“Văzând cum părinţii mei se chinuiau să găsească informaţii despre un spital şi un doctor bun, am hotărât să creez o aplicaţie pentru oamenii din jur. Aşa s-a născut "Bucharest Hospitals". Aplicaţia ajută oamenii din toată ţara să găsească spitalele din oraşul Bucureşti mai uşor. Este o aplicaţie creată în Android Studio, folosind limbajul de programare Java. Este uşor de folosit, deoarece are un motor de căutare care poate verifica numele spitalelor sau departamentele acestora. Mai are de asemenea, un modul de recenzii, la care puteţi vedea recenziile spitalului respectiv sau puteţi adăuga o recenzie. Dacă scrieţi cuvinte neortodoxe, algoritmul de protecţie vă va bloca adăugarea de recenzii şi veţi fi înştiinţaţi că urmaţi sa fiţi blocat dacă continuaţi. Cea mai importantă funcţie este butonul de apelare al numărului unic de urgenţă 112. Acesta trebuie accesat doar pentru urgenţe.

Pentru concurs am mai adăugat un interpretor de analize şi o funcţie de programare la doctor(după nume, prenume, data, ora, număr de telefon şi adresa de email). În viitor voi integra în aplicaţie şi aceste funcţii. Aplicaţia poate fi extinsă la nivel naţional şi, de asemenea, poate fi personalizată pentru toate instituţiile şi toţi doctorii din ţara. O puteti descărca de pe 'hospitalsbucharest.dev.teamcoding.ro' sau scanând codul QR”, explică elevul.



Un copil puţin altfel

În urmă cu 7 ani, familia Tălnaci a luat decizia de a se muta din Bucureşti la ţara pentru a-i asigura lui Alexandru o viaţă cât mai sănătoasă, departe de mediul poluat, de stres. “Problemele s-au rezolvat având grijă şi de alimentaţia copilului şi renunţând la clasicele tratamente. Am adoptat un stil de viaţă sănătos, iar Alex a urmat doar tratamente naturiste. Medicii ne-au dat asigurări că totul este în regulă, iar copilul hiperactiv este doar puţin altfel. Are un coeficient de inteligenţă mult peste vârsta lui, aşa că nu este nimic îngrijorător”, spune Viorel Tălnaci.

Cu cât a început să crească, cu atât mai mult s-au văzut şi rezultatele. A început să citească, să cunoască şi să se documenteze singur. Fără profesor a desluşit tainele informaticii. Alexandru, venit din Bucureşti, la ţară, într-o comună din Bărăgan, s-a acomodat rapid. Era pasionat de programare şi robotică. Alexandru este elev la Olteniţa, la Şcoala Gimnazială ,,Mircea Eliade”, nr. 3.

“Primul meu soft se numeşte InfoOltenita. L-am creat în MIT App Inventor. Cu el am luat menţiune la unul din concursurile de informatică. Acest lucru m-a ambiţionat şi m-am hotărât sa trec la un nou nivel. Cred că este foarte important să nu te opreşti, chiar dacă rezultatele apar. Cu cât cauţi mai mult, cu atât vei descoperi, iar orizontul cunoaşterii se lărgeşte”, spune Alexandru.



În elita informaticienilor

Pasiunea pentru informatică, ideile şi creativitatea l-au adus recent alături de cei mai buni informaticieni. Alexandru Tălnaci a fost sprijinit cu 500 de euro de către Clubul Lions Călăraşi, pentru a participa la concursul InfoMatrix 2017, la sfârşitul lunii aprilie.

După 5 zile de competiţie, a venit acasă cu medalia de argint şi cu aprecierea întregii echipe care a jurizat lucrările prezentate în cadrul InfoMatrix 2017



“45 de ţări din 5 continente. Eu spun că nu-I puţin. Elevi de liceu şi de universitate, toţi pregătiţi de profesori de informatică. Eu, un elev de gimnaziu, fără un profesor de informatică în spate, m-am întors acasă cu medalia de argint de la Campionatul Mondial Infomatrix 2017, sectiunea Programare. Sunt mândru că am putut ridica steagul României alături de celelalte ţări”, a povestit Alexandru despre ultima experienţă de la care s-a întors învingător.



Alexandru a avut propriul stand la acest concurs, unde şi-a prezentat aplicaţia pentru Android, care ne ajută să găsim adresa oricărui spital din Bucureşti şi contactul instituţiei respective.

Se trezeşte dimineaţa la ora 6 şi face naveta

Deşi lucrează zilnic 3-4 ore pe zi, adolescentul spune că nu oboseşte. Îi place să descopere, să inventeze, să creeze lucruri care îi pot ajuta pe alţii. Cu toate acestea are timp şi pentru distracţie, dar şi pentru alte activităţi. De exemplu, ia lecţii de pian la Olteniţa.

“Nu am un timp anume de lucru, totul depinde de programul şcolar. În primul rând, îmi fac temele, apoi învăţ şi, dacă mai am timp, lucrez la aplicaţie. În mare parte, lucrez în weekend. Şcoala unde învăţ este în altă localitate. Ca să ajung la timp, trebuie să mă trezesc dimineaţa la ora 6. De aceea, programul meu este bine stabilit. Îmi doresc să ajung un bun informatician şi să vin în ajutorul celor care au nevoi. Mi-aş dori să rămân în ţară. Pe lângă programare, mai am o pasiune, muzica. Împreună cu o prietenă, repetăm de fiecare dată când avem ocazia. Ea cu vocea, iar eu cu pianul. Pasiunile mele sunt Informatica(MIT App Inventor, Java, Android Studio, PHP, JavaScript, .NET, Python şi Linux), electronica(Arduino, Raspberry Pi), editarea foto(Photoshop şi Paint.NET), editare video(Sony Vegas, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects)”, spune tânărul.



Acum este elev în clasa a VII-a, iar pentru a ajunge la şcoală face naveta zilnic. Este dus şi adus cu maşina de tatăl său în fiecare zi, câte 36 de km. “ Este importantă susţinerea noastră pentru a-i asigura un viitor strălucit. Am fost şi suntem în fiecare clipă alături de copilul nostru. Este o satisfacţie imensă atunci când participă la competiţii şi vine cu apreciere, diplome şi medalii. Ce-şi poate dori mai mult un părinte? Ne gândim să ne întoarcem în Bucureşti, mai ales că Alex are deja ofertă pentru a urma Facultatea de Informatică.

Iubit şi apreciat la şcoală

Deocamdată, Alex este elev la Olteniţa, unde se bucură de toată aprecierea colegilor şi profesorilor. Deşi a ajuns în urmă cu an aici, Maria Valentina Artache, profesor de limba engleză şi diriginte la clasa lui Alexandru, care predă şi la Şcoala Mircea Eliade din Olteniţa, spune că acesta este demn de toată admiraţia. “ A reuşit în scurt timp să se adapteze şi a legat relaţii atât cu profesorii, cât şi cu colegii. Este un copil obişnuit, chiar dacă excelează la informatică, are aceleaşi preocupări ca oricare copil de vârsta lui. Într-adevăr, studiază mult, este foarte ambiţios, dar are timp şi pentru copilărie. Este un copil bun, atent, înţelegător, cu un bun-simţ extraordinar. Un copil, care are şi defecte, care uneori mai face năzdrăvănii, pentru că ar fi păcat să nu-şi traiască aceşti frumoşi ani ai adolescenţei”, a povestit profesorul.



Premii şi medalii câştigate de-a lungul anilor:

Anul 2014- clasa a IV-a

Premii:

• Premiul II - Infomatrix 2014 - secţiunea 'Short Movie' - My Story

• Locul I în cadrul concursului "Arată respect pe internet!" cu filmul "Pericolele Internetului"

• Premiul I - acordat de "Fundaţia Dan Voiculescu" pentru grupul 'Funny Crazy People'



Anul 2015-clasa a V-a

Premii:

• Medalia de argint - Infomatrix 2015 - Secţiunea 'Short Movie' - Driving to Redemption



Anul 2016-clasa a VI-a

Premii:

• Medalia de bronz - Infomatrix 2016 - Secţiunea 'Short Movie' - Dancing

• Menţiune - Empowersoft 2016 - cu softul InfoOltenita(aplicaţie pentru telefoane mobile)

• Menţiune - Dual PC 2016 - Secţiunea Afis

• Menţiune - Dual PC 2016 - Secţiunea Fotografie

• Premiul Asociaţiei de părinţi din Şcoala Radovanu(pentru creşterea prestigiului unităţii de învăţământ prin rezultate deosebite obţinute la învăţătură, la olimpiade şi la concursurile şcolare judeţene)

Anul 2017-clasa a VII-a

Premii:

• Medalia de aur - Infomatrix 2017 Etapa Naţională - Secţiunea 'Programming' cu aplicaţia 'Bucharest Hospitals' - Calificat la Etapa Mondială

• Premiul III - Dual PC 2017 - Scţiunea 'Afis'

• Menţiune Specială - MobilPRO 2017 - Secţiunea 'Aplicaţii mobile'

• Medalia de argint - Infomatrix 2017 Etapa Mondială - Secţiunea 'Programming' cu aplicaţia 'Bucharest Hospitals'



A mai dezvoltat următoarele aplicaţii:

• Tankduino - este o aplicaţie pentru telefoane mobile care rulează sistemul de operare Android care controleaza un tank prin intermediul Bluetooth(tank-ul având numeroase funcţii: preluare temperatură, activare/dezactivare lumină şi mers înainte/înapoi/stânga/dreapta).

• InfoOltenita - este o aplicaţie pentru telefoane mobile care rulează sistemul de operare Android şi arată punctele de interes, numerele de telefon şi locaţia din oraşul Olteniţa.

• Bucharest Hospitals - este o aplicaţie utilitară pentru telefoane mobile care rulează sistemul de operare Android şi care ajută oamenii să găsească spitalele din Bucureşti după departament sau numele spitalului.



