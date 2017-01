Competiţie pentru reutilizarea resurselor. S-a prelungit termenul de înscriere în concursul “Let’s Be ECO!”

Garda Naţională de Mediu, în parteneriat cu „Let’s Do It, Romania!” anunţă lansarea concursului „Let’s Be Eco!”, competiţie adresată unităţilor de învăţământ din mediul rural, în scopul reutilizării resurselor.

Concursul se va desfăşura în perioada 10 ianuarie 2017 – 30 aprilie 2017 şi are ca obiectiv distriburea unor calculatoare/laptop-uri şi birouri alocate în urma disponibilizării, în şcolile din mediul rural. Astfel, fiecare dintre cele mai implicate 40 de şcoli va primi câte 15 calculatoare/laptopuri şi 7 birouri.

Calculatoarele/laptop-urile şi obiectele de mobilier oferite în cadrul competiţiei sunt obiecte folosite, dar aflate în perfectă stare de funcţionare. În acest scop, Garda Naţională de Mediu va disponibiliza câteva sute de calculatoare şi laptop-uri pentru a fi reutilizate în cadrul unităţilor şcolare.

Unde se face înscrierea



În vederea participării la această competiţie, şcolile pot solicita înscrierea în proiect la adresa concurs@letsdoitromania.ro, prin completarea unei scrisori de motivaţie şi a unui formular de înscriere disponibile pe site-ul www.letsdoitromania.ro. „În acest sens, datorită numărului mare de solicitări venite din partea unităţilor şcolare, s-a decis prelungirea perioadei de înscriere până la data de 8 februarie 2017.

Următoarea etapă a concursului constă în realizarea de către elevi a unor creaţii pe teme de mediu şi va avea ca termen limită data de 28 februarie 2017. În această etapă, elevii şcolilor participante la concurs sunt invitaţi să creeze obiecte din materiale reciclabile sau machete, planşe, desene etc., care au ca temă mediul înconjurător. Lucrările vor fi trimise, sub formă de fotografii, pe adresa de email concurs@letsdoitromania.ro. Aceste activităţi au scopul responsabilizării elevilor pentru protejarea mediului înconjurător şi însuşirea corectă a conceptului de deşeu”, a anunţat Garda de Mediu.

Consum raţional al resusrselor

Clasamentul final al celor mai implicate şcoli la nivel naţional va fi publicat în perioada 10 – 15 martie 2017.

”Suntem foarte bucuroşi că, prin parteneriatul cu Let’s Do It, Romania! putem da noi înşine un exemplu de refolosire a unor echipamente şi, în acelaşi timp, sprijinim şcolile din mediul rural. Ne propunem să continuăm acest tip de acţiuni şi pe viitor, în scopul diminuării risipei prin consumul raţional al resurselor. Societatea nu trebuie doar să protejeze mediul, ci să facă în aşa fel încât să refolosească şi să recicleze cât mai multe dintre obiectele pe care le produce. Într-o societate ideală, noţiunea de deşeu ar trebui să dispară”, a declarat comisarul general al GNM, Bogdan Trif.



Vă recomandăm şi:

Au colectat 11 tone de deşeuri. Copiii din Călăraşi, campionii proiectului EcOprovocarea

Cum poţi să devii campion la reciclare. Votează online pentru un mediu mai curat în Călăraşi!

Primăria Capitalei a încheiat un nou acord pentru reciclarea bateriilor uzate. Oamenii ar vor fi recompensaţi cu electrocasnice