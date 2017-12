Amanda Stan, o sportivă canadiană cu origini buzoiene, câştigă medalii pentru România în patinajul artistic mondial

Sportiva canadiană provine dintr-o familie de români stabilită în Toronto, Canada, Amanda fiind nepoata profesorului buzoian Nicolae Dragu, o personalitate a sportului din judeţul Buzău.

Mama sportivei, Luciana, a fost cea care i-a transmis fiicei sale visul de a deveni patinatoare, iar Amanda a bifat la nici 14 ani primele performanţe internaţionale.

„Am început să patinez pe la 4 ani şi jumătate. Mama mea m-a adus la patinoar pentru că ea a vrut să patineze în România dar nu a avut şansa. Pentru prima dată când am intrat pe gheata am ştiut că vreau să fac asta. După mulţi ani de antrenamente, în 2015 am câştigat prima competiţie importantă devenind campioana ISU Autumn Classic Internaţional după care au tot început să apară rezultatele”, a declarat Amanda Stan.

După ce a optat să renunţe la echipa de elită a Canadei, implicit la sponsorii şi avantajele statutului de până atunci, pentru a reprezenta România, sportiva a fost legitimată la clubul Hockey Ice Magic Buzău.

În 2014 a concurat pentru prima oară sub drapelul României iar performanţele nu au întârziat să apară. În toamna acelui an, la chiar primul ei concurs în care a reprezentat ţara noastră, a câştigat bronzul la competiţia internaţională ISU Crystal Skate, categoria Novice Advance.

„Am ales să reprezint România pentru că părinţii mei şi eu suntem români. Am fost în echipa de elita in Canada dar am ales să reprezint România pentru ca e un sentiment special când reprezint ţara mea”, a declarat patinatoarea Amanda Stan.

Din cauza unei accidentări, visul Amandei de a reprezenta România la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018 s-a spulberat. Cariera ei este însă abia la început.

Pentru a-şi îmbunătăţi punctajul mondial, va munci foarte mult la antrenamente şi competiţii internaţionale, participări pe care este nevoită să şi le finanţeze singură. Asta, deoarece a pierdut sponsorii canadieni iar federaţia română de specialitate s-a declarat prea săracă.

În puţinul timp liber pe care-l are, Amanda pictează, îşi vinde tablourile în Canada dar şi pe internet, prin site-ul amandastan.com

Astfel încearcă talentata adolescentă să contribuie cât poate la costurile enorme pentru patinaj. Pictează mai ales peisaje şi flori, dar şi portrete, pe care a reuşit să le expună în Canda cu ajutorul profesoarei sale de artă.